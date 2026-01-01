Installeer ByteStash met één-klik installatie.
Zelf-gehoste codefragmentbeheerder met syntaxismarkering, volledige tekstzoekfunctie en optionele SSO voor ontwikkelaars en teams.
Kies een VPS-abonnement voor ByteStash
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ByteStash kunt bouwen
ByteStash is een zelfgehoste webapplicatie voor het opslaan, organiseren en delen van code-snippets in één doorzoekbare bibliotheek. Het ondersteunt tientallen programmeertalen met volledige syntax-highlighting, laat je filteren op taal of trefwoord, favorieten vastzetten voor snelle toegang, en snippets openbaar delen zonder dat ontvangers een account nodig hebben.
In tegenstelling tot cloudgebaseerde snippet-tools, draait ByteStash volledig op je eigen infrastructuur met een lichtgewicht SQLite-database — geen externe services vereist. Het wordt geleverd met een volledige REST API met Swagger-documentatie en optionele OpenID Connect-integratie, waardoor het even geschikt is voor solo-ontwikkelaars als voor teams die gecentraliseerd identiteitsbeheer gebruiken.
Key features van ByteStash
Syntaxisaccentuering
Ondersteunt tientallen programmeertalen, zodat elk fragment wordt weergegeven met nauwkeurige, leesbare syntaxiskleuring.
Zoeken in volledige tekst
Zoek en filter uw volledige fragmentenbibliotheek op taal, trefwoord of tag om binnen enkele seconden precies te vinden wat u nodig heeft.
Openbaar delen
Deel individuele snippets of collecties via openbare links — ontvangers hebben geen account nodig om ze te bekijken.
REST API Toegang
Volledige CRUD API met ingebouwde Swagger-documentatie stelt u in staat om het ophalen van fragmenten te integreren in scripts, editors of CI-pijplijnen.
SSO-integratie
Koppel elke OpenID Connect-provider om single sign-on mogelijk te maken voor teams die al gecentraliseerd identiteitsbeheer gebruiken.
Waarom zou je ByteStash op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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