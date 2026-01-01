Installeer Artalk met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelf-gehost commentaarsysteem met een Go-backend en een JavaScript-widget van 40 KB die op elke website kan worden ingesloten.
Kies een VPS-abonnement voor Artalk
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Artalk kunt bouwen
Artalk is een zelfgehost commentsysteem bestaande uit een performante Go-server en een minimale vanilla JavaScript-widget die met een enkele scripttag op elke website of blog kan worden ingebed. In tegenstelling tot cloudgebaseerde commentaarplatforms, bewaart Artalk alle reacties, gebruikersgegevens en moderatiegeschiedenis op infrastructuur die jij beheert — geen toegang voor derden, geen gegevensverzameling en geen abonnementskosten.
De backend ondersteunt standaard SQLite met optionele migratie naar MySQL of PostgreSQL naarmate het verkeer toeneemt. Moderatietools, e-mailmeldingen, sociale login, spamfiltering, CAPTCHA en een volledige admin-zijbalk zijn allemaal inbegrepen. Zelf hosten op een VPS betekent dat je commentaardata jouw bewaarbeleid en privacybeleid volgt, en niet de servicevoorwaarden van een platform.
Key features van Artalk
Insluiten op elke site
Een enkel JavaScript-fragment van 40 KB verbindt elke website of statische blog met uw Artalk-instantie — geen frameworkafhankelijkheid of buildstap vereist.
Beheer van meerdere sites
Eén Artalk-instantie beheert reacties op meerdere sites met afzonderlijke beheerdersaccounts, moderatiewachtrijen en meldingsinstellingen per site.
Spam en CAPTCHA
Ingebouwde integraties voor spamfiltering van Akismet, Tencent en Aliyun, plus afbeelding-, schuif-, reCAPTCHA-, hCaptcha- en Turnstile CAPTCHA-opties beschermen reactiesecties tegen bots.
Sociaal inloggen
Reageerders authenticeren via GitHub, Google, Discord en 20 andere OAuth-providers, wat de frictie vermindert en reacties koppelt aan echte identiteiten.
Beheerzijbalk
Een ingebouwde zijbalk stelt sitebeheerders in staat om reacties te beoordelen, goed te keuren, vast te zetten en te verwijderen, gebruikers te beheren en paginastatistieken te bekijken zonder de reactie-interface te verlaten.
Waarom zou je Artalk op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.