Tot wel 69% korting voor CommaFeed

Installeer CommaFeed met één-klik installatie.

Zelf gehoste persoonlijke RSS-lezer, geïnspireerd door Google Reader, met toetsenbordcombinaties, mobiele apps en een overzichtelijke lay-out met drie vensters.

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5,49  € /mnd
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Installeer CommaFeed met één-klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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21,99  €
7,99  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
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KVM 4
35,99  €
10,99  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
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16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met CommaFeed kunt bouwen

CommaFeed is een snelle, lichtgewicht persoonlijke RSS-lezer, expliciet gemodelleerd naar de originele Google Reader UI — lay-out met drie vensters, sneltoetsen, direct markeren van feeds, OPML import/export, en een focus op snelheid boven overbodige functies. Het is geschreven in Java/Quarkus, draait als één zelfstandige binaire applicatie, en slaat alles op in een ingebedde H2-database, zodat de gehele implementatie één container plus één volume is.

Door CommaFeed zelf te hosten op uw VPS blijven uw abonnementen, leesstatus en gemarkeerde artikelen op infrastructuur die u beheert, in plaats van overgedragen aan een SaaS-feedlezer. Native Android- en iOS-apps maken rechtstreeks verbinding met uw instantie via de API, OPML stelt u in staat om vrijelijk te migreren tussen feedlezers, en de ingebouwde planner ververst feeds op de achtergrond zonder externe workers.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van CommaFeed

Google Reader Gebruikersinterface

Lay-out met drie panelen met feedlijst, artikellijst en leesweergave — plus volledige sneltoetsen (j/k/v/m) voor snelle navigatie die ervaren RSS-gebruikers direct herkennen.

OPML-import/export

Migreer uw abonnementen in en uit via standaard OPML, zodat u eigenaar blijft van uw leesgewoonten en op elk moment van lezer kunt wisselen.

Native mobiele apps

Gratis Android- en iOS-begeleidende apps maken verbinding met uw zelf-gehoste instantie via de API om onderweg te lezen zonder gegevens aan een derde partij bloot te stellen.

Ingebedde H2-database

H2-database met één bestand heeft geen aparte databaseserver nodig — maak een back-up van uw lezer door één map te kopiëren, herstel door deze terug te plaatsen.

Achtergrondfeedvernieuwing

Ingebouwde planner ververst duizenden feeds op de achtergrond met adaptieve intervallen, geen Celery of externe werkers vereist.

Waarom zou je CommaFeed op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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