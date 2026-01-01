Installeer BentoPDF met één-klik installatie.
Privacy voorop, browsergebaseerde PDF-toolkit voor het samenvoegen, splitsen, converteren en beveiligen van PDF's zonder bestanden ergens te uploaden.
Kies een VPS-abonnement voor BentoPDF
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met BentoPDF kunt bouwen
BentoPDF is een privacygericht PDF-toolkit die documenten volledig in de browser van de gebruiker verwerkt — bestanden verlaten nooit de clientmachine en raken geen externe server aan. Het vervangt meerdere online PDF-services door één zelf-gehoste interface die samenvoegen, splitsen, pagina's herschikken, roteren, beeldconversie, OCR, compressie, wachtwoordbeveiliging, watermerken, kop- en voetteksten en metadata bewerken omvat.
Voor teams en organisaties die gevoelige documenten verwerken — contracten, financiële overzichten, juridische documenten — elimineert het zelf hosten van BentoPDF het privacyrisico van het uploaden van vertrouwelijke bestanden naar commerciële PDF-services die kopieën kunnen bewaren of gebruik kunnen loggen. Omdat alle verwerking aan de clientzijde plaatsvindt, dient de VPS alleen de webinterface, waardoor de serverresourcevereisten minimaal blijven en documenten volledig privé blijven.
Key features van BentoPDF
Verwerking aan clientzijde
Alle PDF-manipulatie gebeurt in de browser van de gebruiker — documenten worden nooit geüpload naar de server, dus zelfs de hostmachine ziet de bestandsinhoud nooit.
Samenvoegen, splitsen en opnieuw rangschikken
Combineer meerdere PDF's, splits ze in afzonderlijke pagina's of secties, en sleep pagina's in de exacte volgorde die je nodig hebt, binnen enkele seconden.
Geïntegreerde OCR
Converteer gescande, op afbeeldingen gebaseerde PDF's naar volledig doorzoekbare, selecteerbare tekstdocumenten zonder bestanden naar een herkenningsservice van derden te sturen.
Documentbeveiliging
Voeg wachtwoordbeveiliging, versleuteling en watermerken toe aan gevoelige PDF's vóór distributie, of verwijder beperkingen van PDF's die u bezit om de bewerkingsrechten te herstellen.
Formaatconversie
Afbeeldingen converteren naar PDF, pagina's exporteren als afbeeldingen en Markdown met Mermaid-diagrammen omzetten in opgemaakte PDF's — allemaal vanuit dezelfde interface.
Waarom zou je BentoPDF op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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