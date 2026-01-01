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Minimalistische zelf-gehoste gewoonte-tracker gericht op dagelijkse check-ins en reeksen, zonder doelen of complexiteit.

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16 TB bandbreedte
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Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met BeaverHabits kunt bouwen

BeaverHabits is een minimalistische, zelf-gehoste gewoonte-tracking app, geïnspireerd op de "don't break the chain"-methodologie. In tegenstelling tot doelgerichte gewoonte-apps, richt BeaverHabits zich puur op het dagelijkse incheckritueel — gewoontes als voltooid markeren, reeksen behouden en consistentie visualiseren over tijd, zonder de cognitieve belasting van doelen, mijlpalen of scores.

Het zelf hosten van BeaverHabits op je VPS houdt je persoonlijke routinegegevens privé, zonder abonnementskosten en zonder synchronisatiediensten van derden. De app slaat alle gegevens op in een lokale SQLite-database en ondersteunt accounts voor meerdere gebruikers, iOS PWA-installatie, tagfiltering, dagelijkse notities, een REST API en integraties met Home Assistant, Apple Shortcuts en Stream Deck.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van BeaverHabits

Dagelijks check-in rooster

Een kalenderraster voor elke gewoonte toont reeksen en hiaten in één oogopslag, waardoor dagelijkse consistentie gemakkelijk te volgen en motiverend is om te behouden.

Tagfiltering

Groepeer en filter gewoontes op tags voor gerichte weergaven — zie alleen ochtendroutines, gezondheidsgewoontes of elke aangepaste categorie.

Dagelijkse notities

Voeg tot 1024 tekens aan notities per gewoonte per dag toe om context, observaties of redenen voor het overslaan vast te leggen.

REST API-toegang

Programmatisch gewoontegegevens opvragen en bijwerken, waardoor automatisering mogelijk wordt met Apple Opdrachten, Home Assistant en Stream Deck via HabitDeck.

iOS PWA-ondersteuning

Installeer BeaverHabits als een app op het beginscherm van je iPhone en iPad voor een native-gevoel check-in ervaring zonder een App Store-download.

Waarom zou je BeaverHabits op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

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Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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