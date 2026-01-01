Geef AI een taak, niet alleen een opdracht.

Met Hostinger kunt u agentic AI aan het werk zetten in uw bedrijf, uw eigen privéagent uitvoeren of AI verbinden met uw bestaande stack.

Eén agent voor alledaagse zakelijke taken.

Hostinger Agent reageert op klanten, volgt leads op, creëert content en helpt uw SEO te verbeteren, allemaal vanuit één chat in duidelijke taal.

Bekijk Hostinger Agent

Uw eigen agent, op uw eigen voorwaarden.

OpenClaw en Hermes Agent zijn privé AI-agents die u zelf beheert. Beide zijn inbegrepen in één beheerd abonnement en zijn binnen ongeveer 60 seconden operationeel, zonder dat serverbeheer nodig is.

Ontdek OpenClaw en Hermes

Je vraagt erom, je infrastructuur werkt.

Hostinger Connector is een MCP-extensie waarmee uw AI-coderingstools uw Hostinger-installatie kunnen lezen en bijwerken. Implementeer projecten, werk DNS bij en controleer websites zonder uw editor te verlaten.

Ontdek Hostinger Connector

Gratis te installeren. Werkt met uw actieve plan.

Instrumenten en hulpmiddelen voor agentische AI

Agentic-mail

Een geautomatiseerde inbox, speciaal ontworpen voor AI-agenten, inbegrepen bij elk Hostinger e-mailabonnement.

Ontwikkelaarsdocumentatie

Installatiehandleidingen, toolreferenties en authenticatiedocumentatie voor Hostinger Connector.

Agenten handelen. U behoudt de controle.

Beveiliging staat voorop bij elke agent.U kiest waartoe deze toegang heeft, keurt belangrijke acties goed en trekt de toegang in wanneer dat nodig is.

U keurt belangrijke acties goed.

Agenten vragen uw goedkeuring voordat ze onomkeerbare acties ondernemen.

Uw installatie is geïsoleerd

Uw instantie is ommuurd en referenties blijven standaard verborgen.

U bepaalt de toegang

Geef alleen toegang waar dat nodig is en trek die op elk moment in.
Agenten handelen. U behoudt de controle.
Vertrouwd door miljoenen om werk gedaan te krijgen.
4M+
Klanten
Ontwikkeld en gelanceerd door mensen zoals jij.
10M+
Websites gemaakt
Het bedienen van bedrijven over de hele wereld.
150+
Landen
Wij zijn hier voor de lange termijn, vanaf dag één.
20+
jaar

Wereldwijd vertrouwd door klanten.

Lees wat anderen zeggen over hun ervaring met Hostinger.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding comprimeert de ontwikkeling met 45%: met tools als Hostinger Horizons wordt natuurlijke taal nu in enkele uren in plaats van weken omgezet in werkende prototypes. De drempel om software te bouwen is aanzienlijk lager geworden.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Contentmaker

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Dit project stond al zó lang op mijn lijst van ooit-nog-te-doen, tot Horizons AI kwam. Ik heb echt geen kennis van webapplicaties bouwen — nul! En nu staat mijn droomproject om anderen te helpen gewoon live. Joepie!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door simpelweg een prompt in Hostinger Horizons in te voeren. Echt gaaf!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.

Meer informatie over agentic AI

Handleidingen, tutorials en inzichten om u te helpen meer uit AI-agenten te halen.
Wat is agentische AI? Definitie, voorbeelden en hoe het werkt

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Wat zijn AI-agenten en hoe werken ze? Met voorbeelden

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Hermes Agent instellen (beheerd of zelf gehost)

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U kunt Hermes Agent op twee manieren instellen: gebruik een beheerd plan dat de server en het onderhoud voor u regelt, of host het zelf met Docker op een virtual private server (VPS).

