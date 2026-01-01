Installeer pycsw met één-klik installatie.
OGC-gecertificeerde catalogusserver die geospatiale metadata publiceert en ontdekt via open standaarden.
Kies een VPS-abonnement voor pycsw
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met pycsw kunt bouwen
pycsw is een open-source OGC Catalogue Service for the Web (CSW) server geschreven in Python en wordt gebruikt door nationale ruimtelijke data-infrastructuren, onderzoeksinstellingen en geoportalen om geospatiale metadata te publiceren. Het is een OGC Referentie Implementatie, volledig conform CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH en SRU, waardoor andere catalogi en clients kunnen samenwerken zonder aangepaste adapters.
Het zelf hosten van pycsw op uw VPS geeft u volledig eigendom over de metadata-index die uw ruimtelijke dataportals ondersteunt, zonder afhankelijk te zijn van een externe catalogusdienst. De template wordt voorgeconfigureerd geleverd met een SQLite-repository voor snelle starts en kan opnieuw worden geconfigureerd voor PostgreSQL- of PostGIS-ondersteunde implementaties op schaal.
Key features van pycsw
OGC gecertificeerde server
Voer een OGC Reference Implementation uit die voldoet aan CSW 2.0.2, CSW 3.0 en OGC API - Records, direct uit de doos.
Meerdere catalogus-API's
Ontsluit dezelfde metadatarepository via CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH en SRU voor brede cliëntcompatibiliteit.
INSPIRE en ISO ondersteuning
Publiceer ISO 19115 / 19139 records en activeer het INSPIRE-profiel om te voldoen aan de vereisten van de Europese richtlijn voor ruimtelijke gegevens.
Gefedereerd zoeken
Configureer gedistribueerd zoeken over externe CSW-catalogi, zodat één enkele zoekopdracht tegelijkertijd uw records en gefedereerde peers bereikt.
Flexibele repositories
Begin met de gebundelde SQLite-opslag en schakel over naar PostgreSQL, PostGIS of andere ondersteunde backends naarmate uw recordvolume toeneemt.
Python-ecosysteem
Functionaliteit uitbreiden via pycsw-plugins en integreren met de bredere geopython-stack, waaronder pygeoapi, OWSLib en GeoNode.
Waarom zou je pycsw op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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