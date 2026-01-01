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Start je project zonder ook maar één regel code te schrijven. Omschrijf wat je wilt, en AI regelt de rest – van ontwerp tot functionaliteit.
Haal meer uit je websites. Horizons ondersteunt Stripe, PayPal, Google AdSense en meer – elk met een eenvoudige installatiehandleiding, zodat je nooit vast komt te zitten.
Direct live. Test, optimaliseer en publiceer je website of web app in enkele minuten.
Met AI Builder is AI al ingebouwd in je app.Voeg chatbots, beeldgeneratoren en slimme assistenten toe. Geen accounts, geen setup, geen verrassingsfacturering.
Aangedreven door de meest geavanceerde grote taalmodellen die snelheid en creativiteit garanderen.
Ontwikkel apps met gebruikersaanmeldingen, gegevensopslag, geautomatiseerde e-mails en meer — zonder extra configuratie of externe services.
Pas tekstcomponenten visueel in realtime aan.
Upload een afbeelding, ontvang een ontwerp. Je kunt visuele referenties in complete webpagina's omzetten.
Met elk project dat je bouwt, zorgt Hostinger AI Builder ervoor dat het vindbaar is.Van Google Zoeken tot ChatGPT - je bent gedekt.
Met volledige toegang tot de code van je project kun je aanpassingen doorvoeren, verfijnen en bouwen op je eigen voorwaarden.
Plak een URL en AI maakt van de site een volledig bewerkbaar project – een voorsprong bij het herontwerpen, moderniseren of migreren binnen enkele minuten.
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Wat gebruikers over Hostinger Horizons zeggen
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎
Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.
Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.
Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.
Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.