Installeer Baikal met één-klik-installatie.
Lichtgewicht zelf-gehoste CalDAV- en CardDAV-server voor het synchroniseren van agenda's, taken en contacten op elk apparaat.
Kies een VPS-abonnement voor Baikal
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Baikal kunt bouwen
Baikal is een lichtgewicht, zelfgehoste CalDAV- en CardDAV-server, gebouwd bovenop de bekende sabre/dav PHP-bibliotheek. Het biedt een privéplek voor agenda's, evenementen, taken en contacten die synchroniseren met iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook en elke andere client die de standaard CalDAV- en CardDAV-protocollen ondersteunt.
Door Baikal op je eigen VPS te hosten, blijven persoonlijke en teamplanninggegevens binnen je eigen infrastructuur in plaats van bij een externe agendadienst. De voetafdruk is opzettelijk klein — een enkele PHP-container ondersteund door SQLite of MySQL — zodat het comfortabel past op een kleine VPS, terwijl het toch meerdere gebruikers, gedeelde adresboeken en gedetailleerde toegangscontrole via de ingebouwde admin-interface ondersteunt.
Key features van Baikal
CalDAV en CardDAV
Standaard-conforme agenda- en contactensynchronisatie met iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 en elke andere CalDAV/CardDAV-client.
Multi-gebruikersaccounts
Maak afzonderlijke gebruikersaccounts aan met hun eigen agenda's, taken en adresboeken, alles beheerd vanuit één admin web-interface.
Gedeelde collecties
Deel specifieke agenda's of adresboeken met andere gebruikers op dezelfde instantie voor teamplanning en contactsynchronisatie.
Lichte voetafdruk
Een enkele PHP-container die sabre/dav draait op SQLite of MySQL — klein genoeg om naast andere zelf-gehoste services te draaien op een bescheiden VPS.
Beheer web-UI
Beheer gebruikers, agenda's, adresboeken en kernserverinstellingen via een ingebouwd browsergebaseerd dashboard in plaats van configuratiebestanden te bewerken.
Waarom zou je Baikal op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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