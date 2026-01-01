BeaverHabits is een minimalistische, zelf-gehoste gewoonte-tracking app, geïnspireerd op de "don't break the chain"-methodologie. In tegenstelling tot doelgerichte gewoonte-apps, richt BeaverHabits zich puur op het dagelijkse incheckritueel — gewoontes als voltooid markeren, reeksen behouden en consistentie visualiseren over tijd, zonder de cognitieve belasting van doelen, mijlpalen of scores.

Het zelf hosten van BeaverHabits op je VPS houdt je persoonlijke routinegegevens privé, zonder abonnementskosten en zonder synchronisatiediensten van derden. De app slaat alle gegevens op in een lokale SQLite-database en ondersteunt accounts voor meerdere gebruikers, iOS PWA-installatie, tagfiltering, dagelijkse notities, een REST API en integraties met Home Assistant, Apple Shortcuts en Stream Deck.