Installeer Bar Assistant met één-klik installatie.
Zelfgehoste cocktailreceptenmanager die uw barvoorraad bijhoudt en u precies vertelt welke drankjes u nu kunt maken.
Kies een VPS-abonnement voor Bar Assistant
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bar Assistant kunt bouwen
Bar Assistant is een zelfgehoste webapplicatie voor cocktailliefhebbers en thuisbarmannen die hun ingrediëntenvoorraad willen beheren en recepten willen ontdekken op basis van wat ze daadwerkelijk in huis hebben. Het gaat verder dan een eenvoudig receptenboek door intelligent rekening te houden met ingrediëntenvervangers, optionele componenten en ouder-kind ingrediëntrelaties — waardoor het aantal cocktails dat je kunt maken met je huidige voorraad, zonder een tripje naar de winkel, wordt gemaximaliseerd.
Deze template bundelt de Salt Rim webinterface, de Bar Assistant API-server, Meilisearch voor directe full-text zoekopdrachten in je receptencollectie, en Redis voor caching. Zelf-hosten betekent dat je persoonlijke receptnotities, zelfgemaakte cocktailcreaties en ingrediëntenvoorraad op je eigen server blijven staan in plaats van opgesloten te zitten in een app van derden.
Key features van Bar Assistant
Afstemming van ingrediëntenschap
Vertel Bar Assistant wat je in je kast hebt en het toont direct welke cocktails je kunt maken, inclusief slimme combinaties met behulp van ingrediëntvervangers.
Snelle voltekstzoekopdracht
Meilisearch maakt direct zoeken mogelijk in recepten, met filtering op bereidingswijze, ABV, glastype, tags en meer, zodat je onmiddellijk het juiste drankje vindt.
Recept importeren
Schraap recepten rechtstreeks van cocktailwebsites of maak je eigen recepten, en organiseer ze vervolgens in themacollecties voor verschillende gelegenheden of seizoenen.
Machtigingen voor meerdere gebruikers
Beheerder-, moderator-, algemene en gastrollen laten je een gedeelde bar beheren voor vrienden of een team zonder iedereen hetzelfde toegangsniveau te geven.
Flexibele exportformaten
Exporteer recepten als JSON, YAML, XML, Markdown, of afdrukklare pagina's zodat uw verzameling nooit vastzit aan één enkel formaat of platform.
Waarom zou je Bar Assistant op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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