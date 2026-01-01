Alle functies om je volgende idee te ontwikkelen

Ontdek wat Hostinger Horizons te bieden heeft — krachtige functies waarmee je sneller, eenvoudiger en zonder code websites en web apps kunt bouwen en lanceren.
Begin vandaag met bouwen

Geen creditcard vereist.

Gebouwd voor meer, vanaf het eerste moment

No-code platform
No-code platform

Start je project zonder ook maar één regel code te schrijven. Omschrijf wat je wilt, en AI regelt de rest – van ontwerp tot functionaliteit.

Integraties
Integraties

Haal meer uit je websites. Horizons ondersteunt Stripe, PayPal, Google AdSense en meer – elk met een eenvoudige installatiehandleiding, zodat je nooit vast komt te zitten.

Start met één klik
Start met één klik

Direct live. Test, optimaliseer en publiceer je website of web app in enkele minuten.

Ingebouwde AI
Ingebouwde AI

Met AI Builder is AI al ingebouwd in je app.Voeg chatbots, beeldgeneratoren en slimme assistenten toe. Geen accounts, geen setup, geen verrassingsfacturering.

Laatste LLM's
Laatste LLM's

Aangedreven door de meest geavanceerde grote taalmodellen die snelheid en creativiteit garanderen.

Geïntegreerde backend
Geïntegreerde backend

Ontwikkel apps met gebruikersaanmeldingen, gegevensopslag, geautomatiseerde e-mails en meer — zonder extra configuratie of externe services.

Tekstbewerkingsmodus
Tekstbewerkingsmodus

Pas tekstcomponenten visueel in realtime aan.

Ontwerp vanuit een afbeelding
Ontwerp vanuit een afbeelding

Upload een afbeelding, ontvang een ontwerp. Je kunt visuele referenties in complete webpagina's omzetten.

Ingebouwde SEO-optimalisatie
Ingebouwde SEO-optimalisatie

Met elk project dat je bouwt, zorgt Hostinger AI Builder ervoor dat het vindbaar is.Van Google Zoeken tot ChatGPT - je bent gedekt.

Code bewerken
Code bewerken

Met volledige toegang tot de code van je project kun je aanpassingen doorvoeren, verfijnen en bouwen op je eigen voorwaarden.

Websitekloner
Websitekloner

Plak een URL en AI maakt van de site een volledig bewerkbaar project – een voorsprong bij het herontwerpen, moderniseren of migreren binnen enkele minuten.

Klaar om jouw unieke projectidee om te zetten in werkelijkheid?

Begin vandaag met bouwen

Geen creditcard vereist.

Je AI-partner die alles voor je regelt

Hostinger Horizons dekt je volledige creatieve flow – van het bouwen tot beheren, publiceren en schalen van je project. Ontdek alle functies per categorie.

Publiceren en updaten

Ga live met één enkele klik. Voer op elk moment updates uit — geen installatie of herimplementatie nodig.

Automatisch fouten oplossen

Als er iets kapot gaat, helpt AI Builder problemen automatisch op te sporen en op te lossen.

Versie herstellen

Met één klik terug naar een eerdere versie. Geen tools voor versiebeheer nodig.

SEO-klaar

Ingebouwde SEO-best practices zorgen ervoor dat je websites hoger scoren, zonder dat je plug-ins of extra instellingen nodig hebt.

AI-chat

Beschrijf wijzigingen of vraag nieuwe functies aan in je eigen woorden. De AI past je project direct aan. Er is geen leercurve.

Ontgrendel de complete Hostinger Horizons ervaring

30-dagen-geld-terug-garantie

Op elk moment opzegbaar

24/7 ondersteuning

75% korting
Premium
Lanceer je eerste website — van portfolio's en cv's tot blogs en pagina's met links in je profiel.
11,99
2,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 575,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar
Eigen domein - 1 jaar gratis
5 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
Krijg chatbotondersteuning van Kodee
Speciale aanbieding • 79% korting
Onbeperkt
Voor groeiende bedrijven. Onbeperkt aantal websites, AI-tools, e-commerce, volledige flexibiliteit.
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt mailboxen per website - 1 jaar gratis
Eigen domein - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
500 credits voor AI-agenten
Verkoop online met geïntegreerde e-commerce.
E-mailmarketing met Reach
Waarom dit plan?
Een complete oplossing voor langetermijnprojecten. Alles inbegrepen.
69% korting
Cloud Startup
Voor bedrijven die maximale prestaties en schaalbaarheid nodig hebben.
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt mailboxen per website - 1 jaar gratis
Eigen domein - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
1000 credits voor AI-agenten
Verkoop online met geïntegreerde e-commerce.
E-mailmarketing met Reach
75% korting
Premium
Lanceer je eerste website — van portfolio's en cv's tot blogs en pagina's met links in je profiel.
11,99
2,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 575,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar
Eigen domein - 1 jaar gratis
5 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
Krijg chatbotondersteuning van Kodee
Speciale aanbieding • 79% korting
Onbeperkt
Voor groeiende bedrijven. Onbeperkt aantal websites, AI-tools, e-commerce, volledige flexibiliteit.
18,99
3,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt mailboxen per website - 1 jaar gratis
Eigen domein - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
500 credits voor AI-agenten
Verkoop online met geïntegreerde e-commerce.
E-mailmarketing met Reach
Waarom dit plan?
Een complete oplossing voor langetermijnprojecten. Alles inbegrepen.
69% korting
Cloud Startup
Voor bedrijven die maximale prestaties en schaalbaarheid nodig hebben.
25,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt mailboxen per website - 1 jaar gratis
Eigen domein - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
1000 credits voor AI-agenten
Verkoop online met geïntegreerde e-commerce.
E-mailmarketing met Reach

Onbeperkte functies zijn onderworpen aan ons Beleid voor redelijk gebruik.

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat gebruikers over Hostinger Horizons zeggen

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Contentmaker

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.

Handige hulpmiddelen om je op weg te helpen

Tutorials

Stapsgewijze instructies voor het bouwen met Hostinger Horizons.

Kennisbank

Antwoorden op al jouw technische en creatieve vragen.

Video's

Visuele rondleidingen en inspiratie.

Community

Kom in contact met anderen, wissel ideeën uit en groei samen verder.

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.