Hier – klik gewoon op "Gratis starten". Geen creditcard nodig. Zodra je bent ingelogd, krijg je 5 AI-credits om direct aan de slag te gaan. Het creditgebruik is afhankelijk van de complexiteit van elke prompt – simpelere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere projecten kunnen meer kosten. Je gratis credits zijn voldoende om je CRM te beschrijven, het tot leven te zien komen en een goed beeld te krijgen van Horizons voordat je ergens aan vastzit.



Goed om te weten: AI-credits worden ook gebruikt om AI-functies in je CRM aan te drijven – zoals een chatbot of slimme zoekfunctie – maar alleen wanneer je gebruikers er daadwerkelijk mee interageren.



Wanneer je klaar bent om te publiceren, schakel je eenvoudig over naar een van onze betaalde abonnementen. Hosting en domein zijn al inbegrepen, dus je hoeft verder niets in te stellen – klik gewoon op publiceren en je CRM gaat live.



Raakt je credits bijna op? Je kunt op elk moment opwaarderen en je verbruik volgen via het dashboard.