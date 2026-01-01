MVP-ontwikkeling eenvoudig gemaakt met AI

Zet je idee snel om in een werkend product. Geen programmeerkennis of ontwikkelaars nodig.
Start gratis

Geen creditcard vereist

MVP-ontwikkeling eenvoudig gemaakt met AI

Inspiratie nodig voor je MVP?

Geef je project een vliegende start met kant-en-klare voorbeelden.

Studieplanner tool

Help studenten of leerlingen bij het organiseren van hun planning, het bepalen van studiedoelen en het bijhouden van hun voortgang.
Studieplanner tool

Voorraadbeheer tool

Geef gebruikers de mogelijkheid om eenvoudig voorraadniveaus te monitoren, voorraden bij te houden en tekorten te voorkomen — allemaal vanuit een eenvoudig, intuïtief dashboard.

Voorraadbeheer tool

AI-chatbot

Maak een slimme chatbot die vragen van klanten beantwoordt, gebruikers begeleidt of veelvoorkomende taken automatiseert. Zo kunnen bedrijven hun dienstverlening verbeteren en tijd besparen.

AI-chatbot

Tool voor taakprioritering

Traditionele MVP-ontwikkeling kost duizenden.Met AI Builder dekt één eenvoudig abonnement alles – zodat u uw idee kunt testen zonder het financiële risico.
Tool voor taakprioritering

Studieplanner tool

Help studenten of leerlingen bij het organiseren van hun planning, het bepalen van studiedoelen en het bijhouden van hun voortgang.
Studieplanner tool

Voorraadbeheer tool

Geef gebruikers de mogelijkheid om eenvoudig voorraadniveaus te monitoren, voorraden bij te houden en tekorten te voorkomen — allemaal vanuit een eenvoudig, intuïtief dashboard.

Voorraadbeheer tool

AI-chatbot

Maak een slimme chatbot die vragen van klanten beantwoordt, gebruikers begeleidt of veelvoorkomende taken automatiseert. Zo kunnen bedrijven hun dienstverlening verbeteren en tijd besparen.

AI-chatbot

Tool voor taakprioritering

Traditionele MVP-ontwikkeling kost duizenden.Met AI Builder dekt één eenvoudig abonnement alles – zodat u uw idee kunt testen zonder het financiële risico.
Tool voor taakprioritering

Uw idee is slechts een prompt verwijderd

Ontdek enkele van de MVP's die je kunt bouwen met Hostinger Horizons – valideer je idee met echte gebruikers voordat je je volledig vastlegt op de ontwikkeling.
Inspiratie nodig voor je MVP?

SaaS-product MVP

Van factuurgeneratoren en projecttrackers tot boekingsplatforms en niche-CRM's – bouw een werkende versie met ingebouwde gebruikerslogins en Stripe-betalingen. Lanceer in dagen, niet maanden.
Denk aan Uber voor X – een boekingsapp voor schoonmakers, een freelance marktplaats, een hondenuitlaatplatform. Bouw een uitgeklede versie met echte boekingsstromen en test deze met echte gebruikers voordat je opschaalt.
Goedkeuringsworkflows, rapportagedashboards, aangepaste trackers en meer – bouw een slanke versie met gebruikersaanmeldingen en geïntegreerde database, en test deze met uw team voordat u investeert in volledige ontwikkeling.
Een supplementenmerk, een winkel voor digitale downloads, een niche kledinglijn – lanceer een gestroomlijnde webshop met de Online Winkel-integratie en test of je markt daadwerkelijk koopt voordat je voorraad aanraakt.

Hoe een minimaal levensvatbaar product ontwikkelen

01

Beschrijf je idee

Vertel de AI wat uw MVP moet doen – het kernprobleem dat het oplost, de belangrijkste functies en voor wie het bedoeld is. Zie hoe het binnen enkele minuten tot leven komt.
02

Lancering met één klik

Koppel betalingen, aanmeldingen en meer – en ga dan live met één klik. Hosting, domein en SEO – alles inbegrepen. Geen technische installatie, geen vertragingen.
03

Testen en herhalen

Deel je MVP met echte gebruikers, verzamel feedback en verfijn op basis van wat je leert. Blijf itereren totdat je je kernveronderstellingen hebt gevalideerd.

Meer begeleiding nodig?

