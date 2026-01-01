Bichon implementeren met één-klik installatie.
Zelf-gehoste Rust e-mailarchiveerder met IMAP, OAuth2 en full-text zoeken voor langdurige mailboxbewaring.
Kies een VPS-abonnement voor Bichon
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bichon kunt bouwen
Bichon is een open-source e-mailarchiveringsserver geschreven in Rust. Het maakt verbinding met IMAP-accounts, downloadt berichten incrementeel met behulp van UID-gebaseerde synchronisatie, bouwt een Tantivy full-text zoekindex en biedt een schone REST API met een ingebouwde WebUI voor het zoeken, bladeren en exporteren van gearchiveerde e-mail.
Het zelf hosten van Bichon op uw eigen VPS houdt elk gearchiveerd bericht, bijlage en referentie binnen de infrastructuur die u beheert. Accountgegevens worden versleuteld in rust met AES-256-GCM, OAuth 2.0-tokens worden automatisch vernieuwd en meerdere mailboxen worden gelijktijdig gedownload — waardoor Bichon een snel, privé alternatief is voor commerciële e-mailarchiveringsdiensten zonder kosten per mailbox.
Key features van Bichon
Zoeken in volledige tekst
Tantivy-gestuurde indexering over berichtteksten, headers en bijlagen levert resultaten op in milliseconden met gefacetteerde filters en draadgroepering.
IMAP- en OAuth2-synchronisatie
Maakt verbinding met elke IMAP-server met behulp van wachtwoord (PLAIN/LOGIN) of OAuth 2.0 (XOAUTH2) authenticatie, met automatische tokenvernieuwing voor Gmail- en Microsoft-accounts.
Incrementele archivering
UID-gebaseerde incrementele synchronisatie downloadt alleen nieuwe berichten bij elke doorgang, waardoor het bandbreedte- en opslaggebruik laag blijft voor meerdere gelijktijdige mailboxen.
Versleutelde inloggegevens
Alle IMAP- en OAuth-referenties worden in rust versleuteld met AES-256-GCM met behulp van een sleutel die is afgeleid van het versleutelingswachtwoord dat is ingesteld bij implementatie.
Multi-gebruiker RBAC
Toegangscontrole op basis van rollen stelt u in staat om machtigingen per account te verlenen aan extra gebruikers voor gedeelde archieven, met een volledig auditlogboek van toegangsgebeurtenissen.
Waarom zou je Bichon op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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