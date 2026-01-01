Bouw een aangepast CRM dat werkt voor uw bedrijf

Maak CRM-apps op maat voor uw behoeften door simpelweg te chatten met AI. Volg leads, beheer contacten en sluit meer deals – alles op één plek, geen technische installatie.
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Betaalde abonnementen al vanaf 2,99 €/mnd

Bouw een aangepast CRM dat werkt voor uw bedrijf

Een CRM gebouwd rondom uw workflow, niet andersom

Alles wat je nodig hebt om een CRM op maat te bouwen, te lanceren en te beheren – alles op één plek.

Creëer een CRM op maat van uw behoeften

Beschrijf hoe uw bedrijf werkt en AI Builder bouwt een CRM die precies past bij uw workflow – uw pipeline, uw labels, uw follow-upritme.Geen IT-team nodig.

Professionele infrastructuur

Professionele hosting, eigen domein en zakelijke e-mail op één plek – alles wat nodig is om vertrouwen op te bouwen bij uw publiek.

Ingebouwde AI

Genereer binnen enkele seconden antwoorden, implementeer een 24/7 klantenservicechatbot en houd uw bedrijf draaiende, zelfs terwijl u slaapt.

Je gegevens, volledig van jou

In tegenstelling tot standaard CRM's die je aan hun platform binden, geeft een door Horizons gebouwd CRM je volledig eigenaarschap – waardoor je beschermd bent tegen prijsverhogingen, functiewijzigingen en platformafhankelijkheid.
Een CRM gebouwd rondom uw workflow, niet andersom

Aangepaste CRM's die je kunt bouwen – geen code, alleen een prompt

Van eenvoudige contactmanagers tot volledig aangepaste verkooppijplijnen – ontdek enkele populaire CRM-voorbeelden, of ga direct aan de slag met een kant-en-klare prompt en begin binnen enkele seconden met bouwen.
Aangepaste CRM's die je kunt bouwen – geen code, alleen een prompt

Verkooppijplijn CRM

Beheer leads en deals op één plek, zodat u uw omzet kunt verhogen zonder dat een CRM-licentie nodig is.Begin te bouwen
Bewaar al uw klantinformatie, communicatiegeschiedenis en belangrijke data op één plek – zodat elke interactie persoonlijk aanvoelt en er niets wordt gemist.Begin te bouwen
Help je supportteam om alle klantverzoeken bij te houden – beheer tickets, wijs agenten toe, houd reactietijden bij en los problemen sneller op.Begin te bouwen
Bouw een aangepast CRM voor je WhatsApp-bedrijf – beheer leads, volg gesprekken en sluit deals sneller.Begin te bouwen
Help makelaars leads beheren, bezichtigingen bijhouden en sneller deals sluiten.Begin te bouwen

Hoe een CRM op maat met AI bouwen

01

Beschrijf je idee

Beschrijf hoe uw bedrijf werkt en AI bouwt er een CRM omheen, of ga direct aan de slag met een van onze door ontwerpers gemaakte sjablonen. Geen codering vereist.
02

Pas aan en test

Maak uw CRM helemaal van u. Chat eenvoudig met AI om workflows, bedrijfslogica, gebruikersrollen en machtigingen aan te passen – en bekijk het dan live voordat u publiceert.
03

Publiceren met één klik

Publiceer en je aangepaste CRM is live – je team kan meteen beginnen met het beheren van leads en het sluiten van deals, zonder technische installatie.

Kies een sjabloon. Maak het van jou.

Kies een professioneel ontworpen sjabloon, pas het met AI of visuele bewerkingen aan en zet je website sneller online.

Kant-en-klare sjablonen

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

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Handleiding voor beginners

Handleiding voor beginners

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Verbeter je prompts

Verbeter je prompts

Handleiding
Video
Veelvoorkomende fouten om te vermijden

Veelvoorkomende fouten om te vermijden

Handleiding
Video

Ontdek wat Horizons nog meer voor uw bedrijf kan bouwen

WhatsApp CRM

Interne tools

Bedrijfspresentatie

E-commerce apps en winkels

Aangepaste boekingspagina en app

Wat gebruikers over Hostinger Horizons zeggen

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Contentmaker

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.

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Geen creditcard vereist

Veelgestelde vragen over aangepast CRM

Een CRM op maat (Customer Relationship Manager) is een tool die specifiek is gebouwd rond de manier waarop uw bedrijf werkt – uw pijplijnstadia, uw contactvelden, uw follow-upproces. In tegenstelling tot kant-en-klare CRM's zoals HubSpot of Salesforce die boordevol functies zitten die u misschien nooit gebruikt, biedt een CRM op maat u precies wat u nodig hebt en niets wat u niet nodig hebt. Met AI Builder kunt u er een bouwen door eenvoudig te beschrijven hoe uw bedrijf werkt – geen codering of technische kennis vereist.

