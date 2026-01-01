Installeer AppFlowy met één-klik installatie.
Privacygerichte open-source werkruimte die notities, wiki's, databases en projectbeheer combineert als een Notion-alternatief.
Kies een VPS-abonnement voor AppFlowy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AppFlowy kunt bouwen
AppFlowy is een open-source productiviteitsplatform, gebouwd als een privacyvriendelijk alternatief voor Notion, dat een flexibele blokgebaseerde editor, databaseweergaven en AI-gestuurde schrijfhulp combineert in één gezamenlijke werkruimte. Gebouwd met Flutter en Rust, levert het native prestaties op desktop, mobiel en web, terwijl al je gegevens onder jouw controle blijven.
Zelf-hosten van AppFlowy elimineert abonnementskosten per gebruiker, verwijdert toegang van derden tot gevoelige documenten en biedt onbeperkte werkruimtes en gebruikers tegen vaste infrastructuurkosten. Dit template implementeert de complete AppFlowy Cloud stack — webclient, API-backend, authenticatie, objectopslag en database — klaar voor verbindingen vanuit AppFlowy's native desktop- en mobiele applicaties.
Key features van AppFlowy
Blokgebaseerde editor
Maak uitgebreide documenten met tekst, afbeeldingen, ingesloten inhoud en media met behulp van een intuïtieve blokeditor die consistent werkt op desktop, mobiel en web zonder functieverschillen tussen platforms.
Flexibele Database Weergaven
Bekijk en beheer dezelfde gegevens als een tabel, Kanban-bord, kalender of galerij, waardoor verschillende teamleden de lay-out krijgen die bij hun workflow past zonder informatie te dupliceren.
AI Schrijfhulp
Genereer, vat samen en verfijn inhoud rechtstreeks in documenten met behulp van ingebouwde AI-functies die verbinding maken met een externe provider (zoals OpenAI of Azure OpenAI) geconfigureerd via een API-sleutel — gegevens worden verwerkt door die provider.
Realtime samenwerking
Werk gelijktijdig samen met teamgenoten met behulp van conflictvrije synchronisatie, zodat meerdere mensen hetzelfde document kunnen bewerken zonder elkaars wijzigingen te overschrijven.
Volledige data-eigendom
Alle documenten, databases en bestandsbijlagen worden op uw eigen infrastructuur opgeslagen zonder vendor lock-in, wat naleving van gegevensregelgeving en volledige controle over retentie garandeert.
Waarom zou je AppFlowy op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.