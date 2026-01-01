Eenvoudig SaaS-applicaties ontwikkelen.
Bouw sneller en eenvoudiger met Horizons, een SaaS-builder zonder code.
Alles-in-één AI-partner
Alles gaat live.
Hosting, domein, e-mail en SEO-optimalisatie - alles inbegrepen. Geen aparte accounts of ingewikkelde installatie.
Ingebouwde backend
Databases, gebruikersaccounts en bestandsopslag zijn ingebouwd – geen externe tools nodig – zodat uw SaaS meteen als een volwaardig product werkt.
Geld verdienen vanaf dag één
Alles-in-één AI-partner
Alles gaat live.
Hosting, domein, e-mail en SEO-optimalisatie - alles inbegrepen. Geen aparte accounts of ingewikkelde installatie.
Ingebouwde backend
Databases, gebruikersaccounts en bestandsopslag zijn ingebouwd – geen externe tools nodig – zodat uw SaaS meteen als een volwaardig product werkt.
Geld verdienen vanaf dag één
SaaS-oplossingen die je zelf kunt bouwen — geen code, alleen jouw creativiteit
Educatieve micro SaaS
CRM web app
Socialemediapostgenerator
Webapp voor restaurantreserveringen
Micro SaaS voor fitness
Podcast web app
Lidmaatschapswebsite
Hoe maak je een SaaS-applicatie?
Definieer je idee en kernfuncties
Kies je platform en tools
Bouw, test en lanceer
Kies een sjabloon. Maak het van jou.
Kant-en-klare sjablonen
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
Wil je er dieper op ingaan?
Wat is SaaS
Hoe bouw je een SaaS-product
Micro SaaS-ideeën
Meer manieren om geld te verdienen met Horizons
Wat gebruikers zeggen over Hostinger Horizons
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎
Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.
Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.
Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.
Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.
SaaS-applicatieontwikkeling FAQ's
Wat is SaaS-applicatieontwikkeling?
SaaS (Software as a Service) applicatieontwikkeling betreft het creëren van cloudgebaseerde tools of diensten, die gebruikers via een webbrowser kunnen gebruiken. Vaak is er een abonnement voor nodig. In tegenstelling tot traditionele software hoeven SaaS-apps niet gedownload of geïnstalleerd te worden. Alles draait online.
Wil je startupvriendelijke mogelijkheden verkennen? Bekijk onze lijst met SaaS-ideeën ter inspiratie.
Moet ik kunnen programmeren om een SaaS-app te bouwen?
Nee. Je kunt leren programmeren met HTML, CSS, JavaScript en frameworks, zoals Node.js of Django — of de complexe aspecten overslaan door gebruik te maken van no-code platforms zoals Hostinger Horizons, waarin je je idee beschrijft en het systeem een live, werkende SaaS-app laat genereren.
Laat je inspireren en ontdek enkele van onze favorieten. micro-SaaS voorbeelden.
Hoeveel kost het om een SaaS-app te bouwen?
De kosten hangen af van de aanpak die je kiest. Zelf coderen kost vooral tijd, terwijl het inschakelen van ontwikkelaars duur kan zijn. Met een no-code SaaS-builder zoals Hostinger Horizons houd je de kosten onder controle. De betaalbare abonnementen starten vanaf 2,99 €/mnd en laten je SaaS-producten bouwen, testen en lanceren zonder grote investering vooraf.
Je kunt gratis starten – geen kredietkaart nodig. Zodra je bent aangemeld, krijg je 5 AI-credits om meteen aan de slag te gaan. Het aantal gebruikte credits hangt af van de complexiteit van elke prompt: eenvoudige aanpassingen kosten minder dan één credit, terwijl grotere projecten meer credits kunnen gebruiken. Met je gratis credits kun je je SaaS-app beschrijven, zien hoe die tot leven komt en een goed beeld krijgen van Horizons voordat je een keuze maakt.
Ben je klaar om te publiceren? Stap dan over op een van onze betaalde abonnementen. Hosting, een domeinnaam en SEO-optimalisatie zijn allemaal inbegrepen. Klik gewoon op 'Publiceren' en je SaaS staat meteen online.
Bijna door je credits heen? Je kunt ze op elk moment aanvullen en je verbruik volgen via het dashboard.
Hoe kan ik geld verdienen met mijn SaaS-app?
Je kunt geld verdienen met SaaS-apps door middel van maandelijkse abonnementen, premium abonnementen, in-app aankopen of advertenties. Hostinger Horizons kan worden geïntegreerd met betalingssystemen, zoals Stripe, waardoor het opzetten van facturering eenvoudiger wordt.
Hoe kan ik mijn SaaS-app op de markt brengen?
Effectieve SaaS-marketing bestaat uit SEO, sociale media campagnes, betaalde advertenties, e-mailmarketing en samenwerken met influencers. Het is belangrijk dat je je doelgroep kent en de waarde van je app goed neerzet.
Lees meer in onze SaaS-marketinggids.
Wat is het verschil tussen SaaS en micro-SaaS?
Een micro-SaaS is een zeer gespecialiseerde SaaS-applicatie voor een kleine nichemarkt. Deze applicaties worden vaak ontwikkeld en beheerd door een klein team, of zelfs door één persoon. Deze websites kunnen sneller worden gelanceerd en zijn gemakkelijker qua beheer.
Wil je meer weten? Bekijk dan onze micro-SaaS-gids.
Hoe onderhoud ik een SaaS-app?
Onderhoud omvat het regelmatig updaten van je app, het repareren van bugs, het verbeteren van de beveiliging en het toevoegen van nieuwe functies.Hoster AI Builder vereenvoudigt dit door updates, hosting en monitoring te bundelen in één naadloos platform.
Hoe test ik een SaaS-app?
Met testen kunt je bugs opsporen en ervoor zorgen dat je SaaS-app op alle apparaten goed werkt. Je kunt functies handmatig testen, of geautomatiseerde testtools gebruiken. Met Hostinger Horizons kun je een voorbeeld bekijken en testen in een sandbox-omgeving, voordat je je app publiceert.
Hoe beveilig ik een SaaS-app?
Beveiliging van SaaS heeft betrekking op de bescherming van gebruikersgegevens, de handhaving van strikte authenticatie, de toepassing van SSL en het regelmatig controleren op kwetsbaarheden. Hostinger Horizons zorgt standaard voor de belangrijkste beveiligingsfuncties, zodat jij met een gerust hart van start kunt gaan.
Hoe implementeer en host ik een SaaS-app?
Traditioneel vereisen implementatie en hosting het opzetten van servers, het configureren van omgevingen en het beheren van domeinen.Met Hostinger AI Builder is het allemaal geïntegreerd — je bouwt en start op één plek, met hosting, aangepaste domeinen en SSL inbegrepen.