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Veelgestelde vragen over Agentic AI

Alles wat je moet weten over de agentische AI-producten van Hostinger.
Agentic AI beschrijft AI-systemen die onafhankelijk handelen om taken in meerdere stappen uit te voeren, in plaats van één prompt per keer te beantwoorden. In plaats van op instructies te wachten in elke fase, neemt het een doel, breekt het op in stappen en werkt het er doorheen. Het kan API's aanroepen, op het web zoeken en andere software zelfstandig gebruiken, en het controleert zijn eigen resultaten en verandert van koers wanneer iets niet werkt. Die autonomie onderscheidt het van een chatbot.
Een AI-tool reageert op een prompt en stopt, dus iemand moet elke stap begeleiden. Agentic AI neemt een doel en voert de hele klus uit, waarbij hij de stappen zelf beslist. Een AI-tool kan een e-mail voor je opstellen. Agentic AI onderzoekt het onderwerp, schrijft de e-mail en verzendt het, en past zich vervolgens aan als er onderweg iets misgaat. Het verschil is reikwijdte en onafhankelijkheid, enkele taken met een mens in de lus versus complete workflows zonder.
Hostinger Agent handelt zakelijk werk af vanuit één chat, met vaardigheden voor verkoop, klantenservice, SEO, marketing, HR en financiën. OpenClaw en Hermes Agent zijn privéagenten die u zelf uitvoert, op een beheerd plan of uw eigen VPS, met beide inbegrepen in één plan. Voor ontwikkelaars brengt Hostinger Connector AI-coderingstools in uw hosting via MCP, Agentic Mail geeft agenten programmeerbare e-mail en Agentic Commerce bereidt uw winkel voor op shoppers die een AI-agent sturen om voor hen te kopen.
Hostinger Agent werkt vanuit één chat en maakt verbinding met meer dan 1000 tools, waaronder Gmail, Slack en Notion. Gebruik het als AI-verkoopagent voor het benaderen van potentiële klanten en het opstellen van offertes, als AI-klantenserviceagent voor reacties en beoordelingen, als SEO-AI-agent voor zoekwoordonderzoek en on-page controles, als AI-marketingagent voor campagnes en lanceringen, als AI-contentmarketingagent voor blogs en nieuwsbrieven, als AI-agent voor sociale media voor berichten en bijschriften, als HR-AI-agent voor vacatures en beleidsdocumenten, als financiële AI-agent voor rapportages en prognoses, of als inkoop-AI-agent voor leveranciersonderzoek.
Ja. Een agent heeft alleen toegang tot de accounts en tools waarmee u het koppelt en u kunt ze op elk gewenst moment verbreken. Uw gesprekken zijn gekoppeld aan uw account, zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers en worden nooit gebruikt om AI-modellen te trainen of gedeeld voor advertenties. Voordat een agent iets onomkeerbaars doet, pauzeert deze en vraagt u om het goed te keuren. Hostinger is ISO/IEC 27001:2022-gecertificeerd en voldoet aan de AVG.
Ja. OpenClaw en Hermes Agent zijn beide private agents die u zelf uitvoert. Een managed plan is de eenvoudigste route, omdat Hostinger zorgt voor de setup, updates en beveiliging, en een plan bevat beide apps. Als u roottoegang en uw eigen serverspecificaties wilt, kunt u in plaats daarvan een van beide zelf hosten op een VPS.
Ja, met één klik vanuit hPanel. Het zijn aparte applicaties, dus je configuraties en gespreksgeschiedenis worden niet overgezet en je begint opnieuw met de nieuwe app. Het is de moeite waard om iets belangrijks te noteren voordat je overstapt.
Ja. Met Hostinger Connector kunnen AI-coderingstools rechtstreeks samenwerken met uw hostingconfiguratie en Agentic Mail geeft uw agents hun eigen inbox voor geautomatiseerd werk. AI past in uw bestaande workflow in plaats van deze te vervangen.
Hostinger Agent begint vanaf 4,99 €/mnd en bevat 1.000 credits die elke maand automatisch worden vernieuwd. Managed OpenClaw en Hermes Agent zijn 5,49 €/mnd, en worden vernieuwd op 10,99 €/mnd, met beide apps inbegrepen. Hostinger Connector is gratis bij elk actief hostingpakket en Agentic Mail wordt geleverd bij elk Hostinger e-mailpakket.
Nee. Hostinger Agent is gebouwd voor bedrijfseigenaren en de beheerde apps regelen de serverconfiguratie voor u, dus er is niets technisch te configureren. Hostinger Connector is degene die is gebouwd voor ontwikkelaars en wordt geïnstalleerd in de editor die u al gebruikt.

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