Installeer GreptimeDB met één-klik installatie.
Open source uniforme observeerbaarheidsdatabase voor metrics, logs en traces met SQL en PromQL op één engine.
Kies een VPS-abonnement voor GreptimeDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GreptimeDB kunt bouwen
GreptimeDB is een met Rust gebouwde open-source observeerbaarheidsdatabase die metrics, logs en traces opslaat als brede gebeurtenissen in één kolomgeoriënteerde engine. Eén database vervangt het typische trio van Prometheus, Loki en Elasticsearch, waardoor u via SQL signalen kunt JOINEN en dashboards, waarschuwingen en AI-agents kunt bedienen vanuit één backend in plaats van drie.
GreptimeDB zelf hosten op uw eigen VPS houdt telemetrie met hoge cardinaliteit onder uw controle zonder SaaS-facturering per datapunt, en dezelfde instantie ondersteunt Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL en InfluxDB line protocol — zodat bestaande collectors en dashboards zonder herschrijvingen kunnen worden aangesloten.
Key features van GreptimeDB
Uniform datamodel
Sla metrics, logs en traces op als tijdgestempelde brede gebeurtenissen in één kolomgeoriënteerde engine en JOIN over signalen heen met gewone SQL.
SQL en PromQL
Query dezelfde gegevens met SQL voor analyses en PromQL voor Grafana-waarschuwingsregels — geen aparte querylaag of vertaallaag nodig.
Native OpenTelemetry
Neem OTLP direct op voor metrics, logs en traces, zonder exporter sidecars of leverancierspecifieke SDK's tussen uw services en de database.
Brede protocolondersteuning
Accepteer Prometheus remote write, InfluxDB line protocol, Loki push, en MySQL- of PostgreSQL-clients op dezelfde instantie voor drop-in migraties.
Ingebouwd webdashboard
Verken tabellen, voer SQL- en PromQL-query's uit en inspecteer de clusterstatus vanuit een ingebouwde web-UI zonder een aparte frontend te installeren.
Objectopslag klaar
Configureer S3, GCS of Azure Blob als primaire opslag met een lokale schijfcache om de kosten voor langetermijnretentie te verlagen voor telemetrie met een hoog volume.
Waarom zou je GreptimeDB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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