AI app bouwer die van ideeën apps maakt
Hoe een app met AI bouwen
Definieer je idee en de belangrijkste kenmerken
Beschrijf je idee of kies een template
Bewerk, test en lanceer
Op zoek naar ideeën voor no-code web apps?
CRM web app
PPC-budgettracker web app
Restaurantreservering web app
Web app om feedback te verzamelen
Factuur generator web app
Webapplicatie voor CV maken
Podcast web app
Bouw sneller, slimmer en eenvoudiger met Hostinger no-code AI app builder
Alles-in-één AI web app bouwer
Ontworpen voor snelheid, niet voor gedoe
Start snel, groei sneller
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App maken met AI FAQ's
Wat is een AI app bouwer?
Een AI app bouwer is een tool waarmee je apps of websites kunt maken met behulp van kunstmatige intelligentie in plaats van traditioneel coderen. Je beschrijft wat je wilt bouwen, en de AI genereert de appstructuur, logica en interface voor jou — hierdoor wordt het zelf apps maken toegankelijk voor niet-technische gebruikers.
Kan ik een web app maken zonder enige codeerervaring?
Ja. Je hebt geen ervaring met programmeren nodig om een web-app te bouwen. Hoewel traditionele ontwikkeling talen zoals HTML, CSS of JavaScript vereist — en frameworks zoals Node.js of Django — kun je met no-code en AI-tools zoals Hostinger AI Builder je idee in je eigen woorden beschrijven en direct een werkende web-app genereren — zonder code te schrijven.
Lees meer in onze handleiding over hoe je een web-app maakt.
Is Horizons AI App Bouwer geschikt voor start-ups of MVP's?
Ja. Het is ideaal voor start-ups, oprichters en teams die ideeën snel willen testen. Je kunt een web app maken en itereren zonder ontwikkelaars in te huren, waardoor het eenvoudiger wordt om MVP’s te testen en vroegtijdig feedback te verzamelen.
Hoeveel kost het om een app te maken?
De ontwikkelingskosten van webapps kunnen sterk variëren. Zelf een app bouwen is misschien betaalbaar, maar vereist tijd en technische vaardigheden, terwijl het inhuren van een ontwikkelteam duizenden dollars kan kosten.
Het gebruik van een no-code platform zoals Hostinger AI Builder is een toegankelijke, budgetvriendelijke optie. De plannen zijn betaalbaar, beginnend bij 2,99 €/mnd. Ze laten je apps ontwikkelen en lanceren zonder zware investeringen vooraf.
Voor een gedetailleerde uitsplitsing, zie hoeveel kost een webapp.
Hoe snel kan ik een app met AI bouwen?
Je kunt in enkele minuten van idee naar app gaan. Zodra je je app-idee beschrijft, genereert de AI een volledig functionele web app. Vervolgens kun jij functies verfijnen, lay-outs aanpassen en je app vóór de lancering testen.
Welke tools heb ik nodig voor webapplicatie ontwikkeling?
Voor coderen heb je een code-editor (zoals Visual Studio Code), versiebeheer (zoals GitHub) en implementatietools nodig.Met een appmaker zonder code zoals Hostinger AI Builder heb je maar één platform nodig — het zorgt voor het maken, hosten en implementeren van apps in één naadloze flow.
Wat voor apps kan ik maken met een no-code AI app bouwer?
Je kunt een breed scala aan webapplicaties bouwen, waaronder interne tools, dashboards, MVP's, bedrijfsapps, boekingssystemen, SaaS en interactieve web apps.
De Hostinger Horizons AI app bouwer is ontworpen voor webgebaseerde app-ontwikkeling, niet voor native mobiele apps.
Hoe kan ik een web app testen, problemen oplossen en publiceren?
Voordat je live gaat, kun je je webapp previewen en testen om er zeker van te zijn dat alles werkt zoals verwacht. Met Hostinger Horizons kun je je app testen in een sandboxomgeving en snel problemen oplossen door AI te vragen aanpassingen te maken — geen codering of handmatige debugging nodig.
Wanneer alles er goed uitziet, publiceer je je webapp onmiddellijk online met één klik. Hosting is inbegrepen, dus er is geen deploymentconfiguratie die je moet beheren.
Voor meer details, bekijk onze gids voor het testen van webapplicaties.
Kan ik de app personaliseren nadat de AI deze heeft gemaakt?
Ja, je kunt je webapp of website blijven bewerken nadat AI deze heeft gegenereerd. Als je alleen tekst en code wilt bewerken, zijn er geen berichtcredits nodig en kun je dit direct doen.
Je kunt Hostinger AI Builder ook gebruiken om wijzigingen aan te brengen en gloednieuwe versies van je app of site te genereren, zolang je maar genoeg berichtcredits hebt. Beschrijf eenvoudig welke wijzigingen je wilt aanbrengen in een bericht aan onze AI webapp builder.
Hoe is mijn web app beveiligd?
Beveiliging van je web app betekent een SSL-certificaat installeren, de juiste rechten instellen, gebruikersdata beschermen en dreigingen in de gaten houden. Hostinger Horizons regelt de belangrijkste maatregelen automatisch. Wil je meer weten? Lees meer over best practices voor web app beveiliging.
Moet ik mijn web app na de lancering onderhouden?
Het onderhouden van een web-app betekent dat deze up-to-date, veilig en soepel blijft draaien. Dit omvat het repareren van bugs, het bijwerken van softwarecomponenten en het verbeteren van functies in de loop van de tijd. Tools zoals Hostinger AI Builder vereenvoudigen het onderhoud door updates en hosting in één platform te bundelen.
Hoe kan ik geld verdienen met een web app?
Er zijn veel manieren om geld te verdienen met een web app. Je kunt gebruikers rechtstreeks laten betalen via abonnementen of eenmalige aankopen, advertenties plaatsen, premiumfuncties aanbieden (freemium-model) of toegang tot gespecialiseerde tools of content verkopen. Met Hostinger Horizons kun je betaalde functies of diensten makkelijk opzetten dankzij integratie met verschillende betaalsystemen.
Bekijk voor meer inspiratie de tips over online geld verdienen met een web app.
Wat is beter: een web app of een website?
Websites tonen statische of semi-dynamische content; web apps bieden interactieve functies zoals gebruikersaccounts of realtime updates. Welke beter is, hangt af van jouw doelen.
Lees meer in onze vergelijking tussen web app en website.
Wat is beter: een web app of een mobiele app?
Web apps werken in browsers; mobiele apps worden gedownload naar apparaten. Web apps werken in browsers; mobiele apps worden op apparaten gedownload. Web apps zijn makkelijker te updaten en uit te rollen, terwijl mobiele apps een betere integratie met het apparaat bieden.
Bekijk onze volledige web app versus mobiele app analyse met voor- en nadelen.