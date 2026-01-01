Creëer interactieve ontwerpen met AI prototyping
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Hoe kun je een website prototype maken
Wat gebruikers over Hostinger Horizons zeggen
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎
Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.
Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.
Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.
Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.
Ontwerp prototyping FAQ's
Wat is prototyping?
AI prototyping is het proces waarbij een idee wordt omgezet in een werkende, interactieve preview van je app of website – met behulp van AI om het ontwerp, de lay-out en functionaliteit voor je af te handelen. In plaats van wekenlang in ontwerptools te zitten of te wachten op een ontwikkelaar, beschrijf je gewoon wat je wilt en AI bouwt het in enkele minuten. Met AI Builder is je prototype niet alleen een mockup – het is een functionele, deelbare preview die je kunt testen en verfijnen voordat je je volledig inzet voor ontwikkeling.
Meer weten over het prototypingproces? Bekijk onze gids voor softwareprototyping voor een diepere duik.
Heb ik ontwerpvaardigheden nodig om een prototype te maken?
Helemaal niet. Met Horizons beschrijf je jouw wensen in je eigen woorden. AI verzorgt de lay-out, de styling en alle interacties. Het enige wat jij hoeft te doen, is je beste ideeën aanleveren.
Hoe kan een prototype helpen om financiering of goedkeuring van klanten te krijgen?
Een prototype maakt jouw idee tastbaar. Je laat investeerders en klanten direct zien hoe jouw product werkt — zo kun je je concept testen én win je sneller hun vertrouwen.
Is het gegenereerde ontwerp uniek?
Ja. Elk prototype wordt volledig afgestemd op jouw input. Horizons stemt de structuur, stijl en flow af op jouw idee, zonder gebruik te maken van hergebruikte templates of algemene lay-outs
Hoe test ik een prototype van een website en krijg ik feedback?
Helemaal niet. AI Builder maakt gebruik van een conversationele benadering van bouwen – vaak vibe coding genoemd. Je beschrijft gewoon in gewone taal wat je wilt en AI bouwt het in real time voor je. Wil je de lay-out aanpassen? Vraag het gewoon. Moet je een gebruikersstroom wijzigen? Beschrijf het. Als je nieuw bent met het concept, onze vibe coding guide leidt je door alles wat je moet weten.
Wat is het verschil tussen een prototype en een live website?
Een prototype is als een conceptversie. Het ziet er echt uit en voelt zo aan, maar bevat mogelijk nog niet alle functies. Een live website is daarentegen volledig operationeel en online toegankelijk voor alle gebruikers.
Kan ik mijn prototype omzetten naar een echte, live website bij Hostinger?
Absoluut. Met één klik publiceer je jouw prototype als een live site, compleet met hosting, domein, e-mail en ingebouwde tools voor SEO, beveiliging, en meer.
Hoeveel kost het om een prototype te bouwen met AI Builder prototypebouwer?
Je kunt gratis beginnen – geen creditcard nodig. Zodra je bent ingelogd, krijg je 5 AI-credits om direct aan de slag te gaan. Het creditgebruik hangt af van de complexiteit van elke prompt – simpelere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere projecten kunnen meer kosten. Met je gratis credits kun je je prototype beschrijven, het tot leven zien komen en Horizons goed leren kennen voordat je ergens aan vastzit. Wanneer je klaar bent om te publiceren, schakel je eenvoudig over naar een van onze betaalde abonnementen. Hosting en domein zijn al inbegrepen – klik gewoon op publiceren en je prototype gaat live.