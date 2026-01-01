Artalk is een zelfgehost commentsysteem bestaande uit een performante Go-server en een minimale vanilla JavaScript-widget die met een enkele scripttag op elke website of blog kan worden ingebed. In tegenstelling tot cloudgebaseerde commentaarplatforms, bewaart Artalk alle reacties, gebruikersgegevens en moderatiegeschiedenis op infrastructuur die jij beheert — geen toegang voor derden, geen gegevensverzameling en geen abonnementskosten.

De backend ondersteunt standaard SQLite met optionele migratie naar MySQL of PostgreSQL naarmate het verkeer toeneemt. Moderatietools, e-mailmeldingen, sociale login, spamfiltering, CAPTCHA en een volledige admin-zijbalk zijn allemaal inbegrepen. Zelf hosten op een VPS betekent dat je commentaardata jouw bewaarbeleid en privacybeleid volgt, en niet de servicevoorwaarden van een platform.