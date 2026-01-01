Installeer Kodi met een één-klik installatie.
Headless Kodi mediabibliotheekserver voor het centraliseren en delen van je mediadatabase over meerdere Kodi-instanties.
Kies een VPS-abonnement voor Kodi
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kodi kunt bouwen
Deze headless Kodi-implementatie draait een persistente mediaserver zonder beeldscherm, waardoor meerdere Kodi-clients in uw netwerk een enkele gecentraliseerde MariaDB-ondersteunde database kunnen delen. In plaats van dat elke Kodi-instantie zijn eigen afzonderlijke bibliotheek onderhoudt, maken alle clients verbinding met de gedeelde database voor een uniforme kijkgeschiedenis, beoordelingen en metadata. Een ingebouwde webinterface stelt u in staat om mediabronnen te beheren, bibliotheekscans te starten en add-ons te installeren vanuit elke browser.
Zelf-hosting op een VPS maakt uw gedeelde Kodi-bibliotheek altijd beschikbaar voor elke client in uw netwerk, ongeacht of een andere machine draait. Verbind uw andere Kodi-installaties met de database- en webinterfacepoorten van de implementatie om uw bibliotheek te delen.
Key features van Kodi
Gecentraliseerde Mediabibliotheek
Host een gedeelde, door MariaDB ondersteunde mediadatabase waarmee al je Kodi-clients verbinding maken, waardoor dubbele bibliotheken worden geëlimineerd en de kijkgeschiedenis gesynchroniseerd blijft.
Browsergebaseerd beheer
Configureer mediabronnen, scan op nieuwe inhoud en beheer add-ons via de Kodi-webinterface zonder een fysiek scherm nodig te hebben.
Uniforme kijkgeschiedenis
Alle verbonden Kodi-clients delen dezelfde kijkvoortgang, beoordelingen en metadata, zodat u inhoud vanaf elk apparaat kunt hervatten.
Altijd online Bibliotheekserver
Draaien op een VPS houdt uw bibliotheekserver 24 uur per dag beschikbaar, zelfs wanneer persoonlijke computers of mediaspelers zijn uitgeschakeld.
Add-onbeheer
Installeer en beheer Kodi-add-ons op afstand via de webinterface, waardoor de functionaliteit wordt uitgebreid zonder directe toegang tot de container.
Waarom zou je Kodi op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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