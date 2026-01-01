REDAXO is een open-source PHP contentmanagementsysteem dat sinds 2004 wordt gebouwd en ontwikkelaars volledige controle geeft over de website-output. In tegenstelling tot 'opinionated' CMS'en die een vaste HTML-structuur afdwingen, stelt REDAXO je in staat om aangepaste modules te creëren die precies definiëren hoe inhoud wordt ingevoerd en weergegeven — van minimale landingspagina's tot grote meertalige portals.

REDAXO zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je eigenaar bent van je inhoud, gegevens en aanpassingen, zonder platformkosten of leveranciersbeperkingen. Deze template koppelt REDAXO aan MariaDB 10.11 en installeert het CMS automatisch bij de eerste start, zodat je direct kunt inloggen op het adminpaneel en kunt beginnen met bouwen.