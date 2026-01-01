Baikal is een lichtgewicht, zelfgehoste CalDAV- en CardDAV-server, gebouwd bovenop de bekende sabre/dav PHP-bibliotheek. Het biedt een privéplek voor agenda's, evenementen, taken en contacten die synchroniseren met iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook en elke andere client die de standaard CalDAV- en CardDAV-protocollen ondersteunt.

Door Baikal op je eigen VPS te hosten, blijven persoonlijke en teamplanninggegevens binnen je eigen infrastructuur in plaats van bij een externe agendadienst. De voetafdruk is opzettelijk klein — een enkele PHP-container ondersteund door SQLite of MySQL — zodat het comfortabel past op een kleine VPS, terwijl het toch meerdere gebruikers, gedeelde adresboeken en gedetailleerde toegangscontrole via de ingebouwde admin-interface ondersteunt.