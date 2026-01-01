Installeer Baby Buddy met één-klik installatie.
Uitgebreide baby-tracking-app die ouders en verzorgers helpt bij het privé bijhouden van voeding, slaap, luiers en groei.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Baby Buddy kunt bouwen
Baby Buddy is een privacygerichte babyvolgapplicatie die ouders en verzorgers helpt bij het vastleggen van dagelijkse activiteiten, groeimetingen en gezondheidsinformatie voor zuigelingen. Voedingsschema's, luierwissels, slaappatronen, gewichts- en lengtemetingen en medicatieregistraties worden allemaal vastgelegd via een intuïtieve webinterface die is ontworpen voor snelle invoer tijdens drukke ouderschapsmomenten. Visuele grafieken en rapporten maken het eenvoudig om patronen te identificeren en gegevens te delen met kinderartsen.
Zelf hosten van Baby Buddy betekent dat intieme details over de ontwikkeling en gezondheid van uw kind nooit servers van derden of advertentieplatforms bereiken. Meerdere verzorgers — ouders, grootouders, babysitters — kunnen allemaal activiteiten registreren vanaf elk apparaat, waardoor het huishouden gesynchroniseerd blijft zonder afhankelijk te zijn van een commerciële app die de service kan stopzetten of het privacybeleid kan wijzigen.
Key features van Baby Buddy
Toegang voor meerdere zorgverleners
Ouders, grootouders en babysitters kunnen allemaal tegelijkertijd activiteiten registreren vanaf elk apparaat, waardoor iedereen op één lijn blijft over de huidige routine en behoeften van de baby.
Uitgebreide activiteitsregistratie
Registreer voedingssessies, luierwissels, slaapperiodes, buiktijd, badjes en meer met ingebouwde timers, zodat loggen slechts seconden duurt, zelfs tijdens hectische momenten.
Groei- en gezondheidsdossiers
Volg gewicht, lengte en hoofdomtrek in de loop van de tijd met visuele grafieken die u direct kunt delen met zorgverleners tijdens pediatrische afspraken.
Patroonrapporten
Visuele rapporten tonen trends in voedingsfrequentie, slaapduurpatronen en luieraantallen, waardoor ouders routines kunnen identificeren en afwijkingen vroegtijdig kunnen opsporen.
Volledige gegevensprivacy
Alle gegevens blijven op uw eigen server — geen gegevensdeling met derden, geen advertentieprofielen, en geen risico op verlies van toegang als een commerciële dienst stopt.
Waarom zou je Baby Buddy op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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