Installeer Apache JSPWiki met één-klik installatie.
Volwassen Java-gebaseerde wiki-engine met ingebouwd versiebeheer, bijlagen, plug-ins en JAAS-ondersteunde toegangscontrole.
Kies een VPS-abonnement voor Apache JSPWiki
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache JSPWiki kunt bouwen
Apache JSPWiki is een functierijke, Java-gebaseerde wiki-engine die wordt onderhouden als een top-level Apache-project. Pagina's worden opgeslagen als platte tekstbestanden met volledige versiegeschiedenis, terwijl bijlagen, paginasjablonen en een grote bibliotheek met gebundelde plugins het geschikt maken voor documentatiehubs, kennisbanken en intranetsamenwerkingssites waar stabiliteit en levensduur belangrijker zijn dan het najagen van trends.
Door JSPWiki zelf te hosten op uw VPS krijgt u een Apache-gelicentieerde wiki die volledig draait op uw eigen Tomcat-container, zonder SaaS-afhankelijkheden, geen prijs per gebruiker, en JAAS-gebaseerde authenticatie die u kunt integreren met uw eigen identiteitsstack. Alles, van wikipagina's tot bijlagen, bevindt zich op één enkel persistent volume, wat back-ups en migraties eenvoudig maakt.
Key features van Apache JSPWiki
Versiebeheerde paginageschiedenis
Elke bewerking wordt vastgelegd door de VersioningFileProvider, zodat u revisies kunt vergelijken en ongewenste wijzigingen op elk moment kunt terugdraaien.
Bijlagen en media
Upload afbeeldingen, documenten en andere bestanden rechtstreeks naar pagina's met een ingebouwde bijlageprovider die alles opslaat op uw VPS-volume.
JAAS toegangscontrole
Gedetailleerde pagina- en groepsrechten worden afgedwongen via de Java Authentication and Authorization Service, met uitbreidbare backends voor LDAP of aangepaste realms.
Plug-in- en sjabloonbibliotheek
Breid pagina's uit met gebundelde plugins voor inhoudsopgaven, zoeken, RSS en dynamische inhoud, of herontwerp de wiki met JSP-gebaseerde paginasjablonen.
Apache opmaaksyntaxis
Schrijf inhoud in de lichtgewicht JSPWiki-opmaak met macro's, inter-wiki-links en live voorbeeldweergave tijdens het bewerken.
Waarom zou je Apache JSPWiki op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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