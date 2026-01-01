Eenvoudig SaaS-applicaties ontwikkelen.

Zet uw micro SaaS app idee in een live product met gemak met behulp van Hostinger AI Builder's no-code platform.
Start gratis

Geen creditcard vereist.

Eenvoudig SaaS-applicaties ontwikkelen.

Bouw sneller en eenvoudiger met Horizons, een SaaS-builder zonder code.

Alles wat je nodig hebt om je SaaS te bouwen, te lanceren en op te schalen.

Alles-in-één AI-partner

Beschrijf gewoon je SaaS-idee en AI bouwt het – van backend-logica tot ontwerp – een volledig functioneel product, klaar om binnen enkele minuten te lanceren. Geen codering, geen technisch team, geen wachttijden.
Alles-in-één AI-partner

Alles gaat live.

Hosting, domein, e-mail en SEO-optimalisatie - alles inbegrepen. Geen aparte accounts of ingewikkelde installatie.

Alles gaat live.

Ingebouwde backend

Databases, gebruikersaccounts en bestandsopslag zijn ingebouwd – geen externe tools nodig – zodat uw SaaS meteen als een volwaardig product werkt.

Ingebouwde backend

Geld verdienen vanaf dag één

Bied meerdere abonnementsniveaus aan met naadloze planupgrades of -downgrades. 0% transactiekosten en native Stripe-integratie maken terugkerende inkomsten moeiteloos.
Geld verdienen vanaf dag één

Alles-in-één AI-partner

Beschrijf gewoon je SaaS-idee en AI bouwt het – van backend-logica tot ontwerp – een volledig functioneel product, klaar om binnen enkele minuten te lanceren. Geen codering, geen technisch team, geen wachttijden.
Alles-in-één AI-partner

Alles gaat live.

Hosting, domein, e-mail en SEO-optimalisatie - alles inbegrepen. Geen aparte accounts of ingewikkelde installatie.

Alles gaat live.

Ingebouwde backend

Databases, gebruikersaccounts en bestandsopslag zijn ingebouwd – geen externe tools nodig – zodat uw SaaS meteen als een volwaardig product werkt.

Ingebouwde backend

Geld verdienen vanaf dag één

Bied meerdere abonnementsniveaus aan met naadloze planupgrades of -downgrades. 0% transactiekosten en native Stripe-integratie maken terugkerende inkomsten moeiteloos.
Geld verdienen vanaf dag één

SaaS-oplossingen die je zelf kunt bouwen — geen code, alleen jouw creativiteit

Ontdek welke soorten SaaS-producten je kunt maken met Hostinger Horizons, van zakelijke tools tot digitale diensten — allemaal aangestuurd door eenvoudige prompts.
SaaS-oplossingen die je zelf kunt bouwen — geen code, alleen jouw creativiteit

Educatieve micro SaaS

Maak leermiddelen – mini-cursussen, taaloefeningen, certificaten die docenten en kleine trainingsteams helpen gestructureerde lessen te geven en de voortgang te volgen zonder een volledig LMS.Begin met bouwen
Help bedrijven leads beheren, klantrelaties volgen en meer deals sluiten – bouw een volledig op maat gemaakt CRM en bied het aan als abonnement aan verkoopteams en bureaus.Begin met bouwen
Help gebruikers bijschriften, post-ideeën, hashtags, hooks en platformklare teksten te creëren op basis van eenvoudige aanwijzingen.Begin met bouwen
Laat restaurants boekingen beheren, tafelbeschikbaarheid bijhouden en bevestigingsmails versturen – bouw een niche-reserveringstool en bied deze aan horecabedrijven aan.Begin met bouwen
Maak apps voor trainingsplanning, voortgangsregistratie, maaltijdplanning en uitdagingen die gebruikers consistent houden, terwijl trainers en makers een manier krijgen om programma's samen te stellen en te verkopen.Begin met bouwen
Bouw je eigen podcastplatform – deel afleveringen, vergroot je publiek en vraag geld voor premium of exclusieve content via abonnementen.Begin met bouwen
Bouw een afgeschermd platform waar leden betalen voor toegang tot exclusieve content, cursussen of een community – bepaal je eigen prijzen, beheer abonnementen en laat je terugkerende inkomsten groeien.Begin met bouwen

Hoe maak je een SaaS-applicatie?

01

Definieer je idee en kernfuncties

Beschrijf het probleem dat jouw SaaS-app oplost en de essentiële functies voor de gebruikers.
02

Kies je platform en tools

Je kunt je SaaS-app zelf coderen, of met Hostinger Horizons je prompts omzetten in een kant-en-klaar SaaS-product – zonder zelf te hoeven programmeren.
03

Bouw, test en lanceer

Beschrijf wat je wilt en laat Horizons je SaaS-product genereren. Lanceer het met één klik, inclusief hosting, ingebouwde integraties en een aangepast domein.

Kies een sjabloon. Maak het van jou.

Kies een professioneel ontworpen sjabloon, pas het met AI of visuele bewerkingen aan en zet je website sneller online.

Kant-en-klare sjablonen

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Wil je er dieper op ingaan?

