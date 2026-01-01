Installeer CommaFeed met één-klik installatie.
Zelf gehoste persoonlijke RSS-lezer, geïnspireerd door Google Reader, met toetsenbordcombinaties, mobiele apps en een overzichtelijke lay-out met drie vensters.
Kies een VPS-abonnement voor CommaFeed
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met CommaFeed kunt bouwen
CommaFeed is een snelle, lichtgewicht persoonlijke RSS-lezer, expliciet gemodelleerd naar de originele Google Reader UI — lay-out met drie vensters, sneltoetsen, direct markeren van feeds, OPML import/export, en een focus op snelheid boven overbodige functies. Het is geschreven in Java/Quarkus, draait als één zelfstandige binaire applicatie, en slaat alles op in een ingebedde H2-database, zodat de gehele implementatie één container plus één volume is.
Door CommaFeed zelf te hosten op uw VPS blijven uw abonnementen, leesstatus en gemarkeerde artikelen op infrastructuur die u beheert, in plaats van overgedragen aan een SaaS-feedlezer. Native Android- en iOS-apps maken rechtstreeks verbinding met uw instantie via de API, OPML stelt u in staat om vrijelijk te migreren tussen feedlezers, en de ingebouwde planner ververst feeds op de achtergrond zonder externe workers.
Key features van CommaFeed
Google Reader Gebruikersinterface
Lay-out met drie panelen met feedlijst, artikellijst en leesweergave — plus volledige sneltoetsen (j/k/v/m) voor snelle navigatie die ervaren RSS-gebruikers direct herkennen.
OPML-import/export
Migreer uw abonnementen in en uit via standaard OPML, zodat u eigenaar blijft van uw leesgewoonten en op elk moment van lezer kunt wisselen.
Native mobiele apps
Gratis Android- en iOS-begeleidende apps maken verbinding met uw zelf-gehoste instantie via de API om onderweg te lezen zonder gegevens aan een derde partij bloot te stellen.
Ingebedde H2-database
H2-database met één bestand heeft geen aparte databaseserver nodig — maak een back-up van uw lezer door één map te kopiëren, herstel door deze terug te plaatsen.
Achtergrondfeedvernieuwing
Ingebouwde planner ververst duizenden feeds op de achtergrond met adaptieve intervallen, geen Celery of externe werkers vereist.
Waarom zou je CommaFeed op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.