Apache JSPWiki is een functierijke, Java-gebaseerde wiki-engine die wordt onderhouden als een top-level Apache-project. Pagina's worden opgeslagen als platte tekstbestanden met volledige versiegeschiedenis, terwijl bijlagen, paginasjablonen en een grote bibliotheek met gebundelde plugins het geschikt maken voor documentatiehubs, kennisbanken en intranetsamenwerkingssites waar stabiliteit en levensduur belangrijker zijn dan het najagen van trends.

Door JSPWiki zelf te hosten op uw VPS krijgt u een Apache-gelicentieerde wiki die volledig draait op uw eigen Tomcat-container, zonder SaaS-afhankelijkheden, geen prijs per gebruiker, en JAAS-gebaseerde authenticatie die u kunt integreren met uw eigen identiteitsstack. Alles, van wikipagina's tot bijlagen, bevindt zich op één enkel persistent volume, wat back-ups en migraties eenvoudig maakt.