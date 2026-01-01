Implementeer AFFiNE met één klik.
Alles-in-één open-source werkruimte die documenten, whiteboards en databases combineert met AI-ondersteuning.
Kies een VPS-abonnement voor AFFiNE
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AFFiNE kunt bouwen
AFFiNE is een open-source "KnowledgeOS" dat de barrières wegneemt tussen documentatie, visuele samenwerking en data-organisatie. Gebruikers kunnen gestructureerde documenten schrijven, schetsen op oneindige whiteboards en georganiseerde databases onderhouden – allemaal binnen dezelfde werkruimte – zonder te hoeven wisselen tussen afzonderlijke tools voor elke taak.
Gebouwd met een local-first, privacy-gerichte architectuur, bewaart AFFiNE uw kennis op infrastructuur die u beheert. AI-ondersteuning is overal geïntegreerd en helpt bij het schrijven, tekenen en plannen voor elk type inhoud. Deze implementatie omvat PostgreSQL met de pgvector-extensie voor geavanceerd zoeken, Redis voor real-time functies en geautomatiseerde databasemigratie voor betrouwbare updates.
Key features van AFFiNE
Uniforme werkruimte
Combineert documenten, whiteboards en databases in één platform, zodat u kunt wisselen tussen schrijven, schetsen en gegevens organiseren zonder van context te hoeven wisselen tussen afzonderlijke apps.
Whiteboards met oneindig canvas
Vrije whiteboards met teken-, diagram- en plaknotitietools bieden teams een visuele ruimte voor brainstormen en ontwerptaken naast gestructureerde documenten.
AI-gestuurde assistentie
AI is geïntegreerd in alle contenttypen om te helpen met schrijven, samenvatten en contentgeneratie, waardoor de overhead voor het produceren van hoogwaardige kennisartefacten wordt verminderd.
Gestructureerde databases
Organiseer informatie in aanpasbare databaseweergaven met filter- en zoekmogelijkheden, waardoor aparte spreadsheettools binnen dezelfde werkruimte overbodig worden.
Realtime samenwerking
Conflictvrije synchronisatie laat meerdere teamleden documenten en whiteboards tegelijkertijd bewerken, waarbij wijzigingen direct worden weergegeven op alle verbonden apparaten.
Waarom zou je AFFiNE op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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