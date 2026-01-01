BentoPDF is een privacygericht PDF-toolkit die documenten volledig in de browser van de gebruiker verwerkt — bestanden verlaten nooit de clientmachine en raken geen externe server aan. Het vervangt meerdere online PDF-services door één zelf-gehoste interface die samenvoegen, splitsen, pagina's herschikken, roteren, beeldconversie, OCR, compressie, wachtwoordbeveiliging, watermerken, kop- en voetteksten en metadata bewerken omvat.

Voor teams en organisaties die gevoelige documenten verwerken — contracten, financiële overzichten, juridische documenten — elimineert het zelf hosten van BentoPDF het privacyrisico van het uploaden van vertrouwelijke bestanden naar commerciële PDF-services die kopieën kunnen bewaren of gebruik kunnen loggen. Omdat alle verwerking aan de clientzijde plaatsvindt, dient de VPS alleen de webinterface, waardoor de serverresourcevereisten minimaal blijven en documenten volledig privé blijven.