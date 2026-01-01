Laat je werk zien met een showcase website of app
Alles wat je nodig hebt om een geweldige eerste indruk te maken
Zet je werk in een mum van tijd online
Alles om je groei te stimuleren
Word gevonden door de juiste klanten
Verzamel leads en klantvragen
Je online aanwezigheid, op jouw manier gebouwd
Zakelijke website
Interactief klantenportaal
Online portfolio
Website voor persoonlijke branding
Hoe een showcase website of app bouwen met AI
Beschrijf je idee
Aanpassen en testen
Publiceren met één klik
Kies een sjabloon. Maak het van jou.
Kant-en-klare sjablonen
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Urban (photography portfolio)
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Wat gebruikers over Hostinger Horizons zeggen
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎
Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.
Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.
Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.
Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.
Veelgestelde vragen over de bedrijfspresentatie website en app
Wat is een bedrijfs etalagewebsite?
Een zakelijke showcase website is uw professionele online aanwezigheid – een plek waar potentiële klanten kunnen ontdekken wie u bent, uw werk kunnen verkennen en kunnen besluiten om contact op te nemen. Een geweldige showcase bevat meestal een portfoliogalerij of projectpagina's, servicepagina's, casestudies, getuigenissen van klanten en een duidelijke manier om een gesprek te boeken of contact op te nemen – de exacte mix hangt af van uw bedrijfstype. In tegenstelling tot een basiswebpagina is het ontworpen om een sterke eerste indruk te maken en bezoekers in klanten te veranderen. Met AI Builder kunt u er een bouwen die precies bevat wat u nodig hebt – beschrijf het gewoon en AI zorgt voor de rest.
Wie kan een showcase website of app bouwen met AI Builder?
Iedereen die online professioneel wil overkomen en meer klanten wil werven – freelancers, artiesten, consultants, coaches, bureaus, eigenaren van kleine bedrijven, en meer. Als uw bedrijf een professionele online aanwezigheid nodig heeft, kan Horizons een showcase bouwen die past bij uw manier van werken.
Hoe maak ik een showcase website zonder technische kennis?
Horizons gebruikt een conversatiegerichte aanpak voor het bouwen – vaak 'vibe coding' genoemd. Je beschrijft eenvoudigweg wat je wilt in gewone taal en AI bouwt het voor je in realtime.
Wil je een portfolio-galerij toevoegen? Vraag het gewoon. Heb je een contactformulier nodig? Beschrijf het. Wil je het ontwerp aanpassen aan je merkkleuren? Vertel het aan Horizons en het is binnen enkele seconden klaar.
Het werkt ook in meer dan 80 talen, zodat je in je eigen woorden kunt bouwen – geen technische woordenschat nodig. Als je nieuw bent met het concept, leidt onze gids voor vibe coding je door alles heen wat je moet weten om te beginnen.
Kan ik een klantenportaal maken met Horizons?
Ja – en dit is waar Horizons echt in uitblinkt. Dankzij de geïntegreerde backend kun je een volledig op maat gemaakt klantenportaal bouwen met gebruikerslogins, het delen van bestanden, projectupdates en meer – allemaal onder je eigen merk. Je klanten krijgen een professionele, toegewijde ruimte om op de hoogte te blijven, en jij krijgt volledige controle over wat ze zien en doen.
Zal mijn showcase website verschijnen op Google?
Ja, je showcase website wordt geleverd met ingebouwde SEO-optimalisatie die vanaf dag één automatisch wordt afgehandeld. Belangrijke technische bestanden zoals sitemap.xml, robots.txt en llms.txt worden automatisch voor je gegenereerd, zodat zoekmachines en AI-tools zoals ChatGPT en Perplexity je content kunnen begrijpen – zonder technische configuratie van jouw kant.
Je kunt ook marketingintegraties koppelen om je showcase te promoten en nieuwe klanten te bereiken via de kanalen die er het meest toe doen.
Wat als ik aanpassingen moet doen als mijn bedrijf groeit?
Het updaten van je showcase website of app is net zo eenvoudig als het bouwen ervan. Ga gewoon terug naar je project, open het en blijf chatten met Horizons – beschrijf wat je wilt veranderen en het regelt de rest. Het maakt allemaal deel uit van de 'vibe coding' ervaring, geen ontwikkelaar nodig.
En als je wel een technische achtergrond hebt of later verder wilt schalen, geeft Horizons je volledige toegang tot de code – zodat je het zo ver kunt brengen als je wilt.
Hoeveel kost het om een showcase website of app te bouwen met Horizons?
Je kunt gratis starten – geen kredietkaart nodig. Zodra je bent aangemeld, krijg je 5 AI-credits om meteen aan de slag te gaan. Het aantal gebruikte credits hangt af van de complexiteit van elke prompt: eenvoudige aanpassingen kosten minder dan één credit, terwijl grotere projecten meer credits kunnen gebruiken. Met je gratis credits kun je je showcasewebsite of -app beschrijven, zien hoe die tot leven komt en een goed beeld krijgen van Horizons voordat je een keuze maakt.
Goed om te weten: AI-credits worden ook gebruikt voor AI-functies binnen je website of app, zoals een chatbot of slimme zoekfunctie, maar alleen wanneer je bezoekers er daadwerkelijk gebruik van maken.
Ben je klaar om te publiceren? Betaalde abonnementen starten vanaf 2,99 €/mnd en zijn inclusief hosting en een domeinnaam. Je hoeft dus niets extra in te stellen. Klik gewoon op 'Publiceren' en je showcase staat meteen online.
Bijna door je credits heen? Je kunt ze op elk moment aanvullen en je verbruik volgen via het dashboard.
Wat is het verschil tussen Horizons en Hostinger Website Builder voor een bedrijfspresentatie?
Hostinger biedt twee manieren om een zakelijke showcase website te bouwen – met het Horizons vibe codeerplatform en Hostinger's drag-and-drop website bouwer – en het verschil zit al in de naam.
Hostinger Website Bouwer laat je starten vanuit een template of een zakelijke website genereren op basis van een beschrijving, waarna je deze aanpast door vooraf gebouwde elementen te slepen en neer te zetten. Het is ideaal voor iedereen die snel een overzichtelijke, eenvoudige zakelijke portfolio website online wil hebben.
Horizons hanteert een conversatiegerichte aanpak – je chat met AI en deze past wijzigingen in realtime toe, waardoor je veel meer aanpassingsvrijheid krijgt. Het stelt je ook in staat om complexere projecten te bouwen, zoals klantenportals met gebruikerslogins en lidmaatschapsfunctionaliteit, dankzij de geïntegreerde backend. En voor degenen die dat willen, is volledige toegang tot de code ook beschikbaar.
Beide tools zijn gebouwd voor mensen zonder technische kennis – het verschil zit in hoe je graag bouwt en hoeveel flexibiliteit je nodig hebt.