Gewoon hier – klik op 'Gratis starten'. Geen kredietkaart nodig. Zodra je bent aangemeld, krijg je 5 AI-credits om meteen aan de slag te gaan. Het aantal gebruikte credits hangt af van de complexiteit van elke prompt: eenvoudige aanpassingen kosten minder dan één credit, terwijl grotere projecten meer credits kunnen gebruiken. Met je gratis credits kun je je boekingspagina of -app beschrijven, zien hoe die tot leven komt en een goed beeld krijgen van Horizons voordat je een keuze maakt.



Goed om te weten: AI-credits worden ook gebruikt voor AI-functies binnen je pagina of app, zoals een chatbot of slimme zoekfunctie, maar alleen wanneer je bezoekers er daadwerkelijk gebruik van maken.



Ben je klaar om te publiceren? Stap dan over op een van onze betaalde abonnementen. Hosting en een domeinnaam zijn al inbegrepen, dus je hoeft niets extra in te stellen. Klik gewoon op 'Publiceren' en je boekingspagina of -app staat meteen online.



Bijna door je credits heen? Je kunt ze op elk moment aanvullen en je verbruik volgen via het dashboard.