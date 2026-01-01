Agentic AI beschrijft AI-systemen die onafhankelijk handelen om taken in meerdere stappen uit te voeren, in plaats van één prompt per keer te beantwoorden. In plaats van op instructies te wachten in elke fase, neemt het een doel, breekt het op in stappen en werkt het er doorheen. Het kan API's aanroepen, op het web zoeken en andere software zelfstandig gebruiken, en het controleert zijn eigen resultaten en verandert van koers wanneer iets niet werkt. Die autonomie onderscheidt het van een chatbot.