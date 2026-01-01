Installeer Gonic met één-klik installatie.
Lichtgewicht, zelf-gehoste muziekstreamingserver met volledige Subsonic API-compatibiliteit voor elke Subsonic-client.
Kies een VPS-abonnement voor Gonic
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gonic kunt bouwen
Gonic is een gratis en open-source Subsonic-server geschreven in Go. Het biedt je een persoonlijke muziekstreamingservice die werkt met tientallen populaire Subsonic-compatibele clients — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry en meer — zodat je vanaf elk apparaat naar je eigen bibliotheek kunt luisteren.
Gonic is gebouwd voor efficiëntie en verwerkt bibliotheken met tienduizenden nummers zonder dat een speciale databaseserver nodig is. Het ondersteunt on-the-fly audiotranscodering, podcastbeheer, scrobbling naar Last.fm en ListenBrainz, en toegang voor meerdere gebruikers met voorkeuren per gebruiker. Het draait comfortabel op energiezuinige hardware zoals een Raspberry Pi.
Key features van Gonic
Subsonic API compatibel
Werkt direct met alle belangrijke Subsonic- en OpenSubsonic-clients, waardoor u een ruime keuze heeft uit mobiele en desktop-apps.
On-the-fly transcodering
Converteert audio naar elk ondersteund formaat in realtime, waardoor klanten de bitrate en codec kunnen aanvragen die bij hun verbinding past.
Scrobbling-ondersteuning
Scrobbelt automatisch afspeelbeurten naar Last.fm en ListenBrainz, zodat je luistergeschiedenis accuraat blijft op alle clients.
Podcastbeheer
Abonneer je op podcastfeeds en beheer afleveringsdownloads rechtstreeks vanaf de server, waarbij alle audio op één plek blijft.
Toegang voor meerdere gebruikers
Maak aparte accounts aan met individuele transcoderingprofielen en toegangscontroles voor delen binnen het huishouden of team.
Waarom zou je Gonic op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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