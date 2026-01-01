Tot wel 69% korting voor Grimmory

Implementeer Grimmory met één klik installatie.

Zelfgehoste beheer-app voor digitale bibliotheken voor e-boeken, strips en audioboeken met automatische metadata en een ingebouwde lezer.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Implementeer Grimmory met één klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Grimmory kunt bouwen

Grimmory is een uitgebreide zelf-gehoste boekenverzamelingbeheerder die verspreide digitale bestanden omzet in een prachtig georganiseerde bibliotheek. Het ondersteunt e-boeken (EPUB, MOBI, AZW), PDF's, strips (CBZ, CBR) en audioboeken (M4B, MP3), en haalt automatisch titels, covers, beschrijvingen en genres op van Google Books, Open Library en Amazon zodra bestanden worden toegevoegd.

Zelf-hosten op uw VPS elimineert opslagquota's, platformafhankelijkheid en inhoudsbewaking die vaak voorkomen bij commerciële e-boekdiensten. Uw hele bibliotheek — samen met leesvoortgang, markeringen en accounts voor meerdere gebruikers — blijft op hardware die u bezit, toegankelijk vanuit elke browser of gesynchroniseerd met Kobo e-readers via OPDS.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Grimmory

Automatische Metadata Verrijking

Omslagillustraties, auteursgegevens, beschrijvingen en genres worden automatisch opgehaald van Google Books, Open Library en Amazon wanneer boeken worden geïmporteerd.

Ingebouwde multiformaatlezer

Lees EPUB-, MOBI-, AZW-, PDF-, CBZ- en CBR-bestanden rechtstreeks in de browser met aanpasbare thema's, lettergroottes en voortgangsregistratie.

Kobo & OPDS Synchronisatie

Synchroniseer je bibliotheek en leespositie met Kobo e-readers en elke OPDS-compatibele app voor naadloos offline lezen op speciale apparaten.

BookDrop Automatische import

Plaats nieuwe bestanden in een bewaakte map en Grimmory importeert ze automatisch — geen handmatige uploads of metadatainvoer vereist.

Ondersteuning voor meerdere gebruikers

Maak individuele accounts aan met afzonderlijke leesgeschiedenissen en toegangsniveaus, waardoor Grimmory ideaal is voor gezinnen en leesgroepen die één bibliotheek delen.

Waarom zou je Grimmory op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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Aan de slag

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