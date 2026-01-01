Jouw bedrijf, jouw boeking op maat – binnen enkele minuten gebouwd

Van boekingssites voor consulten tot reserveringsapps voor restaurants – beschrijf wat je nodig hebt en Horizons bouwt het. Laat je boeken, verstuur bevestigingen en beheer afspraken, allemaal op één plek.
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Betaalde abonnementen al vanaf 2,99 €/mnd

Jouw bedrijf, jouw boeking op maat – binnen enkele minuten gebouwd

Alles wat je nodig hebt om online boekingen te ontvangen

Van het bouwen van je boekingspagina tot het versturen van bevestigingen en het synchroniseren van je agenda – AI Builder regelt het allemaal.

Maak een boekingswebsite of -app

Lanceer binnen enkele minuten boekingsklare pagina's aan door met AI te chatten of een template te gebruiken.
Maak een boekingswebsite of -app

Alles om je groei te stimuleren

Hosting, domein en e-mail – alles inbegrepen. Eenvoudige installatie voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.

Alles om je groei te stimuleren

Bevestigingen automatisch verzenden

Elke boeking activeert een directe bevestigingsmail – geen handmatige opvolging, geen gemiste afspraken, geen klanten achterna jagen.

Bevestigingen automatisch verzenden

Synchroniseren met de tools die je al gebruikt

Koppel je boekingssysteem aan Google Agenda, Calendly, of andere tools waar je op vertrouwt – vraag het gewoon aan Horizons en het regelt alles voor je.
Synchroniseren met de tools die je al gebruikt

Maak een boekingswebsite of -app

Lanceer binnen enkele minuten boekingsklare pagina's aan door met AI te chatten of een template te gebruiken.
Maak een boekingswebsite of -app

Alles om je groei te stimuleren

Hosting, domein en e-mail – alles inbegrepen. Eenvoudige installatie voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.

Alles om je groei te stimuleren

Bevestigingen automatisch verzenden

Elke boeking activeert een directe bevestigingsmail – geen handmatige opvolging, geen gemiste afspraken, geen klanten achterna jagen.

Bevestigingen automatisch verzenden

Synchroniseren met de tools die je al gebruikt

Koppel je boekingssysteem aan Google Agenda, Calendly, of andere tools waar je op vertrouwt – vraag het gewoon aan Horizons en het regelt alles voor je.
Synchroniseren met de tools die je al gebruikt

Uw online boeking, zoals u het wilt

Ontdek enkele van de populairste boekingsprojecten die mensen maken met Horizons – allemaal gebouwd door simpelweg te beschrijven wat je nodig hebt.
Uw online boeking, zoals u het wilt

Dienstreservering

Maak een boekingspagina voor uw schoonheidssalon, persoonlijke trainingssessies, schoonmaak- of reparatiediensten, hondenuitlaatservice en meer – uw klanten boeken online, u concentreert zich op het werk.
Van restauranttafels en vakantiewoningen tot co-workingruimtes – laat klanten hun plek online reserveren, op elk moment.
Of u nu arts, tandarts, therapeut, life coach, consultant of bijlesdocent bent – geef uw klanten een eenvoudige, professionele manier om een afspraak met u te maken.
Verkoop inschrijvingen voor workshops, masterclasses, webinars met een beperkt aantal plaatsen, of online lessen met wachtlijsten – alles beheerd op één plek.

Hoe een aangepaste boekingspagina of app bouwen met AI

01

Beschrijf je idee

Beschrijf de boekingswebsite of -app die jouw bedrijf nodig heeft en zie het tot leven komen – of kies een template om nog sneller aan de slag te gaan.
02

Aanpassen en testen

Verfijn je boekingspagina door te chatten met AI – voeg je diensten, beschikbaarheid en alle details toe die je klanten nodig hebben. Bekijk een live voorbeeld voordat je publiceert.
03

Publiceren met één klik

Publiceer, koppel je domein, en je bent open voor zaken – je klanten kunnen meteen beginnen met boeken.

Kies een sjabloon. Maak het van jou.

Kies een professioneel ontworpen sjabloon, pas het met AI of visuele bewerkingen aan en zet je website sneller online.

Kant-en-klare sjablonen

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

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Handleiding voor beginners

Handleiding voor beginners

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Verbeter je prompts

Verbeter je prompts

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Video
Veelvoorkomende fouten om te vermijden

Veelvoorkomende fouten om te vermijden

Handleiding
Video

Ontdek wat Horizons nog meer voor uw bedrijf kan bouwen

E-commerce apps en winkels

Bedrijfspresentatie

Interne tools

Aangepast CRM

Wat gebruikers zeggen over Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Contentmaker

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.

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Geen creditcard vereist

Aangepaste boekingspagina en veelgestelde vragen over de app

Met een aangepaste boekingspagina of app kunnen uw klanten afspraken plannen, een tafel reserveren of zich aanmelden voor een les – direct online, op elk gewenst moment. In tegenstelling tot kant-en-klare boekingssoftware die handige functies achter dure plannen vergrendelt – of u kosten in rekening brengt voor dingen die u nooit zult gebruiken – is een aangepaste oplossing gebouwd rond uw exacte zakelijke behoeften. Uw diensten, uw merk, uw workflow en alleen de functies die er echt voor u toe doen.

