Implementeer BeaverHabits in een één-klik-installatie.
Minimalistische zelf-gehoste gewoonte-tracker gericht op dagelijkse check-ins en reeksen, zonder doelen of complexiteit.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met BeaverHabits kunt bouwen
BeaverHabits is een minimalistische, zelf-gehoste gewoonte-tracking app, geïnspireerd op de "don't break the chain"-methodologie. In tegenstelling tot doelgerichte gewoonte-apps, richt BeaverHabits zich puur op het dagelijkse incheckritueel — gewoontes als voltooid markeren, reeksen behouden en consistentie visualiseren over tijd, zonder de cognitieve belasting van doelen, mijlpalen of scores.
Het zelf hosten van BeaverHabits op je VPS houdt je persoonlijke routinegegevens privé, zonder abonnementskosten en zonder synchronisatiediensten van derden. De app slaat alle gegevens op in een lokale SQLite-database en ondersteunt accounts voor meerdere gebruikers, iOS PWA-installatie, tagfiltering, dagelijkse notities, een REST API en integraties met Home Assistant, Apple Shortcuts en Stream Deck.
Key features van BeaverHabits
Dagelijks check-in rooster
Een kalenderraster voor elke gewoonte toont reeksen en hiaten in één oogopslag, waardoor dagelijkse consistentie gemakkelijk te volgen en motiverend is om te behouden.
Tagfiltering
Groepeer en filter gewoontes op tags voor gerichte weergaven — zie alleen ochtendroutines, gezondheidsgewoontes of elke aangepaste categorie.
Dagelijkse notities
Voeg tot 1024 tekens aan notities per gewoonte per dag toe om context, observaties of redenen voor het overslaan vast te leggen.
REST API-toegang
Programmatisch gewoontegegevens opvragen en bijwerken, waardoor automatisering mogelijk wordt met Apple Opdrachten, Home Assistant en Stream Deck via HabitDeck.
iOS PWA-ondersteuning
Installeer BeaverHabits als een app op het beginscherm van je iPhone en iPad voor een native-gevoel check-in ervaring zonder een App Store-download.
Waarom zou je BeaverHabits op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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