AdventureLog is een open-source platform voor reisbeheer, bedoeld voor het documenteren van voorbije avonturen en het plannen van toekomstige reizen. Gebouwd met SvelteKit en Django met PostGIS-ondersteuning, combineert het een interactieve wereldkaart voor het visualiseren van bestemmingen met gedetailleerde reisplanningstools voor meerdaagse routes, vluchten, accommodaties en activiteitenlijsten.

In tegenstelling tot commerciële reisapps die uw reizen opslaan op servers van derden, is AdventureLog volledig zelf gehost – uw foto's, locatiegeschiedenis en persoonlijke reisnotities blijven op infrastructuur die u beheert. Samenwerkingsfuncties stellen families en reisgroepen in staat om plannen te delen en samen herinneringen te documenteren, terwijl analyses bijhouden welke landen zijn bezocht en regionale verkenningsstatistieken door de tijd heen.