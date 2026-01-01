DocuSeal is een gratis, open-source platform voor het elektronisch ondertekenen van documenten dat de kernfunctionaliteiten biedt van commerciële diensten zoals DocuSign en PandaDoc — slepen-en-neerzetten veldplaatsing, meerdere handtekeningtypes, geautomatiseerde herinneringen en volledige audit trails — zonder abonnementskosten of kosten per document.

DocuSeal zelf hosten op uw VPS betekent dat uw contracten, overeenkomsten en ondertekende documenten volledig op uw eigen infrastructuur worden opgeslagen. Gevoelige zakelijke documenten gaan nooit via een platform van derden, wat de naleving van de AVG en andere vereisten voor gegevensbescherming vereenvoudigt, terwijl u onbeperkte documentopslag- en verwerkingscapaciteit krijgt.