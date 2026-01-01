Implementeer Defguard met één-klik installatie.
Open source zero-trust toegangsbeheer met native WireGuard meervoudige authenticatie en ingebouwde OpenID Connect.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Defguard kunt bouwen
Defguard is een zero-trust toegangsbeheerplatform van enterprise-kwaliteit, gebouwd rond WireGuard, de enige oplossing die echte multi-factor authenticatie direct aan de VPN-tunnel toevoegt in plaats van er een aparte applicatiegateway omheen te wikkelen. De kerncomponent die in deze sjabloon is gebundeld, beheert de webinterface voor beheer, de OpenID Connect identiteitsprovider, gebruikersinschrijving, ACL-configuratie en het gRPC-besturingsvlak dat externe gateways en desktopclients aanstuurt.
Door Defguard zelf te hosten op uw eigen VPS blijven gebruikersmappen, hardwaretokens, auditlogs en OpenID-ondertekeningssleutels volledig onder uw controle. Voeg Defguard gateway-nodes overal in uw netwerk toe om WireGuard-tunnels te beëindigen, terwijl de kern de enige bron van waarheid blijft voor identiteit, apparaten en toegangsbeleid.
Key features van Defguard
WireGuard met MFA
Verplicht TOTP, e-mail of hardware-sleutel als tweede authenticatiefactoren direct op elke WireGuard-verbinding in plaats van te vertrouwen op een aparte toegangs-gateway.
Ingebouwde OpenID Connect
Geïntegreerde OIDC-identiteitsprovider stelt Defguard in staat om SSO-tokens uit te geven voor uw andere applicaties zonder Keycloak of een externe IdP te implementeren.
Gebruikersinschrijving op afstand
Begeleid nieuwe gebruikers met een geleide inschrijvingsstroom die automatisch wachtwoorden instelt, apparaten voorziet en de desktopclient configureert.
ACL's en firewallregels
Definieer netwerksegmentatie en toegangsbeleid per gebruiker dat in realtime wordt doorgevoerd naar Linux- en FreeBSD/OPNsense-gateways.
LDAP- en AD-synchronisatie
Tweewegsynchronisatie met Active Directory en LDAP houdt gebruikers, groepen en groepslidmaatschappen consistent in alle systemen.
YubiKey-provisioning
Voorzie Yubico hardware sleutels voor SSH, GPG en OpenPGP rechtstreeks vanuit de Defguard beheerconsole.
Waarom zou je Defguard op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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