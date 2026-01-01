Gonic is een gratis en open-source Subsonic-server geschreven in Go. Het biedt je een persoonlijke muziekstreamingservice die werkt met tientallen populaire Subsonic-compatibele clients — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry en meer — zodat je vanaf elk apparaat naar je eigen bibliotheek kunt luisteren.

Gonic is gebouwd voor efficiëntie en verwerkt bibliotheken met tienduizenden nummers zonder dat een speciale databaseserver nodig is. Het ondersteunt on-the-fly audiotranscodering, podcastbeheer, scrobbling naar Last.fm en ListenBrainz, en toegang voor meerdere gebruikers met voorkeuren per gebruiker. Het draait comfortabel op energiezuinige hardware zoals een Raspberry Pi.