Baby Buddy is een privacygerichte babyvolgapplicatie die ouders en verzorgers helpt bij het vastleggen van dagelijkse activiteiten, groeimetingen en gezondheidsinformatie voor zuigelingen. Voedingsschema's, luierwissels, slaappatronen, gewichts- en lengtemetingen en medicatieregistraties worden allemaal vastgelegd via een intuïtieve webinterface die is ontworpen voor snelle invoer tijdens drukke ouderschapsmomenten. Visuele grafieken en rapporten maken het eenvoudig om patronen te identificeren en gegevens te delen met kinderartsen.

Zelf hosten van Baby Buddy betekent dat intieme details over de ontwikkeling en gezondheid van uw kind nooit servers van derden of advertentieplatforms bereiken. Meerdere verzorgers — ouders, grootouders, babysitters — kunnen allemaal activiteiten registreren vanaf elk apparaat, waardoor het huishouden gesynchroniseerd blijft zonder afhankelijk te zijn van een commerciële app die de service kan stopzetten of het privacybeleid kan wijzigen.