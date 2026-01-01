Apache Tika is een framework voor inhoudsdetectie en -analyse dat één enkele REST API beschikbaar stelt voor het extraheren van tekst, metadata en structuur uit meer dan duizend bestandsformaten, waaronder PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, afbeeldingen, audio, video en archiefbestanden. In plaats van tientallen parserbibliotheken per formaat te integreren, sturen applicaties ruwe bytes naar Tika Server en ontvangen genormaliseerde uitvoer.

Door Tika Server zelf te hosten op je eigen VPS blijft de inhoud van documenten op infrastructuur die jij beheert — belangrijk voor vertrouwelijke contracten, interne dossiers en gereguleerde gegevens — terwijl kosten per document en snelheidsbeperkingen die door gehoste extractie-API's worden aangerekend, wegvallen. De volledige image wordt geleverd met Tesseract OCR en GDAL, zodat gescande PDF's en afbeeldingsbestanden direct doorzoekbaar zijn.