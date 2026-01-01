Verander je WhatsApp in een CRM met AI.

Behandel je contacten als zakelijke kansen. Koppel je WhatsApp. Beheer leads. Sluit deals.
Begin gratis

Geen creditcard vereist.

Verander je WhatsApp in een CRM met AI.

Hoe maak je een WhatsApp CRM voor je bedrijf?

01

Beschrijf je idee of kies een sjabloon.

Beschrijf hoe uw bedrijf werkt en AI bouwt er een CRM-systeem omheen, of ga direct aan de slag met een van onze door ontwerpers gemaakte sjablonen. Geen programmeerkennis vereist.
02

Koppel je WhatsApp aan je CRM.

Met slechts een paar klikken koppelt u uw WhatsApp via de Twilio-integratie aan uw CRM.
03

Personaliseer uw CRM

Maak uw CRM uniek voor uw bedrijf. Chat eenvoudig met AI om het ontwerp en de inhoud aan te passen en de pagina's te personaliseren.

Bekijk onze stapsgewijze handleiding.

Volg onze videotutorial of handleiding met stapsgewijze instructies om binnen enkele minuten van idee naar werkend project te gaan:
Hoe maak je een WhatsApp CRM met AI?

Hoe maak je een WhatsApp CRM met AI?

Handleiding
Video

Kies een sjabloon. Maak het van jou.

Kies een professioneel ontworpen sjabloon, pas het met AI of visuele bewerkingen aan en zet je website sneller online.

Kant-en-klare sjablonen

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Alles wat u nodig hebt om uw CRM op te bouwen, op één plek.

Ontwikkel en beheer een CRM-systeem dat is afgestemd op uw behoeften.

Ontwikkel en beheer een CRM-systeem dat is afgestemd op uw behoeften.

Beschrijf hoe uw bedrijf werkt en AI Builder bouwt een CRM die precies past bij uw workflow: uw pipeline, uw labels, uw follow-upritme.
In tegenstelling tot WhatsApp of social media shops, geeft een AI Builder-aangedreven site je volledige controle over je klantgegevens, waardoor je beschermd bent tegen wijzigingen in het platformbeleid of accountbans.
Genereer binnen enkele seconden antwoorden, zet een 24/7 klantenservicechatbot in en houd uw bedrijf draaiende, zelfs terwijl u slaapt.
U hoeft uw CRM niet helemaal vanaf nul op te bouwen. Sjablonen geven u een voorsprong met vooraf gebouwde complexe configuraties, app-structuren en workflows.
Professionele hosting, een eigen domein en zakelijk e-mailadres op één plek: alles wat u nodig hebt om vertrouwen bij uw publiek op te bouwen.

Meer leads worden gevolgd. Meer deals worden gesloten. Meer tijd over.

Start gratis

Geen creditcard vereist.

WhatsApp CRM Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen over het opzetten van een WhatsApp CRM-systeem.

Een WhatsApp CRM is een tool waarmee je klantrelaties rechtstreeks via WhatsApp kunt beheren. In plaats van het overzicht over gesprekken te verliezen, kun je contacten organiseren, leads volgen in een verkoopproces en deals sluiten – allemaal op één plek. In tegenstelling tot traditionele CRM-systemen bereikt het jouw klanten waar ze zich al bevinden: op WhatsApp.

Met een WhatsApp CRM kun je je contacten organiseren en beheren, leads volgen via een visuele verkooppijlijn, berichten automatiseren en betalingen accepteren – allemaal gekoppeld aan je WhatsApp. Je kunt het ook aanpassen aan je specifieke bedrijfsbehoeften met behulp van AI, zonder dat je hoeft te programmeren.

Geen codeervaardigheden nodig.Met Hostinger AI Builder vibe coding platform, kunt u uw eigen WhatsApp CRM maken door gewoon te chatten met AI, of beginnen met een kant-en-klare template en aanpassen in uw eigen taal - het regelt de code, het ontwerp en de inhoud voor u.

Met Hostinger Horizons is het eenvoudig om een WhatsApp CRM-app te maken. Zo doe je dat in enkele stappen:

  • Gebruik onze AI-appbouwer of een van onze kant-en-klare templates om gratis aan de slag te gaan.
  • Pas alles aan de behoeften van je bedrijf aan door met AI te chatten – dit wordt ook wel vibe coding genoemd: geen technische kennis nodig, enkel jouw ideeën in gewone taal.
  • Kies een abonnement om meer prompts te ontgrendelen en publiceer je CRM met één klik.
  • Koppel WhatsApp aan je CRM via een Twilio-integratie.

Je kunt ook onze gids Hoe bouw je een WhatsApp CRM voor kleine bedrijven volgen of onze videotutorials bekijken.

Het hangt ervan af hoeveel je wilt aanpassen. Je kunt binnen enkele minuten aan de slag met een kant-en-klaar sjabloon, maar als je elk detail wilt afstemmen op je bedrijf, kan het langer duren. Hoe dan ook, Hostinger Horizons maakt het proces zo snel en intuïtief mogelijk – chat gewoon met de AI en die doet de rest.

Ja – met Hostinger AI Builder kunt u alles aanpassen. Beschrijf gewoon wat u nodig hebt in uw eigen woorden en de AI zal het ontwerp, de inhoud en de functionaliteit voor u aanpassen. Of u nu een specifieke verkooppijplijn, aangepaste contactvelden of een unieke lay-out nodig hebt, u kunt het blijven verfijnen door middel van gesprekken totdat het perfect bij uw bedrijf past.

Hostinger Horizons is niet gratis, maar je kunt het eerst uitproberen voordat je een abonnement afsluit. Bekijk onze uitgebreide handleiding over hoe je aan de slag kunt gaan en er het maximale uit kunt halen.

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