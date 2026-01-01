Dify is 's werelds populairste open-source LLM-applicatieontwikkelingsplatform, dat een visuele interface biedt voor het bouwen van AI-workflows, RAG-pijplijnen, AI-agenten en chatbot-applicaties. Met ondersteuning voor meer dan 100 LLM-providers, waaronder OpenAI, Anthropic, Google Gemini en lokale modellen via Ollama, stelt Dify teams in staat om AI-applicaties van productieniveau te prototypen en te implementeren zonder complexe orkestratiecode te schrijven.

Het zelf hosten van Dify op uw eigen VPS zorgt ervoor dat alle documenten, embeddings, conversaties en API-sleutels volledig onder uw controle blijven. Deze implementatie omvat een ingebouwde Weaviate vector database voor semantisch zoeken, sandboxed code-uitvoering en SSRF-bescherming voor veilige ontwikkeling van AI-applicaties.