Huur een GPU. Professionele compute, toegankelijk gemaakt.

Voer AI-, rendering- en rekenworkloads uit op speciale NVIDIA GPU's met eenvoudige uurprijzen en zonder langetermijnverbintenis.
Aan de slag

Vind de GPU die bij uw werklast past

Vergelijk VRAM, prestaties en uurprijzen om de juiste pasvorm te vinden. Geen verborgen kosten of uitstapkosten.

B200 (Dedicated)

Dedicated Blackwell B200, niet-gedeelde toegang voor het trainen en uitvoeren van de grootste AI-modellen.

Vanaf6,08/uur
GPU ophalen

608 credits/uur (1 credit = 0,01 €). Wordt alleen gefactureerd terwijl uw instantie wordt uitgevoerd.

192GB VRAM

Aanbevolen voor:

Workloads die speciale resources vereisen

AI gevolgtrekking op schaal

Frontier LLM opleiding

Wetenschappelijke simulaties en high-performance computing

B200

Nieuwste Blackwell vlaggenschip voor het trainen en uitvoeren van de grootste AI-modellen.

Vanaf3,86/uur
GPU ophalen

386 credits/uur (1 credit = 0,01 €). Wordt alleen gefactureerd terwijl uw instantie wordt uitgevoerd.

192GB VRAM

Aanbevolen voor:

Finetuning van grote modellen

AI gevolgtrekking op schaal

Frontier LLM opleiding

Wetenschappelijke simulaties en high-performance computing

A100 80GB PCIe

Bewezen datacenterwerkpaard voor serieuze AI-training en gevolgtrekkingen.

Vanaf1,23/uur
GPU ophalen

123 credits/uur (1 credit = 0,01 €). Wordt alleen gefactureerd terwijl uw instantie wordt uitgevoerd.

80GB VRAM

Aanbevolen voor:

LLM-opleiding

Fijnafstelling van grote modellen

Conclusie van grote partijen

Multi-GPU schalen

L40S

Veelzijdige Ada Lovelace GPU die sterke inferentieprestaties balanceert met een geweldige prijsefficiëntie.

Vanaf0,79/uur
GPU ophalen

79 credits/uur (1 credit = 0,01 €). Wordt alleen gefactureerd terwijl uw instantie wordt uitgevoerd.

48GB VRAM

Aanbevolen voor:

AI gevolgtrekking en generatieve AI

3D rendering en virtuele werkstations

Finetuning van middelgrote modellen

Videotranscodering en streaming

RTX PRO 6000 (Server)

Enterprise Blackwell GPU gebouwd voor veeleisende professionele AI- en visualisatieworkloads.

Vanaf0,51/uur
GPU ophalen

51 credits/uur (1 credit = 0,01 €). Wordt alleen gefactureerd terwijl uw instantie wordt uitgevoerd.

96GB VRAM

Aanbevolen voor:

Inferentie en fijnafstelling van grote modellen

Videoverwerking en streaming

Technische simulaties en wetenschappelijke informatica

Intensieve 3D rendering en visualisatie

RTX 4090

Onverslaanbare prijs-prestatieverhouding voor experimenten en kleinere workloads - de ideale instap in GPU computing.

Vanaf0,33/uur
GPU ophalen

33 credits/uur (1 credit = 0,01 €). Wordt alleen gefactureerd terwijl uw instantie wordt uitgevoerd.

24GB VRAM

Aanbevolen voor:

Development and experimentation

AI beeld- en videogeneratie

3D-rendering

Conclusie voor kleine en middelgrote modellen

Weet je niet wat je moet kiezen?
Blader door use cases om de aanbevolen GPU te vinden.
Zie use cases

Ontdek wat u kunt doen met GPU-voeding

Van uw eerste model tot productieconclusie: voer veeleisende GPU-workloads uit zonder hardware te kopen of CapEx te rechtvaardigen.

Chat en LLM gevolgtrekking

Gebruik Ollama en Open WebUI, of breng je eigen model met vLLM of LangChain mee.

Aanbevolen GPU: L40S
Serveren modellen tot 30B parametersStart Ollama in één klikEenvoudige uurprijzen
Inzetten voor gevolgtrekking

Trein & fine-tuning modellen

Train aangepaste modellen en stel LLM's af met speciaal VRAM. Controlepunten blijven bestaan bij het opnieuw opstarten, zodat langlopende taken kunnen worden gestopt en hervat zonder de voortgang te verliezen.

