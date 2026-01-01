MVP-ontwikkeling eenvoudig gemaakt met AI
Inspiratie nodig voor je MVP?
Studieplanner tool
Voorraadbeheer tool
Geef gebruikers de mogelijkheid om eenvoudig voorraadniveaus te monitoren, voorraden bij te houden en tekorten te voorkomen — allemaal vanuit een eenvoudig, intuïtief dashboard.
AI-chatbot
Maak een slimme chatbot die vragen van klanten beantwoordt, gebruikers begeleidt of veelvoorkomende taken automatiseert. Zo kunnen bedrijven hun dienstverlening verbeteren en tijd besparen.
Tool voor taakprioritering
Studieplanner tool
Voorraadbeheer tool
Geef gebruikers de mogelijkheid om eenvoudig voorraadniveaus te monitoren, voorraden bij te houden en tekorten te voorkomen — allemaal vanuit een eenvoudig, intuïtief dashboard.
AI-chatbot
Maak een slimme chatbot die vragen van klanten beantwoordt, gebruikers begeleidt of veelvoorkomende taken automatiseert. Zo kunnen bedrijven hun dienstverlening verbeteren en tijd besparen.
Tool voor taakprioritering
Uw idee is slechts een prompt verwijderd
SaaS-product MVP
On-demand service MVP
Interne tool MVP
Niche e-commerce MVP
Hoe een minimaal levensvatbaar product ontwikkelen
Beschrijf je idee
Lancering met één klik
Testen en herhalen
Meer begeleiding nodig?
Handleiding voor beginners
Verbeter je prompts
Veelvoorkomende fouten om te vermijden
Hoe kun je een website prototype maken
Wat gebruikers zeggen over Hostinger Horizons
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎
Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.
Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.
Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.
Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.
MVP-ontwikkeling FAQ's
Wat is MVP-ontwikkeling?
MVP-ontwikkeling is het proces van het maken van een minimaal levensvatbaar product: een vereenvoudigde versie van je idee met net genoeg functies om het te testen bij echte gebruikers. Zo ontdek je of je product daadwerkelijk de problemen van gebruikers oplost, voordat je te veel tijd of geld investeert. Lees meer in onze MVP-handleiding.
Moet ik kunnen programmeren om een MVP te bouwen?
Nee. Met Hostinger Horizons kunt je een volledig werkende MVP maken met behulp van eenvoudige prompts – je hebt geen programmeerkennis of technische achtergrond nodig. Zolang je maar kunt uitleggen welk probleem je met je product wilt oplossen, kun je het direct bouwen met Horizons.
Hoe bouwt de AI in Hostinger Horizons eigenlijk een MVP?
Horizons gebruikt geavanceerde AI-modellen om code, ontwerp en content te genereren op basis van jouw prompts. Alles wordt automatisch samengevoegd tot een werkende web app, zodat je in slechts enkele minuten van idee naar MVP gaat.
Wanneer moet ik kiezen voor een no-code MVP-bouwer en wanneer moet ik een ontwikkelaar inhuren?
Gebruik een no-code MVP-bouwer om je idee snel en voordelig te testen. Zodra je hebt bevestigd dat er vraag naar is en dat je een geavanceerde maatwerkoplossing op grotere schaal kunt rechtvaardigen, kun je overwegen ontwikkelaars in te schakelen. Met Horizons kun je je idee dus snel valideren en verder ontwikkelen, zonder financiële of tijdsdruk.
Wat zijn de ontwikkelingskosten van een MVP?
Traditionele MVP-ontwikkeling kan duizenden dollars kosten en weken werk vergen. Met Horizons kunt u gratis beginnen – geen creditcard nodig. Zodra u bent ingelogd, krijgt u 5 AI-credits om direct aan de slag te gaan.
Het creditgebruik is afhankelijk van de complexiteit van elke prompt – simpelere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere projecten kunnen meer kosten. Uw gratis credits zijn voldoende om uw MVP te beschrijven, deze tot leven te zien komen en een goed beeld te krijgen van Horizons voordat u ergens aan vastzit. Wanneer u klaar bent om te publiceren, schakelt u eenvoudig over naar een van onze betaalde abonnementen. Hosting, domeinregistratie en SEO-optimalisatie zijn allemaal inbegrepen – klik gewoon op publiceren en uw MVP gaat live.
Raakt uw credits bijna op? U kunt op elk moment opwaarderen en uw gebruik volgen via het dashboard.
Welke tools heb ik nodig om een minimaal levensvatbaar product (MVP) te bouwen?
Helemaal niet. AI Builder maakt gebruik van een conversationele benadering van bouwen – vaak vibe coding genoemd. Je beschrijft gewoon in gewone taal wat je wilt bouwen en AI brengt het in real time tot leven. Wil je een functie toevoegen? Vraag het gewoon. Moet je een gebruikersstroom veranderen? Beschrijf het. Als je nieuw bent met het concept, leidt onze vibe coding gids je door alles wat je moet weten.
Kan ik geld verdienen met een MVP?
Ja. Je kunt rechtstreeks vanuit je MVP betalingstools, zoals Stripe, integreren voor de verkoop van abonnementen, het in rekening brengen van diensten of het aanbieden van eenmalige aankopen
Hoe test ik een MVP?
Je kunt je MVP vóór de lancering bekijken en delen met gebruikers, feedback verzamelen en het product verfijnen. Door vroeg te testen kun je de marktvraag bevestigen en je product verbeteren voordat je het opschaalt.
Hoe host ik een web app?
Horizons is inclusief hosting. Zodra jouw MVP klaar is, kun je deze met één klik publiceren, compleet op een snel, veilig hostingplatform en met een gepersonaliseerde domeinnaam.
Hoe test ik een MVP?
U kunt uw MVP vóór de lancering bekijken en delen met gebruikers, feedback verzamelen en verfijnen. Vroegtijdig testen helpt u de vraag te bevestigen en uw product te verbeteren voordat u opschaalt.
Hoe kan ik een web app hosten?
Horizons is inclusief hosting. Zodra uw MVP klaar is, kunt u het met één klik publiceren, compleet met een snel, veilig hostingplatform en een aangepaste domeinnaam.