Ontdek uitgebreide tutorials, handleidingen en stapsgewijze instructies waarmee je in een mum van tijd van beginner tot AI-expert wordt. Krijg alles wat je nodig hebt om je eerste AI-project te bouwen, en nog veel meer.
Handleiding voor beginners

Handleiding voor beginners

Handleiding
Video
Verbeter je prompts

Verbeter je prompts

Handleiding
Video
Veelvoorkomende fouten om te vermijden

Veelvoorkomende fouten om te vermijden

Handleiding
Video

Hoe kun je een website prototype maken

Prototypes

SaaS-applicaties

Interne bedrijfstools

Aangepaste AI-tools

Aangepaste CRM's

Boekingsapps

Wat gebruikers zeggen over Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Contentmaker

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.

Ben je klaar om je idee tot leven te brengen?

Start gratis

Geen creditcard vereist

MVP-ontwikkeling FAQ's

MVP-ontwikkeling is het proces van het maken van een minimaal levensvatbaar product: een vereenvoudigde versie van je idee met net genoeg functies om het te testen bij echte gebruikers. Zo ontdek je of je product daadwerkelijk de problemen van gebruikers oplost, voordat je te veel tijd of geld investeert. Lees meer in onze MVP-handleiding.

Nee. Met Hostinger Horizons kunt je een volledig werkende MVP maken met behulp van eenvoudige prompts – je hebt geen programmeerkennis of technische achtergrond nodig. Zolang je maar kunt uitleggen welk probleem je met je product wilt oplossen, kun je het direct bouwen met Horizons.

Horizons gebruikt geavanceerde AI-modellen om code, ontwerp en content te genereren op basis van jouw prompts. Alles wordt automatisch samengevoegd tot een werkende web app, zodat je in slechts enkele minuten van idee naar MVP gaat.

Gebruik een no-code MVP-bouwer om je idee snel en voordelig te testen. Zodra je hebt bevestigd dat er vraag naar is en dat je een geavanceerde maatwerkoplossing op grotere schaal kunt rechtvaardigen, kun je overwegen ontwikkelaars in te schakelen. Met Horizons kun je je idee dus snel valideren en verder ontwikkelen, zonder financiële of tijdsdruk.

Traditionele MVP-ontwikkeling kan duizenden dollars kosten en weken werk vergen. Met Horizons kunt u gratis beginnen – geen creditcard nodig. Zodra u bent ingelogd, krijgt u 5 AI-credits om direct aan de slag te gaan.

Het creditgebruik is afhankelijk van de complexiteit van elke prompt – simpelere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere projecten kunnen meer kosten. Uw gratis credits zijn voldoende om uw MVP te beschrijven, deze tot leven te zien komen en een goed beeld te krijgen van Horizons voordat u ergens aan vastzit. Wanneer u klaar bent om te publiceren, schakelt u eenvoudig over naar een van onze betaalde abonnementen. Hosting, domeinregistratie en SEO-optimalisatie zijn allemaal inbegrepen – klik gewoon op publiceren en uw MVP gaat live.

Raakt uw credits bijna op? U kunt op elk moment opwaarderen en uw gebruik volgen via het dashboard.

Helemaal niet. AI Builder maakt gebruik van een conversationele benadering van bouwen – vaak vibe coding genoemd. Je beschrijft gewoon in gewone taal wat je wilt bouwen en AI brengt het in real time tot leven. Wil je een functie toevoegen? Vraag het gewoon. Moet je een gebruikersstroom veranderen? Beschrijf het. Als je nieuw bent met het concept, leidt onze vibe coding gids je door alles wat je moet weten.

Ja. Je kunt rechtstreeks vanuit je MVP betalingstools, zoals Stripe, integreren voor de verkoop van abonnementen, het in rekening brengen van diensten of het aanbieden van eenmalige aankopen

Je kunt je MVP vóór de lancering bekijken en delen met gebruikers, feedback verzamelen en het product verfijnen. Door vroeg te testen kun je de marktvraag bevestigen en je product verbeteren voordat je het opschaalt.

Horizons is inclusief hosting. Zodra jouw MVP klaar is, kun je deze met één klik publiceren, compleet op een snel, veilig hostingplatform en met een gepersonaliseerde domeinnaam.

U kunt uw MVP vóór de lancering bekijken en delen met gebruikers, feedback verzamelen en verfijnen. Vroegtijdig testen helpt u de vraag te bevestigen en uw product te verbeteren voordat u opschaalt.

Horizons is inclusief hosting. Zodra uw MVP klaar is, kunt u het met één klik publiceren, compleet met een snel, veilig hostingplatform en een aangepaste domeinnaam.

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