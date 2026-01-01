Deel Hostinger Horizons en verdien tot 150 USD

Verdien 20% van het bedrag dat je vriend betaalt voor zijn of haar eerste Hostinger Horizons plan (tot 150 USD). Bovendien ontvangt jouw vriend 20% extra korting.
Nu doorverwijzen

Zo werkt het

01

Deel je doorverwijzingslink

Kopieer jouw persoonlijke link rechtstreeks vanuit het Hostinger Horizons- of verwijzingsdashboard en deel deze met je vrienden.
02

Wacht tot je vriend upgrade

Word beloond wanneer jouw vrienden hun eerste Hostinger Horizons plan kopen en de diensten meer dan 45 dagen gebruiken.
03

Ontvang je uitbetaling

Je verdiensten worden naar je overgemaakt via PayPal, bankoverschrijving, of Hostinger balans.

Help anderen te starten met AI en ontvang een beloning

Gebruik je doorverwijslink overal

Gebruik je doorverwijslink overal

  • Stuur deze rechtstreeks naar een vriend die een project start
  • Voeg deze aan je content of sociale media toe
  • Deel deze in je communities of groepschats.
Jouw beloning: 20% commissie

Jouw beloning: 20% commissie

Verdien beloningen wanneer jouw vrienden hun eerste Hostinger Horizons plan kopen en dit langer dan 45 dagen gebruiken.

Hostinger's Horizons verwijzingsprogramma FAQ's

Je vindt je verwijzingslink op één van de volgende manieren:

Er is geen limiet aan het aantal mensen dat je via het verwijzingsprogramma van Hostinger door kunt verwijzen. Deel je link en promoot Hostinger Horizons bij zoveel vrienden als je maar wilt.

Aangezien het aantal verwijzingen onbeperkt is, zijn jouw inkomsten dat ook. Je verdient 20% van elke in aanmerking komende verkoop en het is aan jou hoeveel je verkoopt.

Ze krijgen 20% extra korting op hun eerste Hostinger AI Builder plan.

Wij bieden een 30 -dagen-geld-terug-garantie. Dat betekent dat nieuwe gebruikers tot 30 dagen na aankoop een volledige terugbetaling kunnen aanvragen.

Er zijn 15 extra dagen nodig voor boekhoudkundige en administratieve doeleinden.

Je kan in je verwijzingendashboard kiezen tussen PayPal of een bankoverschrijving.

PayPal maakt dagelijks geld over naar gebruikers die een bedrag van US$ 50 hebben bereikt. Als gevolg van automatisering kan het echter zijn dat je je betaling pas de volgende dag ontvangt.

Voor een bankoverschrijving moet je US$ 200 bij elkaar verdienen. Daarna moet je tot de laatste donderdag van de maand wachten, want dan worden alle bankoverschrijvingen verwerkt. Wanneer je na die dag in aanmerking komt voor een beloning, dan wordt deze de volgende maand verwerkt.

Afhankelijk van het beleid van jouw bank kunnen er extra kosten en wisselkoersverschillen aan bankoverschrijvingen zijn verbonden, waardoor het beloningsbedrag lager kan uitvallen. Als je deze kosten wilt vermijden, kun je beter PayPal gebruiken.

In het verwijzingendashboard, zie je het onderdeel Mijn beloningen. Hier kun je je verwijzingen volgen en zowel betaalde als in behandeling zijnde commissies bekijken.

Verwijs en verdien tot 150 USD

Verdien 20% van het bedrag dat je vriend betaalt voor zijn eerste Hostinger AI Builder-plan (tot 150 USD).

Nu doorverwijzen

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