ByteStash is een zelfgehoste webapplicatie voor het opslaan, organiseren en delen van code-snippets in één doorzoekbare bibliotheek. Het ondersteunt tientallen programmeertalen met volledige syntax-highlighting, laat je filteren op taal of trefwoord, favorieten vastzetten voor snelle toegang, en snippets openbaar delen zonder dat ontvangers een account nodig hebben.

In tegenstelling tot cloudgebaseerde snippet-tools, draait ByteStash volledig op je eigen infrastructuur met een lichtgewicht SQLite-database — geen externe services vereist. Het wordt geleverd met een volledige REST API met Swagger-documentatie en optionele OpenID Connect-integratie, waardoor het even geschikt is voor solo-ontwikkelaars als voor teams die gecentraliseerd identiteitsbeheer gebruiken.