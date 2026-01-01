Installeer Nextcloud met één-klik installatie.
Zelf-gehoste productiviteitssuite met bestandssynchronisatie, gezamenlijk bewerken, agenda en videogesprekken — uw gegevens, uw infrastructuur.
Kies een VPS-abonnement voor Nextcloud
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Nextcloud kunt bouwen
Nextcloud is een uitgebreid open-source productiviteitsplatform dat Google Workspace en Dropbox vervangt met bestandssynchronisatie, realtime documentbewerking, agenda, contacten, videoconferenties en nog veel meer. Met desktop- en mobiele clients voor elk platform integreert het naadloos in dagelijkse workflows terwijl alle gegevens op je eigen server blijven.
Zelf Nextcloud hosten op je VPS elimineert abonnementskosten per gebruiker, verwijdert opslaglimieten opgelegd door cloudproviders, en geeft je volledige controle over waar gevoelige bestanden en communicatie zich bevinden — cruciaal voor teams met compliance-vereisten of privacyproblemen.
Key features van Nextcloud
Bestandssynchronisatie en delen
Synchroniseer bestanden op al uw apparaten met desktop- en mobiele apps, en deel ze met collega's of klanten via met een wachtwoord beveiligde, verlopende links.
Samenwerkend document bewerken
Bewerk documenten, spreadsheets en presentaties in realtime met OnlyOffice- of Collabora-integratie — geen Microsoft 365-abonnement nodig.
Agenda en contacten
Beheer agenda's en contacten met volledige CalDAV/CardDAV-ondersteuning, die native synchroniseren met iOS-, Android-, macOS- en Windows-clients.
Videogesprekken en chat
Nextcloud Talk biedt end-to-end versleutelde videogesprekken en teamberichten direct binnen uw Nextcloud-instantie, zonder dat een externe service vereist is.
App-ecosysteem
Breid de functionaliteit uit met meer dan 300 apps uit de Nextcloud App Store, die alles omvatten van e-mail tot projectmanagement en end-to-end-encryptie.
Waarom zou je Nextcloud op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.