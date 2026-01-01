MVP-ontwikkeling eenvoudig gemaakt met AI

Helemaal niet. AI Builder maakt gebruik van een conversationele benadering van bouwen – vaak vibe coding genoemd. Je beschrijft gewoon in gewone taal wat je wilt bouwen en AI brengt het in real time tot leven. Wil je een functie toevoegen? Vraag het gewoon. Moet je een gebruikersstroom veranderen? Beschrijf het. Als je nieuw bent met het concept, leidt onze vibe coding gids je door alles wat je moet weten.