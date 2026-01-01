Creëer interactieve ontwerpen met AI prototyping

Jouw droomdesign, website of web app is in handbereik met Hostinger Horizons.
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Creëer interactieve ontwerpen met AI prototyping

Inspiratie nodig voor AI prototyping?

Van eenvoudige concepten tot volledig functionele apps – allemaal gebouwd door simpelweg te beschrijven wat je nodig hebt.
Inspiratie nodig voor AI prototyping?

Web app voor restaurantreserveringen

Beschrijf gewoon wat je wilt bouwen en AI Builder brengt het tot leven – volledig functioneel en klaar om te delen.Geen ontwerptools, geen coderen, geen wachten – iedereen in het team kan bouwen en itereren.
Beheer leads en deals visueel, en verhoog zo je omzet zonder dat je een CRM-licentie nodig hebt.
Creëer een ruimte exclusief voor leden om jouw publiek te betrekken en jouw community te laten groeien.
Wil je een lay-out wijzigen, een scherm toevoegen of een gebruikersstroom aanpassen? Beschrijf het gewoon en AI Builder werkt het in real-time bij – niet vanaf nul beginnen.
Laat mensen hun startup-ideeën testen en ontvang echte feedback om ze te valideren.
Verzamel snel inzichten en meningen van gebruikers zodat jij je product of dienst verder kunt verbeteren.

Hoe een interactief prototype maken met AI

01

Beschrijf je idee

Vertel de AI wat je wilt prototypen – de website, de webapp, het product – en zie hoe het binnen enkele minuten tot leven komt.
02

Verfijnen door te chatten

Verfijn je prototype door te chatten met AI – pas lay-outs, flows en inhoud aan totdat het precies goed voelt.
03

Feedback delen en verzamelen

Deel je prototype met belanghebbenden, investeerders of klanten en verzamel echte feedback – blijf vervolgens verfijnen totdat het klaar is om te bouwen of te lanceren.

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Ontdek uitgebreide tutorials, handleidingen en stapsgewijze instructies waarmee je in een mum van tijd van beginner tot AI-expert wordt. Krijg alles wat je nodig hebt om je eerste AI-project te bouwen, en nog veel meer.
Handleiding voor beginners

Handleiding voor beginners

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Verbeter je prompts

Verbeter je prompts

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Veelvoorkomende fouten om te vermijden

Veelvoorkomende fouten om te vermijden

Handleiding
Video

Hoe kun je een website prototype maken

WhatsApp CRM

Interne tools

Bedrijfspresentatie

E-commerce apps en winkels

Aangepaste boekingspagina en app

Wat gebruikers over Hostinger Horizons zeggen

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Contentmaker

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.

Ben je klaar om jouw unieke website-idee werkelijkheid te laten worden?

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Geen creditcard vereist

Ontwerp prototyping FAQ's

AI prototyping is het proces waarbij een idee wordt omgezet in een werkende, interactieve preview van je app of website – met behulp van AI om het ontwerp, de lay-out en functionaliteit voor je af te handelen. In plaats van wekenlang in ontwerptools te zitten of te wachten op een ontwikkelaar, beschrijf je gewoon wat je wilt en AI bouwt het in enkele minuten. Met AI Builder is je prototype niet alleen een mockup – het is een functionele, deelbare preview die je kunt testen en verfijnen voordat je je volledig inzet voor ontwikkeling.

Meer weten over het prototypingproces? Bekijk onze gids voor softwareprototyping voor een diepere duik.

Helemaal niet. Met Horizons beschrijf je jouw wensen in je eigen woorden. AI verzorgt de lay-out, de styling en alle interacties. Het enige wat jij hoeft te doen, is je beste ideeën aanleveren.

Een prototype maakt jouw idee tastbaar. Je laat investeerders en klanten direct zien hoe jouw product werkt — zo kun je je concept testen én win je sneller hun vertrouwen.

Ja. Elk prototype wordt volledig afgestemd op jouw input. Horizons stemt de structuur, stijl en flow af op jouw idee, zonder gebruik te maken van hergebruikte templates of algemene lay-outs

Helemaal niet. AI Builder maakt gebruik van een conversationele benadering van bouwen – vaak vibe coding genoemd. Je beschrijft gewoon in gewone taal wat je wilt en AI bouwt het in real time voor je. Wil je de lay-out aanpassen? Vraag het gewoon. Moet je een gebruikersstroom wijzigen? Beschrijf het. Als je nieuw bent met het concept, onze vibe coding guide leidt je door alles wat je moet weten.

Een prototype is als een conceptversie. Het ziet er echt uit en voelt zo aan, maar bevat mogelijk nog niet alle functies. Een live website is daarentegen volledig operationeel en online toegankelijk voor alle gebruikers.

Absoluut. Met één klik publiceer je jouw prototype als een live site, compleet met hosting, domein, e-mail en ingebouwde tools voor SEO, beveiliging, en meer.

Je kunt gratis beginnen – geen creditcard nodig. Zodra je bent ingelogd, krijg je 5 AI-credits om direct aan de slag te gaan. Het creditgebruik hangt af van de complexiteit van elke prompt – simpelere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere projecten kunnen meer kosten. Met je gratis credits kun je je prototype beschrijven, het tot leven zien komen en Horizons goed leren kennen voordat je ergens aan vastzit. Wanneer je klaar bent om te publiceren, schakel je eenvoudig over naar een van onze betaalde abonnementen. Hosting en domein zijn al inbegrepen – klik gewoon op publiceren en je prototype gaat live.

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