pycsw is een open-source OGC Catalogue Service for the Web (CSW) server geschreven in Python en wordt gebruikt door nationale ruimtelijke data-infrastructuren, onderzoeksinstellingen en geoportalen om geospatiale metadata te publiceren. Het is een OGC Referentie Implementatie, volledig conform CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH en SRU, waardoor andere catalogi en clients kunnen samenwerken zonder aangepaste adapters.

Het zelf hosten van pycsw op uw VPS geeft u volledig eigendom over de metadata-index die uw ruimtelijke dataportals ondersteunt, zonder afhankelijk te zijn van een externe catalogusdienst. De template wordt voorgeconfigureerd geleverd met een SQLite-repository voor snelle starts en kan opnieuw worden geconfigureerd voor PostgreSQL- of PostGIS-ondersteunde implementaties op schaal.