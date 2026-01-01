Installeer een Otter Wiki met één-klik installatie.
Minimalistische zelf-gehoste wiki met Git-ondersteunde paginageschiedenis, Markdown-bewerking en gebruikers toegangscontrole in één container.
Kies een VPS-abonnement voor An Otter Wiki
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met An Otter Wiki kunt bouwen
Een Otter Wiki is een lichtgewicht, zelf-gehoste wiki die alle pagina's opslaat in een Git-repository en gebruikersgegevens in SQLite — geen aparte databaseservice vereist. Geschreven in Python met een strakke Bootstrap-interface, ondersteunt het Markdown-bewerking, bestandsbijlagen en een volledige paginageschiedenis ondersteund door Git-commits.
Zelf-hosten op uw VPS houdt alle wiki-inhoud onder uw controle, met gedetailleerde toegangsregels die lezen en bewerken kunnen beperken tot alleen geregistreerde of door beheerders goedgekeurde gebruikers. Het ontwerp met één container betekent dat er niets hoeft te worden geprovisioneerd behalve een benoemd volume en de container zelf.
Key features van An Otter Wiki
Git-ondersteunde geschiedenis
Elke paginabewerking is automatisch een Git-commit, waardoor u een complete revisiegeschiedenis krijgt die u kunt bekijken, vergelijken en herstellen via de webinterface.
Markdown bewerken
Schrijf en bewerk pagina's in Markdown met een live voorbeeldeditor — geen eigen formaat of rich-text lock-in van welke aard dan ook.
Toegangscontrole
Lees-, schrijf- en bijlagerechten worden onafhankelijk geconfigureerd voor anonieme bezoekers, geregistreerde gebruikers en door beheerders goedgekeurde gebruikers.
Bestandsbijlagen
Upload en sluit afbeeldingen en bestanden direct in wikipagina's in, opgeslagen naast de paginacontent in het permanente gegevensvolume.
Gebruikersbeheer
Ingebouwde registratie met optionele e-mailbevestiging en goedkeuringsworkflows voor beheerders geven volledige controle over wie kan bijdragen.
Waarom zou je An Otter Wiki op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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