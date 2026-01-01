CommaFeed is een snelle, lichtgewicht persoonlijke RSS-lezer, expliciet gemodelleerd naar de originele Google Reader UI — lay-out met drie vensters, sneltoetsen, direct markeren van feeds, OPML import/export, en een focus op snelheid boven overbodige functies. Het is geschreven in Java/Quarkus, draait als één zelfstandige binaire applicatie, en slaat alles op in een ingebedde H2-database, zodat de gehele implementatie één container plus één volume is.

Door CommaFeed zelf te hosten op uw VPS blijven uw abonnementen, leesstatus en gemarkeerde artikelen op infrastructuur die u beheert, in plaats van overgedragen aan een SaaS-feedlezer. Native Android- en iOS-apps maken rechtstreeks verbinding met uw instantie via de API, OPML stelt u in staat om vrijelijk te migreren tussen feedlezers, en de ingebouwde planner ververst feeds op de achtergrond zonder externe workers.