AppFlowy is een open-source productiviteitsplatform, gebouwd als een privacyvriendelijk alternatief voor Notion, dat een flexibele blokgebaseerde editor, databaseweergaven en AI-gestuurde schrijfhulp combineert in één gezamenlijke werkruimte. Gebouwd met Flutter en Rust, levert het native prestaties op desktop, mobiel en web, terwijl al je gegevens onder jouw controle blijven.

Zelf-hosten van AppFlowy elimineert abonnementskosten per gebruiker, verwijdert toegang van derden tot gevoelige documenten en biedt onbeperkte werkruimtes en gebruikers tegen vaste infrastructuurkosten. Dit template implementeert de complete AppFlowy Cloud stack — webclient, API-backend, authenticatie, objectopslag en database — klaar voor verbindingen vanuit AppFlowy's native desktop- en mobiele applicaties.