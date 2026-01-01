Verkoop online met een winkel die op jouw manier is gebouwd

Maak uw winkel of een volledig op maat gemaakte e-commerce app gewoon door te chatten met AI. Beheer producten, bestellingen, betalingen en meer – alles op één plek.
Start gratis

Betaalde abonnementen vanaf slechts 2,99 €/mnd

Verkoop online met een winkel die op jouw manier is gebouwd

Alles wat je nodig hebt om online te verkopen en op te schalen

Krijg alles wat je nodig hebt om fysieke en digitale producten, cadeaubonnen te verkopen, of een print-on-demand bedrijf te runnen.
Verkoop digitale producten

Verkoop digitale producten

Maak eenvoudig jouw webshop en productpagina's aan door met AI te chatten of een template te gebruiken.
Verkoop digitale producten

Alles om te groeien

Hosting, domein en e-mail – alles inbegrepen. Eenvoudige installatie voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.

Alles om te groeien

0% transactiekosten

Alle inkomsten zijn voor jou. Accepteer meer dan 100 betaalmethoden zonder extra kosten.

0% transactiekosten

Automatische e-mailbezorging

Je digitale producten (zoals e-books, muziek of kunst) worden direct bij je klanten bezorgd. Alles gaat volledig automatisch.
Automatische e-mailbezorging

Verkoop digitale producten

Maak eenvoudig jouw webshop en productpagina's aan door met AI te chatten of een template te gebruiken.
Verkoop digitale producten

Alles om te groeien

Hosting, domein en e-mail – alles inbegrepen. Eenvoudige installatie voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.

Alles om te groeien

0% transactiekosten

Alle inkomsten zijn voor jou. Accepteer meer dan 100 betaalmethoden zonder extra kosten.

0% transactiekosten

Automatische e-mailbezorging

Je digitale producten (zoals e-books, muziek of kunst) worden direct bij je klanten bezorgd. Alles gaat volledig automatisch.
Automatische e-mailbezorging

Jouw e-commerce idee, klaar om te bouwen

Van online winkels tot verkoopdashboards en verder – ontdek enkele populaire voorbeelden om ideeën op te doen, of duik er meteen in met een kant-en-klare prompt en begin binnen enkele seconden met bouwen.
Aangepaste online winkel

Aangepaste online winkel

Lanceer een winkel die er precies zo uitziet en werkt zoals jij wilt – presenteer je producten, beheer bestellingen en begin online te verkopen zonder ook maar één regel code aan te raken.Begin te bouwen
Bouw een afgeschermd platform waar leden betalen voor toegang tot exclusieve content, cursussen of een community – bepaal je eigen prijzen, beheer abonnementen en vergroot je terugkerende inkomsten.Begin te bouwen
Creëer een slimme chatbot die 24/7 vragen van shoppers beantwoordt, klanten begeleidt of veelvoorkomende taken automatiseert.Begin te bouwen
Laat gebruikers eenvoudig voorraadniveaus controleren, voorraden volgen en tekorten voorkomen – allemaal vanuit een eenvoudig, intuïtief dashboard.Begin te bouwen
Houd uw klanten betrokken met een order tracking ervaring in uw huisstijl die vertrouwen opbouwt van aankoop tot levering.Begin te bouwen
Zet uw verkoopgegevens om in duidelijke, bruikbare inzichten, zodat u altijd weet wat werkt en waar u kunt groeien.Begin te bouwen

Hoe online verkopen starten met AI

01

Beschrijf je idee of kies een template

Beschrijf de online winkel of e-commerce app die je in gedachten hebt en zie het tot leven komen – of kies een template om nog sneller aan de slag te gaan.
02

Pas aan en test

Verfijn uw ontwerp, maak productpagina's van één enkele afbeelding en koppel betalingen en verzending – alles vanuit één dashboard. Bekijk een live voorbeeld voordat u publiceert.
03

Publiceren met één klik

Met één klik is je winkel live en klaar om bestellingen aan te nemen – geen technische installatie, geen verbindingen met derden of wachttijden.

Kies een sjabloon. Maak het van jou.

Kies een professioneel ontworpen sjabloon, pas het met AI of visuele bewerkingen aan en zet je website sneller online.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Van concept tot afrekenen in enkele minuten

Bekijk hoe je in enkele minuten je webshop maakt, aanpast en lanceert – van AI-producten tot het instellen van betalingen.

Hoe je een Minimum Viable Product ontwikkelt

Bedrijfspresentatiepagina's en -apps

Boekingswebsites en -apps

Aangepaste CRM's

Interne bedrijfstools

Wat gebruikers zeggen over Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Contentmaker

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.

Klaar om uw online winkel of e-commerce-app te lanceren?

Start gratis

Geen creditcard vereist

Horizons vibe code webshop Veelgestelde vragen

Horizons e-commerce is ontworpen om online verkopen voor iedereen toegankelijk te maken. Horizons AI bouwt uw winkel of aangepaste e-commerce web-app via een eenvoudige chatinterface, terwijl Hostinger's native e-commerce oplossing zorgt voor producten, betalingen, bestellingen en verzending – alles werkt direct samen.