Met AI Builder kunt u precies bouwen wat u nodig hebt – een eenvoudige afspraakboekingspagina voor uw salon, een reserveringssysteem voor uw restaurant, een klassenboekingswebsite voor uw fitnessstudio of een registratiepagina voor uw volgende workshop.

Elk bedrijf dat afspraken of reserveringen aanneemt – salons, therapeuten, coaches, consultants, restaurants, fitnessstudio's, organisatoren van evenementen, makelaars in onroerend goed en meer.Als uw bedrijf afhankelijk is van boekingen, kan AI Builder een oplossing op maat bouwen die past bij uw manier van werken.

Helemaal geen. Horizons gebruikt een conversatiegerichte aanpak voor het bouwen – vaak 'vibe coding' genoemd. Je beschrijft eenvoudigweg wat je wilt in duidelijke taal en AI bouwt het voor je in realtime.

Wil je een bevestigingsmail toevoegen? Vraag het gewoon. Moet je synchroniseren met Google Agenda? Beschrijf het. Wil je de kleur van je boekingsformulier wijzigen? Vertel het Horizons en het is binnen enkele seconden gedaan.

Het werkt ook in meer dan 80 talen, dus je kunt bouwen in je eigen woorden – geen technische woordenschat nodig. Als je nieuw bent met het concept, leidt onze vibe coding gids je door alles wat je moet weten om aan de slag te gaan.

Ja – elke boeking kan een directe bevestigingsmail naar uw klant sturen, zodat handmatige opvolging niet nodig is en er geen risico is op gemiste afspraken.

Ja. Vraag AI Builder gewoon om uw boekingspagina of app te verbinden met Google Agenda, Calendly of een andere tool die u al gebruikt. Volg vervolgens de instructies die AI Builder biedt om uw API-sleutel te krijgen. Zodra u de gevraagde gegevens deelt, regelt AI Builder de rest.

Ja, Horizons wordt geleverd met een geïntegreerde backend waarmee je boekingswebsites en -apps kunt bouwen, inclusief gebruikersauthenticatie en accountbeheer. Dit betekent dat klanten kunnen inloggen, aankomende boekingen kunnen bekijken en hun afspraken kunnen beheren – zonder dat je externe tools of technische installatie nodig hebt.

Het bijwerken van je boekingspagina of app is net zo eenvoudig als het bouwen ervan. Ga gewoon terug naar je project, open het en blijf chatten met Horizons – beschrijf wat je wilt wijzigen en het regelt de rest. Het maakt allemaal deel uit van de 'vibe coding' ervaring, geen ontwikkelaar nodig.

En als je wel een technische achtergrond hebt of later verder wilt schalen, geeft Horizons je volledige toegang tot de code – zodat je het zo ver kunt brengen als je wilt.

Gewoon hier – klik op 'Gratis starten'. Geen kredietkaart nodig. Zodra je bent aangemeld, krijg je 5 AI-credits om meteen aan de slag te gaan. Het aantal gebruikte credits hangt af van de complexiteit van elke prompt: eenvoudige aanpassingen kosten minder dan één credit, terwijl grotere projecten meer credits kunnen gebruiken. Met je gratis credits kun je je boekingspagina of -app beschrijven, zien hoe die tot leven komt en een goed beeld krijgen van Horizons voordat je een keuze maakt.

Goed om te weten: AI-credits worden ook gebruikt voor AI-functies binnen je pagina of app, zoals een chatbot of slimme zoekfunctie, maar alleen wanneer je bezoekers er daadwerkelijk gebruik van maken.

Ben je klaar om te publiceren? Stap dan over op een van onze betaalde abonnementen. Hosting en een domeinnaam zijn al inbegrepen, dus je hoeft niets extra in te stellen. Klik gewoon op 'Publiceren' en je boekingspagina of -app staat meteen online.

Bijna door je credits heen? Je kunt ze op elk moment aanvullen en je verbruik volgen via het dashboard.

Hostinger biedt twee manieren om een boekingspagina te bouwen – met AI Builder vibe coderingsplatform en Hostinger's drag-and-drop website builder – en het verschil zit hem al in de naam.

Hostinger Website Builder laat je beginnen met een sjabloon of een boekingswebsite genereren van een beschrijving, en deze vervolgens aanpassen door kant-en-klare elementen te slepen en neer te zetten. Het is een geweldige pasvorm voor iedereen die een schone, eenvoudige boekingswebsite nodig heeft die snel werkt.

Horizons neemt een conversationele benadering – je chat met AI en het past wijzigingen in real-time toe, waardoor je veel meer aanpassingsvrijheid hebt. Het laat je ook meer geavanceerde projecten bouwen, zoals het boeken van apps met gebruikerslogins en lidmaatschapsfunctionaliteit, dankzij de geïntegreerde backend. En voor degenen die dat willen, is volledige codetoegang ook beschikbaar.

Beide tools zijn gebouwd voor mensen zonder technische kennis – het verschil komt neer op hoe je wilt bouwen en hoeveel flexibiliteit je nodig hebt.

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