Implementeer Anki Sync Server Verbeterd met één-klik installatie.
Zelfgehoste Anki synchronisatieserver met accounts voor meerdere gebruikers, geautomatiseerde back-ups en een ingebouwd webdashboard.
Kies een VPS-abonnement voor Anki Sync Server Enhanced
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Anki Sync Server Enhanced kunt bouwen
Anki Sync Server Enhanced is een productieklare Docker-image die het officiële Anki-synchronisatieprotocol host op je eigen VPS, waardoor je flashcard-decks kunt synchroniseren tussen desktop, AnkiDroid en AnkiMobile zonder afhankelijk te zijn van AnkiWeb. Het is gebouwd vanuit de officiële Anki-broncode en volgt elke upstream-release automatisch.
Zelf-hosten houdt elke kaart, revisiegeschiedenis en mediabestand onder jouw controle. Ondersteuning voor meerdere gebruikers, geplande back-ups met optionele S3-upload, Prometheus-metrics, fail2ban, rate limiting en een statusdashboard worden geleverd in één enkele container — geen aparte database of externe services vereist.
Key features van Anki Sync Server Enhanced
Synchronisatie voor meerdere gebruikers
Host tot 99 onafhankelijke leerlingen op één VPS, elk met hun eigen inloggegevens en geïsoleerde verzamelopslag.
Geautomatiseerde back-ups
Dagelijkse archieven van de gehele collectie met configureerbare retentie en optionele S3-, MinIO- of Garage-upload voor offsite kopieën.
Ingebouwd dashboard
Webinterface toont in één oogopslag de serverstatus, de gegevensgrootte per gebruiker, de laatste synchronisatietijden, de back-upgeschiedenis en live logs.
Prometheus-metrieken
Biedt inzicht in synchronisatiebewerkingen, succespercentages van authenticatie, datavolume en uptime voor Grafana-dashboards en alarmeringspijplijnen.
Versterkte beveiliging
Fail2ban-integratie, snelheidsbeperking van aanvragen en ondersteuning voor gehashte wachtwoorden beschermen uw eindpunt tegen brute-force-aanvallen.
Waarom zou je Anki Sync Server Enhanced op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.