Laat je werk zien met een showcase website of app

Je kunt gratis starten – geen kredietkaart nodig. Zodra je bent aangemeld, krijg je 5 AI-credits om meteen aan de slag te gaan. Het aantal gebruikte credits hangt af van de complexiteit van elke prompt: eenvoudige aanpassingen kosten minder dan één credit, terwijl grotere projecten meer credits kunnen gebruiken. Met je gratis credits kun je je showcasewebsite of -app beschrijven, zien hoe die tot leven komt en een goed beeld krijgen van Horizons voordat je een keuze maakt.



Goed om te weten: AI-credits worden ook gebruikt voor AI-functies binnen je website of app, zoals een chatbot of slimme zoekfunctie, maar alleen wanneer je bezoekers er daadwerkelijk gebruik van maken.



Ben je klaar om te publiceren? Betaalde abonnementen starten vanaf 2,99 €/mnd en zijn inclusief hosting en een domeinnaam. Je hoeft dus niets extra in te stellen. Klik gewoon op 'Publiceren' en je showcase staat meteen online.



Bijna door je credits heen? Je kunt ze op elk moment aanvullen en je verbruik volgen via het dashboard.