Geen codering, geen technische installatie, geen aparte tools om mee te jongleren. Alles wat u nodig heeft om online te verkopen, klaar wanneer u dat bent.

Je kunt fysieke en digitale producten, cadeaubonnen en print-on-demand producten verkopen.

Abonnementen en afspraken worden nog niet ondersteund, maar je kunt ze nog steeds aanbieden met behulp van tools van derden:

  • Om abonnementen te verkopen, raden we aan om Stripe te gebruiken. Vraag Horizons om je te helpen dit met je project te verbinden.
  • Voor afspraken werken tools zoals Calendly uitstekend. Je kunt Horizons ook vragen hoe je dit aan je site kunt toevoegen.

Kies uit meer dan 100 betaalmethoden, zoals kaarten, PayPal, Google Pay, Apple Pay en andere. De betaalmethoden die beschikbaar zijn voor je winkel zijn afhankelijk van waar je verkoopt, je locatie, valuta en aan wie je verkoopt.

Zodra u een online winkel koppelt, kunt u uw verzendzones definiëren met maximaal 25 bezorgopties en aangepaste verzendregels instellen op basis van het orderbedrag of het artikelgewicht.

Het duurt slechts twee stappen om uw winkel aan de praat te krijgen:

  1. Klik op 'Integraties' in de rechterbovenhoek van uw AI Builder-project en selecteer en verbind vervolgens de online winkel. AI Builder stelt deze zo voor u in.
  2. Eenmaal verbonden, ga naar 'Integraties' → 'Online winkel' om toegang te krijgen tot al uw winkelinstellingen.

Controleer onze stapsgewijze handleiding voor meer instructies.

U kunt uw winkel op elk moment beheren door te klikken op 'Integraties' → 'Online winkel'.

Zodra deze is verbonden, ziet u links die u doorverwijzen naar de ingebouwde winkelbeheerder. Vanaf daar kunt u producten, betalingen en meer beheren – zonder dat u verdere instructies nodig heeft.

Als u wilt bewerken hoe uw online winkel eruitziet (zoals de lay-out van uw productlijst), vraag dan gewoon de AI in de chat om wijzigingen aan te brengen.

Ja – en dit is waar Horizons echt in uitblinkt. Van een eenvoudige online winkel tot een volledig op maat gemaakte e-commerce-app, met Horizons kunt u elke e-commerce-ervaring creëren die u zich kunt voorstellen – inclusief aangepaste tools die zijn afgestemd op uw exacte zakelijke behoeften. Voorraadtrackers, orderbeheersystemen, verkoopdashboards – beschrijf gewoon wat u nodig heeft en Horizons bouwt het voor u.

Helemaal niet. AI Builder is gebouwd rond vibe coding – beschrijf gewoon wat je wilt bouwen en AI zorgt voor de rest. Of je nu een winkelpand lanceert of een aangepaste e-commercetool bouwt, je hebt alleen een prompt nodig.

Als je een online winkel wilt lanceren, kun je een eerste website bouwen vanaf een enkele prompt, vervolgens de ingebouwde integratie van de online winkel verbinden en je producten toevoegen – allemaal zonder een enkele regel code te schrijven.

Als je ooit een idee hebt gehad voor een online winkel of een aangepaste e-commerce tool, maar niet wist waar te beginnen – vibe-codering is iets voor jou. In plaats van code te schrijven, beschrijf je gewoon in gewone taal wat je wilt bouwen en AI brengt het tot leven, stap voor stap.

De beste manier om erachter te komen is om het zelf te proberen. AI Builder wordt geleverd met een free trial inclusief 5 prompts – genoeg om een initiële online winkel of aangepaste e-commerce app te viben en precies te zien wat het kan doen voordat je je ergens aan vastlegt.

Hostinger biedt twee manieren om een e-commerce-website te bouwen – met AI Builder vibe-coderingsplatform en Hostinger's drag-and-drop-websitebouwer – en het verschil zit al in de naam.

Hostinger Website Builder laat je beginnen met een sjabloon of een e-commerce-website genereren uit een beschrijving, en deze vervolgens aanpassen door kant-en-klare elementen te slepen en neer te zetten. Het is een geweldige pasvorm voor iedereen die snel een schone, eenvoudige online winkel nodig heeft.

Horizons volgt een conversationele benadering – je chat met AI en het past wijzigingen in realtime toe, waardoor je veel meer aanpassingsvrijheid hebt. Het laat je ook meer geavanceerde projecten bouwen, zoals marktplaatsen of complexere online winkels met gebruikerslogins, dankzij de geïntegreerde backend. En voor degenen die dat willen, is volledige codetoegang ook beschikbaar.

Beide tools worden aangedreven door Hostinger's native e-commerce-oplossing en zijn gebouwd voor mensen zonder technische kennis – het verschil komt neer op hoe je wilt bouwen en hoeveel flexibiliteit je nodig hebt.

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