Ontdek uitgebreide tutorials, handleidingen en stapsgewijze instructies waarmee je in een mum van tijd van beginner tot AI-expert wordt. Krijg alles wat je nodig hebt om je eerste AI-project te bouwen, en nog veel meer.
Wat is SaaS

Wat is SaaS

Handleiding
Hoe bouw je een SaaS-product

Hoe bouw je een SaaS-product

Handleiding
Micro SaaS-ideeën

Micro SaaS-ideeën

Handleiding
Video

Meer manieren om geld te verdienen met Horizons

Verkoop online

Boekingen ontvangen

Bouw aangepaste AI-tools

Maak een sjabloon, verdien commissie

Wat gebruikers zeggen over Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Contentmaker

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.

Klaar om jouw unieke projectidee om te zetten in werkelijkheid?

Start gratis

Geen creditcard vereist.

SaaS-applicatieontwikkeling FAQ's

SaaS (Software as a Service) applicatieontwikkeling betreft het creëren van cloudgebaseerde tools of diensten, die gebruikers via een webbrowser kunnen gebruiken. Vaak is er een abonnement voor nodig. In tegenstelling tot traditionele software hoeven SaaS-apps niet gedownload of geïnstalleerd te worden. Alles draait online.

Wil je startupvriendelijke mogelijkheden verkennen? Bekijk onze lijst met SaaS-ideeën ter inspiratie.

Nee. Je kunt leren programmeren met HTML, CSS, JavaScript en frameworks, zoals Node.js of Django — of de complexe aspecten overslaan door gebruik te maken van no-code platforms zoals Hostinger Horizons, waarin je je idee beschrijft en het systeem een live, werkende SaaS-app laat genereren.

Laat je inspireren en ontdek enkele van onze favorieten. micro-SaaS voorbeelden.

De kosten hangen af van de aanpak die je kiest. Zelf coderen kost vooral tijd, terwijl het inschakelen van ontwikkelaars duur kan zijn. Met een no-code SaaS-builder zoals Hostinger Horizons houd je de kosten onder controle. De betaalbare abonnementen starten vanaf 2,99 €/mnd en laten je SaaS-producten bouwen, testen en lanceren zonder grote investering vooraf.

Je kunt gratis starten – geen kredietkaart nodig. Zodra je bent aangemeld, krijg je 5 AI-credits om meteen aan de slag te gaan. Het aantal gebruikte credits hangt af van de complexiteit van elke prompt: eenvoudige aanpassingen kosten minder dan één credit, terwijl grotere projecten meer credits kunnen gebruiken. Met je gratis credits kun je je SaaS-app beschrijven, zien hoe die tot leven komt en een goed beeld krijgen van Horizons voordat je een keuze maakt.

Ben je klaar om te publiceren? Stap dan over op een van onze betaalde abonnementen. Hosting, een domeinnaam en SEO-optimalisatie zijn allemaal inbegrepen. Klik gewoon op 'Publiceren' en je SaaS staat meteen online.

Bijna door je credits heen? Je kunt ze op elk moment aanvullen en je verbruik volgen via het dashboard.

Je kunt geld verdienen met SaaS-apps door middel van maandelijkse abonnementen, premium abonnementen, in-app aankopen of advertenties. Hostinger Horizons kan worden geïntegreerd met betalingssystemen, zoals Stripe, waardoor het opzetten van facturering eenvoudiger wordt.

Effectieve SaaS-marketing bestaat uit SEO, sociale media campagnes, betaalde advertenties, e-mailmarketing en samenwerken met influencers. Het is belangrijk dat je je doelgroep kent en de waarde van je app goed neerzet.

Lees meer in onze SaaS-marketinggids.

Een micro-SaaS is een zeer gespecialiseerde SaaS-applicatie voor een kleine nichemarkt. Deze applicaties worden vaak ontwikkeld en beheerd door een klein team, of zelfs door één persoon. Deze websites kunnen sneller worden gelanceerd en zijn gemakkelijker qua beheer.

Wil je meer weten? Bekijk dan onze micro-SaaS-gids.

Onderhoud omvat het regelmatig updaten van je app, het repareren van bugs, het verbeteren van de beveiliging en het toevoegen van nieuwe functies.Hoster AI Builder vereenvoudigt dit door updates, hosting en monitoring te bundelen in één naadloos platform.

Met testen kunt je bugs opsporen en ervoor zorgen dat je SaaS-app op alle apparaten goed werkt. Je kunt functies handmatig testen, of geautomatiseerde testtools gebruiken. Met Hostinger Horizons kun je een voorbeeld bekijken en testen in een sandbox-omgeving, voordat je je app publiceert.

Beveiliging van SaaS heeft betrekking op de bescherming van gebruikersgegevens, de handhaving van strikte authenticatie, de toepassing van SSL en het regelmatig controleren op kwetsbaarheden. Hostinger Horizons zorgt standaard voor de belangrijkste beveiligingsfuncties, zodat jij met een gerust hart van start kunt gaan.

Traditioneel vereisen implementatie en hosting het opzetten van servers, het configureren van omgevingen en het beheren van domeinen.Met Hostinger AI Builder is het allemaal geïntegreerd — je bouwt en start op één plek, met hosting, aangepaste domeinen en SSL inbegrepen.

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