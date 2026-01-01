Grimmory is een uitgebreide zelf-gehoste boekenverzamelingbeheerder die verspreide digitale bestanden omzet in een prachtig georganiseerde bibliotheek. Het ondersteunt e-boeken (EPUB, MOBI, AZW), PDF's, strips (CBZ, CBR) en audioboeken (M4B, MP3), en haalt automatisch titels, covers, beschrijvingen en genres op van Google Books, Open Library en Amazon zodra bestanden worden toegevoegd.

Zelf-hosten op uw VPS elimineert opslagquota's, platformafhankelijkheid en inhoudsbewaking die vaak voorkomen bij commerciële e-boekdiensten. Uw hele bibliotheek — samen met leesvoortgang, markeringen en accounts voor meerdere gebruikers — blijft op hardware die u bezit, toegankelijk vanuit elke browser of gesynchroniseerd met Kobo e-readers via OPDS.