Deze headless Kodi-implementatie draait een persistente mediaserver zonder beeldscherm, waardoor meerdere Kodi-clients in uw netwerk een enkele gecentraliseerde MariaDB-ondersteunde database kunnen delen. In plaats van dat elke Kodi-instantie zijn eigen afzonderlijke bibliotheek onderhoudt, maken alle clients verbinding met de gedeelde database voor een uniforme kijkgeschiedenis, beoordelingen en metadata. Een ingebouwde webinterface stelt u in staat om mediabronnen te beheren, bibliotheekscans te starten en add-ons te installeren vanuit elke browser.

Zelf-hosting op een VPS maakt uw gedeelde Kodi-bibliotheek altijd beschikbaar voor elke client in uw netwerk, ongeacht of een andere machine draait. Verbind uw andere Kodi-installaties met de database- en webinterfacepoorten van de implementatie om uw bibliotheek te delen.