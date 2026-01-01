Website Builder and Horizons are now AI Builder

Geef je website of app vandaag nog een Vibe-code.

Beschrijf wat je wilt en Horizons bouwt het voor je. Geen code, geen technische kennis nodig - lanceer met Ã©Ã©n klik.

Maak elk type website

Van zakelijke websites en portfolio's tot blogs en landingspagina's â€“ Horizons bouwt het direct.

Bekijk functies
Maak elk type website

Aan de slag gaan is eenvoudig.

01

Beschrijf je idee of kies een template

Vertel AI gewoon jouw idee en zie hoe het tot leven komt â€” of kies een template om sneller aan de slag te gaan.
02

Eenvoudig wijzigingen aanbrengen

Laat AI alles bewerken â€“ van tekst en ontwerp tot functionaliteit. Verfijn teksten en afbeeldingen zelf in de content editor.
03

Ga live met 1 klik

Ga live onder je eigen domeinnaam, gewoon met Ã©Ã©n klik.

Ontgrendel de complete Hostinger Horizons ervaring

30-dagen-geld-terug-garantie

Op elk moment opzegbaar

24/7 ondersteuning

75% korting
Premium
Lanceer je eerste website â€” van portfolio's en cv's tot blogs en pagina's met links in je profiel.
11,99â‚¬
2,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 143,52 â‚¬ (normale prijs 575,52 â‚¬). Verlengbaar voor 9,99 â‚¬/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar
Eigen domein - 1 jaar gratis
5 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
Krijg chatbotondersteuning van Kodee
Speciale aanbieding â€¢ 79% korting
Onbeperkt
Voor groeiende bedrijven. Onbeperkt aantal websites, AI-tools, e-commerce, volledige flexibiliteit.
18,99â‚¬
3,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 â‚¬ (normale prijs 911,52 â‚¬). Verlengbaar voor 16,99 â‚¬/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt mailboxen per website - 1 jaar gratis
Eigen domein - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
500 credits voor AI-agenten
Verkoop online met geÃ¯ntegreerde e-commerce.
E-mailmarketing met Reach
Waarom dit plan?
Een complete oplossing voor langetermijnprojecten. Alles inbegrepen.
69% korting
Cloud Startup
Voor bedrijven die maximale prestaties en schaalbaarheid nodig hebben.
25,99â‚¬
7,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 â‚¬ (normale prijs 1.247,52 â‚¬). Verlengbaar voor 23,99 â‚¬/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt mailboxen per website - 1 jaar gratis
Eigen domein - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
1000 credits voor AI-agenten
Verkoop online met geÃ¯ntegreerde e-commerce.
E-mailmarketing met Reach
75% korting
Premium
Lanceer je eerste website â€” van portfolio's en cv's tot blogs en pagina's met links in je profiel.
11,99â‚¬
2,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 143,52 â‚¬ (normale prijs 575,52 â‚¬). Verlengbaar voor 9,99 â‚¬/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar
Eigen domein - 1 jaar gratis
5 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
Krijg chatbotondersteuning van Kodee
Speciale aanbieding â€¢ 79% korting
Onbeperkt
Voor groeiende bedrijven. Onbeperkt aantal websites, AI-tools, e-commerce, volledige flexibiliteit.
18,99â‚¬
3,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 â‚¬ (normale prijs 911,52 â‚¬). Verlengbaar voor 16,99 â‚¬/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt mailboxen per website - 1 jaar gratis
Eigen domein - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
500 credits voor AI-agenten
Verkoop online met geÃ¯ntegreerde e-commerce.
E-mailmarketing met Reach
Waarom dit plan?
Een complete oplossing voor langetermijnprojecten. Alles inbegrepen.
69% korting
Cloud Startup
Voor bedrijven die maximale prestaties en schaalbaarheid nodig hebben.
25,99â‚¬
7,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 â‚¬ (normale prijs 1.247,52 â‚¬). Verlengbaar voor 23,99 â‚¬/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt mailboxen per website - 1 jaar gratis
Eigen domein - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het bouwen van websites
Meer dan 400 websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
1000 credits voor AI-agenten
Verkoop online met geÃ¯ntegreerde e-commerce.
E-mailmarketing met Reach

Onbeperkte functies zijn onderworpen aan ons Beleid voor redelijk gebruik.

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Zet je woorden om in echte websites en apps.

Beschrijf wat je wilt: een boekingspagina, een webwinkel, een klantportaal, wat dan ook. Horizons ontwerpt het, bouwt het en zorgt dat het binnen enkele minuten online staat.
Bekijk functies

Alles gaat live.

Hosting, domein, e-mail en SEO-optimalisatie - alles inbegrepen. Geen aparte accounts of ingewikkelde installatie.

GeÃ¯ntegreerde backend

Databases, gebruikersaccounts en bestandsopslag zijn ingebouwd - geen externe tools nodig.

Ingebouwde AI

Voeg een chatbot of slimme zoekfunctie toe aan je website of webapp - zonder account bij een derde partij of aparte facturering.

Krachtige integraties, eenvoudige installatie

Stripe is ingebouwd en direct klaar voor gebruik. PayPal, Google AdSense en meer worden allemaal ondersteund met een eenvoudige installatie, zodat je nooit vast komt te zitten.

Bouw het Ã©Ã©n keer, verdien er geld mee.

Publiceer je project als een aanpasbare sjabloon en verdien commissie telkens wanneer iemand Horizons via die sjabloon aanschaft.

Ondersteund door Hostinger

Vertrouwd door meer dan 4 miljoen klanten in meer dan 150 landen. 20 jaar ervaring.

Kies een sjabloon. Maak het van jou.

Kies een professioneel ontworpen sjabloon, pas het met AI of visuele bewerkingen aan en zet je website sneller online.
Alle templates
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Thompson (content creator)

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Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Kun je het sjabloon dat je nodig hebt niet vinden? Beschrijf het gewoon, en AI maakt het voor je aan.

CreÃ«er met AI

Geliefd bij gebruikers, aanbevolen door leiders in de industrie

We zijn er trots op dat we contentmakers en bedrijven wereldwijd ondersteunen. Lees hier wat zij over ons zeggen.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. ðŸ˜Ž

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiÃ«nte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.

Ivana MikleuÅ¡
Ivana MikleuÅ¡
Digitaal Specialist

Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeÃ«n te testen, voordat je er volledig voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Contentmaker

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat Ã©cht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- Ã©n backend mee kunt uitrollen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op mâ€™n web app ging zÃ³ makkelijk dat ik dacht: â€˜Wow, dit is te gek!â€™

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps â€“ het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer â€“ het is meer.

Klaar om jouw unieke projectidee om te zetten in werkelijkheid?

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