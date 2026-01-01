Bouw een aangepast CRM dat werkt voor uw bedrijf
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Wat gebruikers over Hostinger Horizons zeggen
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎
Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.
Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.
Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.
Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.
Veelgestelde vragen over aangepast CRM
Wat is een aangepaste CRM?
Een CRM op maat (Customer Relationship Manager) is een tool die specifiek is gebouwd rond de manier waarop uw bedrijf werkt – uw pijplijnstadia, uw contactvelden, uw follow-upproces. In tegenstelling tot kant-en-klare CRM's zoals HubSpot of Salesforce die boordevol functies zitten die u misschien nooit gebruikt, biedt een CRM op maat u precies wat u nodig hebt en niets wat u niet nodig hebt. Met AI Builder kunt u er een bouwen door eenvoudig te beschrijven hoe uw bedrijf werkt – geen codering of technische kennis vereist.
Waarom zou ik mijn eigen CRM bouwen in plaats van een bestaande te gebruiken?
Kant-en-klare CRM's werken goed voor veel bedrijven, maar ze brengen compromissen met zich mee – maandelijkse kosten die toenemen naarmate je team groeit, functies die zijn vergrendeld achter hogere niveaus, en workflows die niet helemaal aansluiten bij jouw manier van werken. Het bouwen van je eigen CRM met Horizons betekent dat je precies de tool krijgt die jouw bedrijf nodig heeft, zonder platformbeperkingen, geen onverwachte prijsverhogingen en zonder je proces aan te passen aan de software van iemand anders.
Welke soorten CRMs kan ik met Horizons bouwen?
Horizons kan een op maat gemaakt CRM bouwen voor vrijwel elk bedrijf of elke branche – hier zijn enkele van de populairste:
- CRM voor verkoopteams – beheer leads, volg deals en houd uw pipeline in beweging.
- CRM voor non-profitorganisaties – volg donateurs, beheer relaties en monitor de voortgang van fondsenwerving.
- CRM voor advocatenkantoren – beheer cliëntdossiers, volg communicatie en houd deadlines in de gaten.
- CRM voor werving – volg kandidaten, beheer pipelines en stroomlijn uw wervingsproces.
- CRM voor verzekeringsagenten – beheer polissen, volg verlengingen en onderhoud klantrelaties.
- CRM voor financiële adviseurs – volg cliëntportfolio's, monitor interacties en beheer follow-ups.
- CRM voor consultants – beheer cliëntprojecten, volg factureerbare tijd en houd leveringen in de gaten.
Ziet u uw branche er niet bij? Als u kunt beschrijven hoe uw bedrijf klantrelaties beheert, kan Horizons er een CRM omheen bouwen. Voor een praktisch voorbeeld van wat mogelijk is, bekijk onze gids voor het maken van een CRM voor verkoop – dezelfde aanpak kan worden aangepast aan elk bedrijfstype.
Heb ik codeer- of technische kennis nodig om een aangepast CRM te bouwen?
Helemaal geen. Horizons gebruikt een conversatiegerichte aanpak voor het bouwen – vaak 'vibe coding' genoemd. Je beschrijft eenvoudigweg hoe je bedrijf werkt en AI bouwt er in realtime een CRM omheen. Wil je een nieuwe pipeline-fase toevoegen? Vraag het gewoon. Heb je een aangepast contactveld nodig? Beschrijf het. Wil je de lay-out wijzigen? Vertel het aan Horizons en het is binnen enkele seconden gedaan.
Als je nieuw bent met het concept, leidt onze vibe coding-gids je door alles wat je moet weten om te beginnen.
Kan mijn team de CRM samen gebruiken?
Ja – Horizons wordt geleverd met een geïntegreerde backend die gebruikersaccounts en toegangscontrole ingebouwd heeft. U kunt precies bepalen wie kan inloggen, wat ze kunnen zien en wat ze kunnen doen – zonder externe systemen of databases in te stellen.
Wat als ik wijzigingen moet aanbrengen naarmate mijn bedrijf groeit?
Het updaten van je CRM is net zo eenvoudig als het bouwen ervan. Ga gewoon terug naar je project, open het en blijf chatten met AI Builder – beschrijf wat je wilt veranderen en het zorgt voor de rest. Het is allemaal onderdeel van de vibe-coderingservaring, geen ontwikkelaar nodig.
En als je een technische achtergrond hebt of verder wilt schalen, geeft AI Builder je volledige toegang tot de code – zodat je het zover kunt brengen als je nodig hebt.
Waar begin ik met de aangepaste CRM-bouwer van Horizon?
Hier – klik gewoon op "Gratis starten". Geen creditcard nodig. Zodra je bent ingelogd, krijg je 5 AI-credits om direct aan de slag te gaan. Het creditgebruik is afhankelijk van de complexiteit van elke prompt – simpelere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere projecten kunnen meer kosten. Je gratis credits zijn voldoende om je CRM te beschrijven, het tot leven te zien komen en een goed beeld te krijgen van Horizons voordat je ergens aan vastzit.
Goed om te weten: AI-credits worden ook gebruikt om AI-functies in je CRM aan te drijven – zoals een chatbot of slimme zoekfunctie – maar alleen wanneer je gebruikers er daadwerkelijk mee interageren.
Wanneer je klaar bent om te publiceren, schakel je eenvoudig over naar een van onze betaalde abonnementen. Hosting en domein zijn al inbegrepen, dus je hoeft verder niets in te stellen – klik gewoon op publiceren en je CRM gaat live.
Raakt je credits bijna op? Je kunt op elk moment opwaarderen en je verbruik volgen via het dashboard.