Aanbevolen GPU: A100 80 GB
96 GB VRAMPersistente controlepuntenGebouwd voor grote modeltraining
Inzetten voor AI-training

Bouwen & verkennen met AI

Draai een GPU-instantie op en stel binnen enkele minuten uw eigen omgeving in. Maak verbinding via uw browser of terminal en begin meteen met itereren.

Aanbevolen GPU: RTX 4090
Volledige root toegang om je eigen stack te installerenToegang tot browser of SSH-terminalBetaalbaar genoeg om de hele dag te lopen
Start Bouwen

Afbeeldingen & video genereren

Voer stabiele diffusie-, ComfyUI- en rendertaken uit met voldoende VRAM voor uitvoer met hoge resolutie en batchverwerking.

Aanbevolen GPU: RTX 4090
Genoeg VRAM voor batch image takenSnelle, betaalbare renderingIngebouwde stabiele diffusie ondersteuning
Inzetten voor generatie

Video verwerken & coderen

Codeer, transcodeer en render video op hoge doorvoersnelheid met hardwareversnelling, zonder uw eigen machines vast te binden.

Aanbevolen GPU: RTX PRO 6000 (Server)
Negende generatie NVENC voor snelle, hoogwaardige coderingFull-speed 8K-coderingCodering die onafhankelijk van uw CPU wordt uitgevoerd
Inzetten voor codering

Start sneller met kant-en-klare apps

Start vooraf geconfigureerde apps met één klik, sla handmatige configuratie over en ga direct aan de slag.
Start nu
Start sneller met kant-en-klare apps
Betaal alleen terwijl uw GPU draait

Betaal alleen terwijl uw GPU draait

GPU's worden elk uur gefactureerd met credits van één gedeeld saldo.Voeg credits toe als dat nodig is, vernietig uw instantie wanneer u klaar bent en bewaar ongebruikte credits voor later.

Waarom kiezen voor Hostinger GPU voor AI-workloads

Betaal alleen voor wat je gebruikt.

Per minuut facturatie betekent dat u alleen betaalt voor de berekening die u gebruikt.

Klaar in ongeveer 30 seconden

Start vooraf geconfigureerde apps zonder stuurprogramma's, containers of afhankelijkheden te installeren.

Beheer vanuit één dashboard

Monitor het gebruik en beheer uw instances wanneer u maar wilt.

Je werklast is klaar, de GPU's ook.

Start binnen enkele seconden op dedicated GPU's. Betaal per uur, zonder een langlopend contract of hardware te kopen.
Start nu
Je werklast is klaar, de GPU's ook.

Hostinger GPU Veelgestelde vragen

Vind antwoorden op de meest gestelde vragen over Hostinger GPU.
Ja. GPU-instanties worden per uur gefactureerd in credits en u wordt alleen in rekening gebracht terwijl een instantie wordt uitgevoerd. Stop ermee wanneer u klaar bent, er is geen minimumverplichting of langetermijncontract.
Het vernietigen van een instantie is permanent en kan niet ongedaan worden gemaakt. Alles wat niet is opgeslagen in persistente opslag gaat verloren. Herstarten daarentegen herstart de instantie zonder deze te verwijderen, uw bestanden en instellingen blijven intact.
Het hangt vooral af van de grootte van het model. Kleinere modellen en het genereren van afbeeldingen werken goed op de RTX 4090 of L40S, grotere modellen en serieuze training profiteren van het extra VRAM van de A100 of B200. Als u niet zeker bent, past onze GPU-kiezer uw werklast aan de juiste optie aan.
Beide. Elke instantie wordt geleverd met volledige terminal- en SSH-toegang, zodat u alles kunt installeren wat u nodig hebt. Als u de installatie liever overslaat, zijn apps met één klik zoals Ollama vanaf het begin klaar om te implementeren.
Beschikbaarheid verandert in real-time op basis van de vraag en verschilt per regio.We tonen live beschikbaarheid voordat u implementeert, zodat u altijd weet wat er daadwerkelijk op voorraad is in plaats van erachter te komen na het vastleggen.
Het huren van een GPU betekent toegang tot krachtige grafische verwerkingskracht via de cloud in plaats van de fysieke hardware te kopen. U betaalt alleen voor de rekentijd die u gebruikt, per uur of zelfs per seconde, en de provider zorgt voor onderhoud, koeling en driverupdates. Het is een veelgebruikte keuze voor AI-training, machine learning gevolgtrekkingen, 3D-rendering en andere taken die zware verwerkingskracht vereisen zonder de kosten vooraf van het bezit van een GPU.

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