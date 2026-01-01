Een Otter Wiki is een lichtgewicht, zelf-gehoste wiki die alle pagina's opslaat in een Git-repository en gebruikersgegevens in SQLite — geen aparte databaseservice vereist. Geschreven in Python met een strakke Bootstrap-interface, ondersteunt het Markdown-bewerking, bestandsbijlagen en een volledige paginageschiedenis ondersteund door Git-commits.

Zelf-hosten op uw VPS houdt alle wiki-inhoud onder uw controle, met gedetailleerde toegangsregels die lezen en bewerken kunnen beperken tot alleen geregistreerde of door beheerders goedgekeurde gebruikers. Het ontwerp met één container betekent dat er niets hoeft te worden geprovisioneerd behalve een benoemd volume en de container zelf.