Zammad is een volledig open-source helpdesk- en klantenondersteuningssysteem dat e-mail-, chat-, telefoon-, Twitter-, Facebook- en Telegram-gesprekken consolideert in één ticketwachtrij. Medewerkers werken vanuit één inbox, terwijl klanten u bereiken via het kanaal van hun voorkeur, en elke interactie wordt vastgelegd tegen een uniform klantprofiel met een complete auditgeschiedenis.

Zammad zelf hosten op uw eigen VPS houdt klantgegevens, gespreksafschriften en SLA-statistieken onder uw controle, zonder licentiekosten per medewerker. Het platform schaalt van een eenpersoons supportdesk naar een multi-team operatie met aangepaste workflows, kennisbankartikelen en tijdregistratie.