Installeer AdventureLog met één-klik installatie.
Zelf-gehoste reistracker en reisplanner met interactieve kaarten, reisroutes en volledige data-eigendom.
Kies een VPS-abonnement voor AdventureLog
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AdventureLog kunt bouwen
AdventureLog is een open-source platform voor reisbeheer, bedoeld voor het documenteren van voorbije avonturen en het plannen van toekomstige reizen. Gebouwd met SvelteKit en Django met PostGIS-ondersteuning, combineert het een interactieve wereldkaart voor het visualiseren van bestemmingen met gedetailleerde reisplanningstools voor meerdaagse routes, vluchten, accommodaties en activiteitenlijsten.
In tegenstelling tot commerciële reisapps die uw reizen opslaan op servers van derden, is AdventureLog volledig zelf gehost – uw foto's, locatiegeschiedenis en persoonlijke reisnotities blijven op infrastructuur die u beheert. Samenwerkingsfuncties stellen families en reisgroepen in staat om plannen te delen en samen herinneringen te documenteren, terwijl analyses bijhouden welke landen zijn bezocht en regionale verkenningsstatistieken door de tijd heen.
Key features van AdventureLog
Interactieve wereldkaart
Visualiseer elke bestemming die je hebt bezocht op een wereldkaart, wat je een direct en bevredigend beeld geeft van hoe ver je reizen je hebben gebracht.
Meerdaagse reisplanning
Stel complete reisroutes samen met vluchten, accommodaties en activiteiten, dag per dag georganiseerd, zodat uw reisplanning op één plek staat in plaats van verspreid over spreadsheets en notities.
Uitgebreide avontuurregistratie
Documenteer elke bestemming met datums, beschrijvingen, persoonlijke beoordelingen en foto-uploads, en creëer zo een gedetailleerd reisdagboek dat groeit met elke reis.
Reisanalyse
Volg statistieken zoals bezochte landen, verkende regio's en de totale afgelegde afstand, en zet je reisgeschiedenis om in betekenisvolle persoonlijke mijlpalen.
Samenwerkingsreizen
Deel avonturen en plan reizen samen met familie of reisgenoten, zodat iedereen op de hoogte blijft van routes en herinneringen zonder afhankelijk te zijn van externe groepsplanningstools.
Waarom zou je AdventureLog op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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