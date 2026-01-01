Verkoop online met een winkel die op jouw manier is gebouwd
Alles wat je nodig hebt om online te verkopen en op te schalen
Verkoop digitale producten
Alles om te groeien
Hosting, domein en e-mail – alles inbegrepen. Eenvoudige installatie voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.
0% transactiekosten
Alle inkomsten zijn voor jou. Accepteer meer dan 100 betaalmethoden zonder extra kosten.
Automatische e-mailbezorging
Verkoop digitale producten
Alles om te groeien
Hosting, domein en e-mail – alles inbegrepen. Eenvoudige installatie voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.
0% transactiekosten
Alle inkomsten zijn voor jou. Accepteer meer dan 100 betaalmethoden zonder extra kosten.
Automatische e-mailbezorging
Jouw e-commerce idee, klaar om te bouwen
Aangepaste online winkel
Ledenwebsite
AI-chatbot
Inventarisvolgtool
Volgsysteem voor bestellingen
Verkoopanalyse-dashboard
Hoe online verkopen starten met AI
Beschrijf je idee of kies een template
Pas aan en test
Publiceren met één klik
Kies een sjabloon. Maak het van jou.
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
Van concept tot afrekenen in enkele minuten
Hoe je een Minimum Viable Product ontwikkelt
Wat gebruikers zeggen over Hostinger Horizons
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎
Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.
Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.
Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.
Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.
Horizons vibe code webshop Veelgestelde vragen
Wat is Horizons e-commerce?
Horizons e-commerce is ontworpen om online verkopen voor iedereen toegankelijk te maken. Horizons AI bouwt uw winkel of aangepaste e-commerce web-app via een eenvoudige chatinterface, terwijl Hostinger's native e-commerce oplossing zorgt voor producten, betalingen, bestellingen en verzending – alles werkt direct samen.
Geen codering, geen technische installatie, geen aparte tools om mee te jongleren. Alles wat u nodig heeft om online te verkopen, klaar wanneer u dat bent.
Wat kan ik verkopen?
Je kunt fysieke en digitale producten, cadeaubonnen en print-on-demand producten verkopen.
Abonnementen en afspraken worden nog niet ondersteund, maar je kunt ze nog steeds aanbieden met behulp van tools van derden:
- Om abonnementen te verkopen, raden we aan om Stripe te gebruiken. Vraag Horizons om je te helpen dit met je project te verbinden.
- Voor afspraken werken tools zoals Calendly uitstekend. Je kunt Horizons ook vragen hoe je dit aan je site kunt toevoegen.
Welke betaalmethoden worden ondersteund?
Kies uit meer dan 100 betaalmethoden, zoals kaarten, PayPal, Google Pay, Apple Pay en andere. De betaalmethoden die beschikbaar zijn voor je winkel zijn afhankelijk van waar je verkoopt, je locatie, valuta en aan wie je verkoopt.
Welke verzendmethoden worden ondersteund?
Zodra u een online winkel koppelt, kunt u uw verzendzones definiëren met maximaal 25 bezorgopties en aangepaste verzendregels instellen op basis van het orderbedrag of het artikelgewicht.
Hoe verbind ik een online winkel met mijn project?
Het duurt slechts twee stappen om uw winkel aan de praat te krijgen:
- Klik op 'Integraties' in de rechterbovenhoek van uw AI Builder-project en selecteer en verbind vervolgens de online winkel. AI Builder stelt deze zo voor u in.
- Eenmaal verbonden, ga naar 'Integraties' → 'Online winkel' om toegang te krijgen tot al uw winkelinstellingen.
Controleer onze stapsgewijze handleiding voor meer instructies.
Hoe bewerk ik mijn online winkel?
U kunt uw winkel op elk moment beheren door te klikken op 'Integraties' → 'Online winkel'.
Zodra deze is verbonden, ziet u links die u doorverwijzen naar de ingebouwde winkelbeheerder. Vanaf daar kunt u producten, betalingen en meer beheren – zonder dat u verdere instructies nodig heeft.
Als u wilt bewerken hoe uw online winkel eruitziet (zoals de lay-out van uw productlijst), vraag dan gewoon de AI in de chat om wijzigingen aan te brengen.
Kan ik met Horizons meer bouwen dan alleen een online winkel?
Ja – en dit is waar Horizons echt in uitblinkt. Van een eenvoudige online winkel tot een volledig op maat gemaakte e-commerce-app, met Horizons kunt u elke e-commerce-ervaring creëren die u zich kunt voorstellen – inclusief aangepaste tools die zijn afgestemd op uw exacte zakelijke behoeften. Voorraadtrackers, orderbeheersystemen, verkoopdashboards – beschrijf gewoon wat u nodig heeft en Horizons bouwt het voor u.
Heb ik codeerervaring nodig om een e-commerce-app of -winkel te maken?
Helemaal niet. AI Builder is gebouwd rond vibe coding – beschrijf gewoon wat je wilt bouwen en AI zorgt voor de rest. Of je nu een winkelpand lanceert of een aangepaste e-commercetool bouwt, je hebt alleen een prompt nodig.
Als je een online winkel wilt lanceren, kun je een eerste website bouwen vanaf een enkele prompt, vervolgens de ingebouwde integratie van de online winkel verbinden en je producten toevoegen – allemaal zonder een enkele regel code te schrijven.
Is vibe coding iets voor mij?
Als je ooit een idee hebt gehad voor een online winkel of een aangepaste e-commerce tool, maar niet wist waar te beginnen – vibe-codering is iets voor jou. In plaats van code te schrijven, beschrijf je gewoon in gewone taal wat je wilt bouwen en AI brengt het tot leven, stap voor stap.
De beste manier om erachter te komen is om het zelf te proberen. AI Builder wordt geleverd met een free trial inclusief 5 prompts – genoeg om een initiële online winkel of aangepaste e-commerce app te viben en precies te zien wat het kan doen voordat je je ergens aan vastlegt.
Wat is het verschil tussen Horizons en Hostinger Website Builder voor e-commerce?
Hostinger biedt twee manieren om een e-commerce-website te bouwen – met AI Builder vibe-coderingsplatform en Hostinger's drag-and-drop-websitebouwer – en het verschil zit al in de naam.
Hostinger Website Builder laat je beginnen met een sjabloon of een e-commerce-website genereren uit een beschrijving, en deze vervolgens aanpassen door kant-en-klare elementen te slepen en neer te zetten. Het is een geweldige pasvorm voor iedereen die snel een schone, eenvoudige online winkel nodig heeft.
Horizons volgt een conversationele benadering – je chat met AI en het past wijzigingen in realtime toe, waardoor je veel meer aanpassingsvrijheid hebt. Het laat je ook meer geavanceerde projecten bouwen, zoals marktplaatsen of complexere online winkels met gebruikerslogins, dankzij de geïntegreerde backend. En voor degenen die dat willen, is volledige codetoegang ook beschikbaar.
Beide tools worden aangedreven door Hostinger's native e-commerce-oplossing en zijn gebouwd voor mensen zonder technische kennis – het verschil komt neer op hoe je wilt bouwen en hoeveel flexibiliteit je nodig hebt.