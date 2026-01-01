Tot wel 69% korting voor Apache JSPWiki

Installeer Apache JSPWiki met één-klik installatie.

Volwassen Java-gebaseerde wiki-engine met ingebouwd versiebeheer, bijlagen, plug-ins en JAAS-ondersteunde toegangscontrole.

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AI-beheerde VPS
5,49  /mnd
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Installeer Apache JSPWiki met één-klik installatie.

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KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
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KVM 2
21,99 
7,99  /mnd
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2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
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KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
21,99  /mnd
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Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99 
7,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
21,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Apache JSPWiki kunt bouwen

Apache JSPWiki is een functierijke, Java-gebaseerde wiki-engine die wordt onderhouden als een top-level Apache-project. Pagina's worden opgeslagen als platte tekstbestanden met volledige versiegeschiedenis, terwijl bijlagen, paginasjablonen en een grote bibliotheek met gebundelde plugins het geschikt maken voor documentatiehubs, kennisbanken en intranetsamenwerkingssites waar stabiliteit en levensduur belangrijker zijn dan het najagen van trends.

Door JSPWiki zelf te hosten op uw VPS krijgt u een Apache-gelicentieerde wiki die volledig draait op uw eigen Tomcat-container, zonder SaaS-afhankelijkheden, geen prijs per gebruiker, en JAAS-gebaseerde authenticatie die u kunt integreren met uw eigen identiteitsstack. Alles, van wikipagina's tot bijlagen, bevindt zich op één enkel persistent volume, wat back-ups en migraties eenvoudig maakt.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Apache JSPWiki

Versiebeheerde paginageschiedenis

Elke bewerking wordt vastgelegd door de VersioningFileProvider, zodat u revisies kunt vergelijken en ongewenste wijzigingen op elk moment kunt terugdraaien.

Bijlagen en media

Upload afbeeldingen, documenten en andere bestanden rechtstreeks naar pagina's met een ingebouwde bijlageprovider die alles opslaat op uw VPS-volume.

JAAS toegangscontrole

Gedetailleerde pagina- en groepsrechten worden afgedwongen via de Java Authentication and Authorization Service, met uitbreidbare backends voor LDAP of aangepaste realms.

Plug-in- en sjabloonbibliotheek

Breid pagina's uit met gebundelde plugins voor inhoudsopgaven, zoeken, RSS en dynamische inhoud, of herontwerp de wiki met JSP-gebaseerde paginasjablonen.

Apache opmaaksyntaxis

Schrijf inhoud in de lichtgewicht JSPWiki-opmaak met macro's, inter-wiki-links en live voorbeeldweergave tijdens het bewerken.

Waarom zou je Apache JSPWiki op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

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Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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