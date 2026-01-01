AI prototyping is het proces waarbij een idee wordt omgezet in een werkende, interactieve preview van je app of website – met behulp van AI om het ontwerp, de lay-out en functionaliteit voor je af te handelen. In plaats van wekenlang in ontwerptools te zitten of te wachten op een ontwikkelaar, beschrijf je gewoon wat je wilt en AI bouwt het in enkele minuten. Met AI Builder is je prototype niet alleen een mockup – het is een functionele, deelbare preview die je kunt testen en verfijnen voordat je je volledig inzet voor ontwikkeling.



Meer weten over het prototypingproces? Bekijk onze gids voor softwareprototyping voor een diepere duik.