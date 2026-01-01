Bichon is een open-source e-mailarchiveringsserver geschreven in Rust. Het maakt verbinding met IMAP-accounts, downloadt berichten incrementeel met behulp van UID-gebaseerde synchronisatie, bouwt een Tantivy full-text zoekindex en biedt een schone REST API met een ingebouwde WebUI voor het zoeken, bladeren en exporteren van gearchiveerde e-mail.

Het zelf hosten van Bichon op uw eigen VPS houdt elk gearchiveerd bericht, bijlage en referentie binnen de infrastructuur die u beheert. Accountgegevens worden versleuteld in rust met AES-256-GCM, OAuth 2.0-tokens worden automatisch vernieuwd en meerdere mailboxen worden gelijktijdig gedownload — waardoor Bichon een snel, privé alternatief is voor commerciële e-mailarchiveringsdiensten zonder kosten per mailbox.