GreptimeDB is een met Rust gebouwde open-source observeerbaarheidsdatabase die metrics, logs en traces opslaat als brede gebeurtenissen in één kolomgeoriënteerde engine. Eén database vervangt het typische trio van Prometheus, Loki en Elasticsearch, waardoor u via SQL signalen kunt JOINEN en dashboards, waarschuwingen en AI-agents kunt bedienen vanuit één backend in plaats van drie.

GreptimeDB zelf hosten op uw eigen VPS houdt telemetrie met hoge cardinaliteit onder uw controle zonder SaaS-facturering per datapunt, en dezelfde instantie ondersteunt Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL en InfluxDB line protocol — zodat bestaande collectors en dashboards zonder herschrijvingen kunnen worden aangesloten.