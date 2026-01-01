Jouw bedrijf, jouw boeking op maat – binnen enkele minuten gebouwd
Alles wat je nodig hebt om online boekingen te ontvangen
Maak een boekingswebsite of -app
Alles om je groei te stimuleren
Hosting, domein en e-mail – alles inbegrepen. Eenvoudige installatie voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.
Bevestigingen automatisch verzenden
Elke boeking activeert een directe bevestigingsmail – geen handmatige opvolging, geen gemiste afspraken, geen klanten achterna jagen.
Synchroniseren met de tools die je al gebruikt
Maak een boekingswebsite of -app
Alles om je groei te stimuleren
Hosting, domein en e-mail – alles inbegrepen. Eenvoudige installatie voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.
Bevestigingen automatisch verzenden
Elke boeking activeert een directe bevestigingsmail – geen handmatige opvolging, geen gemiste afspraken, geen klanten achterna jagen.
Synchroniseren met de tools die je al gebruikt
Uw online boeking, zoals u het wilt
Dienstreservering
Reserveringssysteem
Afspraak boeken
Evenemententickets
Hoe een aangepaste boekingspagina of app bouwen met AI
Beschrijf je idee
Aanpassen en testen
Publiceren met één klik
Kies een sjabloon. Maak het van jou.
Kant-en-klare sjablonen
Prestige (real estate agent)
Medicare (doctor)
Ayana (chiropractor)
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Handleiding voor beginners
Verbeter je prompts
Veelvoorkomende fouten om te vermijden
Ontdek wat Horizons nog meer voor uw bedrijf kan bouwen
Wat gebruikers zeggen over Hostinger Horizons
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎
Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.
Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.
Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.
Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.
Aangepaste boekingspagina en veelgestelde vragen over de app
Wat is een aangepaste boekingspagina of app?
Met een aangepaste boekingspagina of app kunnen uw klanten afspraken plannen, een tafel reserveren of zich aanmelden voor een les – direct online, op elk gewenst moment. In tegenstelling tot kant-en-klare boekingssoftware die handige functies achter dure plannen vergrendelt – of u kosten in rekening brengt voor dingen die u nooit zult gebruiken – is een aangepaste oplossing gebouwd rond uw exacte zakelijke behoeften. Uw diensten, uw merk, uw workflow en alleen de functies die er echt voor u toe doen.
Met AI Builder kunt u precies bouwen wat u nodig hebt – een eenvoudige afspraakboekingspagina voor uw salon, een reserveringssysteem voor uw restaurant, een klassenboekingswebsite voor uw fitnessstudio of een registratiepagina voor uw volgende workshop.
Welke soorten bedrijven kunnen AI Builder gebruiken om boekingen aan te nemen?
Elk bedrijf dat afspraken of reserveringen aanneemt – salons, therapeuten, coaches, consultants, restaurants, fitnessstudio's, organisatoren van evenementen, makelaars in onroerend goed en meer.Als uw bedrijf afhankelijk is van boekingen, kan AI Builder een oplossing op maat bouwen die past bij uw manier van werken.
Heb ik codeer- of technische kennis nodig om een online boekingspagina of -app te bouwen?
Helemaal geen. Horizons gebruikt een conversatiegerichte aanpak voor het bouwen – vaak 'vibe coding' genoemd. Je beschrijft eenvoudigweg wat je wilt in duidelijke taal en AI bouwt het voor je in realtime.
Wil je een bevestigingsmail toevoegen? Vraag het gewoon. Moet je synchroniseren met Google Agenda? Beschrijf het. Wil je de kleur van je boekingsformulier wijzigen? Vertel het Horizons en het is binnen enkele seconden gedaan.
Het werkt ook in meer dan 80 talen, dus je kunt bouwen in je eigen woorden – geen technische woordenschat nodig. Als je nieuw bent met het concept, leidt onze vibe coding gids je door alles wat je moet weten om aan de slag te gaan.
Kan ik automatische boekingsbevestigingen versturen?
