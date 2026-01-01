Apache Answer is een open-source Q&A-platform gebouwd met Go en React, ontworpen om teams en gemeenschappen te helpen kennis te delen via een doorzoekbare, georganiseerde vraag-en-antwoordinterface. In tegenstelling tot generieke forums is elk element — tagging, reputatie, moderatietools en het plug-insysteem — speciaal gebouwd voor gestructureerde kennisvastlegging en -ophaling.

Door Apache Answer zelf te hosten, blijft de interne kennis van uw organisatie op uw eigen infrastructuur, vrij van licentiekosten per gebruiker en toegang tot gegevens door derden. Naarmate uw gemeenschap groeit, beheert u de configuratie, integraties en schaalbaarheid zonder gebonden te zijn aan de functieroadmap of prijsniveaus van een SaaS-provider.