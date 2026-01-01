Zammad implementeren met één-klik installatie.
Open-source helpdesk- en klantenserviceplatform dat e-mail, chat en sociale kanalen omzet in één ticketingworkflow.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Zammad kunt bouwen
Zammad is een volledig open-source helpdesk- en klantenondersteuningssysteem dat e-mail-, chat-, telefoon-, Twitter-, Facebook- en Telegram-gesprekken consolideert in één ticketwachtrij. Medewerkers werken vanuit één inbox, terwijl klanten u bereiken via het kanaal van hun voorkeur, en elke interactie wordt vastgelegd tegen een uniform klantprofiel met een complete auditgeschiedenis.
Zammad zelf hosten op uw eigen VPS houdt klantgegevens, gespreksafschriften en SLA-statistieken onder uw controle, zonder licentiekosten per medewerker. Het platform schaalt van een eenpersoons supportdesk naar een multi-team operatie met aangepaste workflows, kennisbankartikelen en tijdregistratie.
Key features van Zammad
Meerkanaals inbox
Haal tickets op uit e-mail, webchat, Telegram, Twitter, Facebook en telefoon in één wachtrij, zodat medewerkers nooit hoeven te schakelen tussen verschillende tools.
SLA en escalatie
Definieer respons- en oplossingsdoelen per klant of tickettype, met automatische escalaties wanneer deadlines worden overschreden.
Kennisbank
Publiceer openbare en interne artikelen met meertalige ondersteuning om repetitieve tickets af te buigen en nieuwe agenten sneller in te werken.
Zoeken in volledige tekst
Door Elasticsearch ondersteund zoeken in elk ticket, artikel en klantrecord levert resultaten op in milliseconden, zelfs op schaal.
Aangepaste werkstromen
Creëer triggergestuurde automatiseringen en geplande taken die tickets routeren, antwoorden versturen en velden bijwerken zonder code te schrijven.
REST API en webhooks
Integreer Zammad met CRM-systemen, monitoringtools en chatbots via een uitgebreide REST API en uitgaande webhooks.
Waarom zou je Zammad op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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