AFFiNE is een open-source "KnowledgeOS" dat de barrières wegneemt tussen documentatie, visuele samenwerking en data-organisatie. Gebruikers kunnen gestructureerde documenten schrijven, schetsen op oneindige whiteboards en georganiseerde databases onderhouden – allemaal binnen dezelfde werkruimte – zonder te hoeven wisselen tussen afzonderlijke tools voor elke taak.

Gebouwd met een local-first, privacy-gerichte architectuur, bewaart AFFiNE uw kennis op infrastructuur die u beheert. AI-ondersteuning is overal geïntegreerd en helpt bij het schrijven, tekenen en plannen voor elk type inhoud. Deze implementatie omvat PostgreSQL met de pgvector-extensie voor geavanceerd zoeken, Redis voor real-time functies en geautomatiseerde databasemigratie voor betrouwbare updates.