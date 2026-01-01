Implementeer Grimmory met één klik installatie.
Zelfgehoste beheer-app voor digitale bibliotheken voor e-boeken, strips en audioboeken met automatische metadata en een ingebouwde lezer.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Grimmory kunt bouwen
Grimmory is een uitgebreide zelf-gehoste boekenverzamelingbeheerder die verspreide digitale bestanden omzet in een prachtig georganiseerde bibliotheek. Het ondersteunt e-boeken (EPUB, MOBI, AZW), PDF's, strips (CBZ, CBR) en audioboeken (M4B, MP3), en haalt automatisch titels, covers, beschrijvingen en genres op van Google Books, Open Library en Amazon zodra bestanden worden toegevoegd.
Zelf-hosten op uw VPS elimineert opslagquota's, platformafhankelijkheid en inhoudsbewaking die vaak voorkomen bij commerciële e-boekdiensten. Uw hele bibliotheek — samen met leesvoortgang, markeringen en accounts voor meerdere gebruikers — blijft op hardware die u bezit, toegankelijk vanuit elke browser of gesynchroniseerd met Kobo e-readers via OPDS.
Key features van Grimmory
Automatische Metadata Verrijking
Omslagillustraties, auteursgegevens, beschrijvingen en genres worden automatisch opgehaald van Google Books, Open Library en Amazon wanneer boeken worden geïmporteerd.
Ingebouwde multiformaatlezer
Lees EPUB-, MOBI-, AZW-, PDF-, CBZ- en CBR-bestanden rechtstreeks in de browser met aanpasbare thema's, lettergroottes en voortgangsregistratie.
Kobo & OPDS Synchronisatie
Synchroniseer je bibliotheek en leespositie met Kobo e-readers en elke OPDS-compatibele app voor naadloos offline lezen op speciale apparaten.
BookDrop Automatische import
Plaats nieuwe bestanden in een bewaakte map en Grimmory importeert ze automatisch — geen handmatige uploads of metadatainvoer vereist.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Maak individuele accounts aan met afzonderlijke leesgeschiedenissen en toegangsniveaus, waardoor Grimmory ideaal is voor gezinnen en leesgroepen die één bibliotheek delen.
Waarom zou je Grimmory op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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