Ja – elke boeking kan een directe bevestigingsmail naar uw klant sturen, zodat handmatige opvolging niet nodig is en er geen risico is op gemiste afspraken.
Kan ik mijn boekingspagina of app synchroniseren met Google Agenda of Calendly?
Ja. Vraag AI Builder gewoon om uw boekingspagina of app te verbinden met Google Agenda, Calendly of een andere tool die u al gebruikt. Volg vervolgens de instructies die AI Builder biedt om uw API-sleutel te krijgen. Zodra u de gevraagde gegevens deelt, regelt AI Builder de rest.
Kunnen mijn klanten accounts aanmaken en hun eigen boekingen beheren?
Ja, Horizons wordt geleverd met een geïntegreerde backend waarmee je boekingswebsites en -apps kunt bouwen, inclusief gebruikersauthenticatie en accountbeheer. Dit betekent dat klanten kunnen inloggen, aankomende boekingen kunnen bekijken en hun afspraken kunnen beheren – zonder dat je externe tools of technische installatie nodig hebt.
Wat als ik wijzigingen moet aanbrengen als mijn bedrijf groeit?
Het bijwerken van je boekingspagina of app is net zo eenvoudig als het bouwen ervan. Ga gewoon terug naar je project, open het en blijf chatten met Horizons – beschrijf wat je wilt wijzigen en het regelt de rest. Het maakt allemaal deel uit van de 'vibe coding' ervaring, geen ontwikkelaar nodig.
En als je wel een technische achtergrond hebt of later verder wilt schalen, geeft Horizons je volledige toegang tot de code – zodat je het zo ver kunt brengen als je wilt.
Waar begin ik met Horizons aangepaste boekingspagina en appbouwer?
Gewoon hier – klik op 'Gratis starten'. Geen kredietkaart nodig. Zodra je bent aangemeld, krijg je 5 AI-credits om meteen aan de slag te gaan. Het aantal gebruikte credits hangt af van de complexiteit van elke prompt: eenvoudige aanpassingen kosten minder dan één credit, terwijl grotere projecten meer credits kunnen gebruiken. Met je gratis credits kun je je boekingspagina of -app beschrijven, zien hoe die tot leven komt en een goed beeld krijgen van Horizons voordat je een keuze maakt.
Goed om te weten: AI-credits worden ook gebruikt voor AI-functies binnen je pagina of app, zoals een chatbot of slimme zoekfunctie, maar alleen wanneer je bezoekers er daadwerkelijk gebruik van maken.
Ben je klaar om te publiceren? Stap dan over op een van onze betaalde abonnementen. Hosting en een domeinnaam zijn al inbegrepen, dus je hoeft niets extra in te stellen. Klik gewoon op 'Publiceren' en je boekingspagina of -app staat meteen online.
Bijna door je credits heen? Je kunt ze op elk moment aanvullen en je verbruik volgen via het dashboard.
Wat is het verschil tussen Horizons en Hostinger Website Builder voor boekingspagina's?
Hostinger biedt twee manieren om een boekingspagina te bouwen – met AI Builder vibe coderingsplatform en Hostinger's drag-and-drop website builder – en het verschil zit hem al in de naam.
Hostinger Website Builder laat je beginnen met een sjabloon of een boekingswebsite genereren van een beschrijving, en deze vervolgens aanpassen door kant-en-klare elementen te slepen en neer te zetten. Het is een geweldige pasvorm voor iedereen die een schone, eenvoudige boekingswebsite nodig heeft die snel werkt.
Horizons neemt een conversationele benadering – je chat met AI en het past wijzigingen in real-time toe, waardoor je veel meer aanpassingsvrijheid hebt. Het laat je ook meer geavanceerde projecten bouwen, zoals het boeken van apps met gebruikerslogins en lidmaatschapsfunctionaliteit, dankzij de geïntegreerde backend. En voor degenen die dat willen, is volledige codetoegang ook beschikbaar.
Beide tools zijn gebouwd voor mensen zonder technische kennis – het verschil komt neer op hoe je wilt bouwen en hoeveel flexibiliteit je nodig hebt.