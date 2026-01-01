Implementeer DocuSeal met één-klik installatie.
Gratis open-source e-handtekeningplatform voor het maken, verzenden en beheren van workflows voor het ondertekenen van documenten.
Kies een VPS-abonnement voor DocuSeal
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DocuSeal kunt bouwen
DocuSeal is een gratis, open-source platform voor het elektronisch ondertekenen van documenten dat de kernfunctionaliteiten biedt van commerciële diensten zoals DocuSign en PandaDoc — slepen-en-neerzetten veldplaatsing, meerdere handtekeningtypes, geautomatiseerde herinneringen en volledige audit trails — zonder abonnementskosten of kosten per document.
DocuSeal zelf hosten op uw VPS betekent dat uw contracten, overeenkomsten en ondertekende documenten volledig op uw eigen infrastructuur worden opgeslagen. Gevoelige zakelijke documenten gaan nooit via een platform van derden, wat de naleving van de AVG en andere vereisten voor gegevensbescherming vereenvoudigt, terwijl u onbeperkte documentopslag- en verwerkingscapaciteit krijgt.
Key features van DocuSeal
Formulierbouwer met drag-and-dropfunctionaliteit
Plaats handtekeningvelden, initialen, datums en aangepaste formulierinvoervelden overal op een PDF met behulp van een visuele editor — geen codering nodig.
Meerdere handtekeningtypes
Ondertekenaars kunnen hun handtekening tekenen, typen of uploaden, om zo tegemoet te komen aan persoonlijke voorkeuren op elk apparaat.
Bulkverzending
Verstuur hetzelfde document in één keer naar honderden ondertekenaars, waardoor massale contractdistributie snel en beheersbaar wordt.
Geautomatiseerde herinneringen
Meldingen voor openstaande handtekeningen worden automatisch verzonden, waardoor de handmatige opvolging wordt verminderd die nodig is om documenten op tijd af te sluiten.
Documentsjablonen
Sla herbruikbare documentlay-outs op, zodat terugkerende workflows zoals NDA's of onboardingformulieren binnen enkele seconden kunnen worden gestart.
Waarom zou je DocuSeal op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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