Defguard is een zero-trust toegangsbeheerplatform van enterprise-kwaliteit, gebouwd rond WireGuard, de enige oplossing die echte multi-factor authenticatie direct aan de VPN-tunnel toevoegt in plaats van er een aparte applicatiegateway omheen te wikkelen. De kerncomponent die in deze sjabloon is gebundeld, beheert de webinterface voor beheer, de OpenID Connect identiteitsprovider, gebruikersinschrijving, ACL-configuratie en het gRPC-besturingsvlak dat externe gateways en desktopclients aanstuurt.

Door Defguard zelf te hosten op uw eigen VPS blijven gebruikersmappen, hardwaretokens, auditlogs en OpenID-ondertekeningssleutels volledig onder uw controle. Voeg Defguard gateway-nodes overal in uw netwerk toe om WireGuard-tunnels te beëindigen, terwijl de kern de enige bron van waarheid blijft voor identiteit, apparaten en toegangsbeleid.