Installeer REDAXO met één-klik installatie.
Flexibel open-source PHP CMS dat ontwikkelaars volledige controle geeft over de uitvoercode van de website voor zowel eenvoudige sites als complexe portals.
Kies een VPS-abonnement voor REDAXO
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met REDAXO kunt bouwen
REDAXO is een open-source PHP contentmanagementsysteem dat sinds 2004 wordt gebouwd en ontwikkelaars volledige controle geeft over de website-output. In tegenstelling tot 'opinionated' CMS'en die een vaste HTML-structuur afdwingen, stelt REDAXO je in staat om aangepaste modules te creëren die precies definiëren hoe inhoud wordt ingevoerd en weergegeven — van minimale landingspagina's tot grote meertalige portals.
REDAXO zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je eigenaar bent van je inhoud, gegevens en aanpassingen, zonder platformkosten of leveranciersbeperkingen. Deze template koppelt REDAXO aan MariaDB 10.11 en installeert het CMS automatisch bij de eerste start, zodat je direct kunt inloggen op het adminpaneel en kunt beginnen met bouwen.
Key features van REDAXO
Aangepaste inhoudsmodules
Bouw herbruikbare inhoudsmodules die precies bepalen hoe redacteuren gegevens invoeren en hoe die gegevens worden weergegeven in HTML — zonder afhankelijkheid van een framework.
Volledige uitvoercontrole
REDAXO legt geen structurele beperkingen op aan uw markup, waardoor ontwikkelaars schone, semantische HTML kunnen produceren die is afgestemd op elk project.
Ondersteuning voor meerdere talen
Beheer inhoud in meerdere talen met ingebouwde clang-ondersteuning, waardoor REDAXO een natuurlijke keuze is voor internationale en regionale websites.
Add-on-ecosysteem
Breid REDAXO uit via een rijk ecosysteem van community-add-ons die mediabeheer, SEO, formulieren, authenticatie en meer omvatten.
Flexibel sjabloonsysteem
Definieer herbruikbare paginasjablonen en lay-outs in PHP, waardoor front-end ontwikkelaars de vrijheid krijgen om projecten te structureren zoals zij dat willen.
Waarom zou je REDAXO op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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