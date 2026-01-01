Ja. Je hebt geen ervaring met programmeren nodig om een web-app te bouwen. Hoewel traditionele ontwikkeling talen zoals HTML, CSS of JavaScript vereist — en frameworks zoals Node.js of Django — kun je met no-code en AI-tools zoals Hostinger AI Builder je idee in je eigen woorden beschrijven en direct een werkende web-app genereren — zonder code te schrijven.

Lees meer in onze handleiding over hoe je een web-app maakt.