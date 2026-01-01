Installeer Dify met één-klik installatie.
Open source LLM-applicatieplatform voor het visueel bouwen van AI-workflows, RAG-pijplijnen en chatbots.
Kies een VPS-abonnement voor Dify
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dify kunt bouwen
Dify is 's werelds populairste open-source LLM-applicatieontwikkelingsplatform, dat een visuele interface biedt voor het bouwen van AI-workflows, RAG-pijplijnen, AI-agenten en chatbot-applicaties. Met ondersteuning voor meer dan 100 LLM-providers, waaronder OpenAI, Anthropic, Google Gemini en lokale modellen via Ollama, stelt Dify teams in staat om AI-applicaties van productieniveau te prototypen en te implementeren zonder complexe orkestratiecode te schrijven.
Het zelf hosten van Dify op uw eigen VPS zorgt ervoor dat alle documenten, embeddings, conversaties en API-sleutels volledig onder uw controle blijven. Deze implementatie omvat een ingebouwde Weaviate vector database voor semantisch zoeken, sandboxed code-uitvoering en SSRF-bescherming voor veilige ontwikkeling van AI-applicaties.
Key features van Dify
Visuele workflow-editor
Bouw complexe AI-pijplijnen door LLM-aanroepen, API-integraties en voorwaardelijke logica aan elkaar te koppelen met drag-and-drop.
RAG-pijplijn
Documenten opnemen, embeddings genereren en relevante kennis ophalen met de ingebouwde Weaviate vector database.
AI-agentraamwerk
Maak autonome agenten met tool-aanroepmogelijkheden voor webzoekopdrachten, code-uitvoering en externe API's.
100+ LLM aanbieders
Verbind met OpenAI, Anthropic, Google, Mistral en lokale modellen via Ollama met modelbelastingverdeling en terugval.
Gesandboxte code-uitvoering
Voer Python en JavaScript veilig uit in een geïsoleerde omgeving met ingebouwde SSRF-beveiliging.
Prompt engineering-studio
Ontwerp, beheer versies en A/B-test prompts met een observability-dashboard voor logging en tracing.
Waarom zou je Dify op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.