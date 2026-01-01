Verander je WhatsApp in een CRM met AI.
Hoe maak je een WhatsApp CRM voor je bedrijf?
Beschrijf je idee of kies een sjabloon.
Koppel je WhatsApp aan je CRM.
Personaliseer uw CRM
Bekijk onze stapsgewijze handleiding.
Kies een sjabloon. Maak het van jou.
Kant-en-klare sjablonen
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Alles wat u nodig hebt om uw CRM op te bouwen, op één plek.
Ontwikkel en beheer een CRM-systeem dat is afgestemd op uw behoeften.
Volledig eigendom van de gegevens
Ingebouwde AI
Begin met een kant-en-klaar sjabloon.
Professionele infrastructuur
WhatsApp CRM Veelgestelde vragen
Wat is een WhatsApp CRM?
Een WhatsApp CRM is een tool waarmee je klantrelaties rechtstreeks via WhatsApp kunt beheren. In plaats van het overzicht over gesprekken te verliezen, kun je contacten organiseren, leads volgen in een verkoopproces en deals sluiten – allemaal op één plek. In tegenstelling tot traditionele CRM-systemen bereikt het jouw klanten waar ze zich al bevinden: op WhatsApp.
Wat kan ik doen met mijn WhatsApp CRM?
Met een WhatsApp CRM kun je je contacten organiseren en beheren, leads volgen via een visuele verkooppijlijn, berichten automatiseren en betalingen accepteren – allemaal gekoppeld aan je WhatsApp. Je kunt het ook aanpassen aan je specifieke bedrijfsbehoeften met behulp van AI, zonder dat je hoeft te programmeren.
Heb ik programmeervaardigheden nodig om een WhatsApp CRM met AI te bouwen?
Geen codeervaardigheden nodig.Met Hostinger AI Builder vibe coding platform, kunt u uw eigen WhatsApp CRM maken door gewoon te chatten met AI, of beginnen met een kant-en-klare template en aanpassen in uw eigen taal - het regelt de code, het ontwerp en de inhoud voor u.
Hoe maak ik een WhatsApp CRM aan met Hostinger Horizons?
Met Hostinger Horizons is het eenvoudig om een WhatsApp CRM-app te maken. Zo doe je dat in enkele stappen:
- Gebruik onze AI-appbouwer of een van onze kant-en-klare templates om gratis aan de slag te gaan.
- Pas alles aan de behoeften van je bedrijf aan door met AI te chatten – dit wordt ook wel vibe coding genoemd: geen technische kennis nodig, enkel jouw ideeën in gewone taal.
- Kies een abonnement om meer prompts te ontgrendelen en publiceer je CRM met één klik.
- Koppel WhatsApp aan je CRM via een Twilio-integratie.
Je kunt ook onze gids Hoe bouw je een WhatsApp CRM voor kleine bedrijven volgen of onze videotutorials bekijken.
Hoe lang duurt het om een WhatsApp CRM-systeem op te zetten?
Kan ik het CRM-systeem aanpassen aan de specifieke behoeften van mijn bedrijf?
Ja – met Hostinger AI Builder kunt u alles aanpassen. Beschrijf gewoon wat u nodig hebt in uw eigen woorden en de AI zal het ontwerp, de inhoud en de functionaliteit voor u aanpassen. Of u nu een specifieke verkooppijplijn, aangepaste contactvelden of een unieke lay-out nodig hebt, u kunt het blijven verfijnen door middel van gesprekken totdat het perfect bij uw bedrijf past.
Is Hostinger Horizons gratis te gebruiken?
Hostinger Horizons is niet gratis, maar je kunt het eerst uitproberen voordat je een abonnement afsluit. Bekijk onze uitgebreide handleiding over hoe je aan de slag kunt gaan en er het maximale uit kunt halen.