Kant-en-klare CRM's werken goed voor veel bedrijven, maar ze brengen compromissen met zich mee – maandelijkse kosten die toenemen naarmate je team groeit, functies die zijn vergrendeld achter hogere niveaus, en workflows die niet helemaal aansluiten bij jouw manier van werken. Het bouwen van je eigen CRM met Horizons betekent dat je precies de tool krijgt die jouw bedrijf nodig heeft, zonder platformbeperkingen, geen onverwachte prijsverhogingen en zonder je proces aan te passen aan de software van iemand anders.

Horizons kan een op maat gemaakt CRM bouwen voor vrijwel elk bedrijf of elke branche – hier zijn enkele van de populairste:

  • CRM voor verkoopteams – beheer leads, volg deals en houd uw pipeline in beweging.
  • CRM voor non-profitorganisaties – volg donateurs, beheer relaties en monitor de voortgang van fondsenwerving.
  • CRM voor advocatenkantoren – beheer cliëntdossiers, volg communicatie en houd deadlines in de gaten.
  • CRM voor werving – volg kandidaten, beheer pipelines en stroomlijn uw wervingsproces.
  • CRM voor verzekeringsagenten – beheer polissen, volg verlengingen en onderhoud klantrelaties.
  • CRM voor financiële adviseurs – volg cliëntportfolio's, monitor interacties en beheer follow-ups.
  • CRM voor consultants – beheer cliëntprojecten, volg factureerbare tijd en houd leveringen in de gaten.

Ziet u uw branche er niet bij? Als u kunt beschrijven hoe uw bedrijf klantrelaties beheert, kan Horizons er een CRM omheen bouwen. Voor een praktisch voorbeeld van wat mogelijk is, bekijk onze gids voor het maken van een CRM voor verkoop – dezelfde aanpak kan worden aangepast aan elk bedrijfstype.

Helemaal geen. Horizons gebruikt een conversatiegerichte aanpak voor het bouwen – vaak 'vibe coding' genoemd. Je beschrijft eenvoudigweg hoe je bedrijf werkt en AI bouwt er in realtime een CRM omheen. Wil je een nieuwe pipeline-fase toevoegen? Vraag het gewoon. Heb je een aangepast contactveld nodig? Beschrijf het. Wil je de lay-out wijzigen? Vertel het aan Horizons en het is binnen enkele seconden gedaan.

Als je nieuw bent met het concept, leidt onze vibe coding-gids je door alles wat je moet weten om te beginnen.

Ja – Horizons wordt geleverd met een geïntegreerde backend die gebruikersaccounts en toegangscontrole ingebouwd heeft. U kunt precies bepalen wie kan inloggen, wat ze kunnen zien en wat ze kunnen doen – zonder externe systemen of databases in te stellen.

Het updaten van je CRM is net zo eenvoudig als het bouwen ervan. Ga gewoon terug naar je project, open het en blijf chatten met AI Builder – beschrijf wat je wilt veranderen en het zorgt voor de rest. Het is allemaal onderdeel van de vibe-coderingservaring, geen ontwikkelaar nodig.

En als je een technische achtergrond hebt of verder wilt schalen, geeft AI Builder je volledige toegang tot de code – zodat je het zover kunt brengen als je nodig hebt.

Hier – klik gewoon op "Gratis starten". Geen creditcard nodig. Zodra je bent ingelogd, krijg je 5 AI-credits om direct aan de slag te gaan. Het creditgebruik is afhankelijk van de complexiteit van elke prompt – simpelere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere projecten kunnen meer kosten. Je gratis credits zijn voldoende om je CRM te beschrijven, het tot leven te zien komen en een goed beeld te krijgen van Horizons voordat je ergens aan vastzit.

Goed om te weten: AI-credits worden ook gebruikt om AI-functies in je CRM aan te drijven – zoals een chatbot of slimme zoekfunctie – maar alleen wanneer je gebruikers er daadwerkelijk mee interageren.

Wanneer je klaar bent om te publiceren, schakel je eenvoudig over naar een van onze betaalde abonnementen. Hosting en domein zijn al inbegrepen, dus je hoeft verder niets in te stellen – klik gewoon op publiceren en je CRM gaat live.

Raakt je credits bijna op? Je kunt op elk moment opwaarderen en je verbruik volgen via het dashboard.

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