Bar Assistant is een zelfgehoste webapplicatie voor cocktailliefhebbers en thuisbarmannen die hun ingrediëntenvoorraad willen beheren en recepten willen ontdekken op basis van wat ze daadwerkelijk in huis hebben. Het gaat verder dan een eenvoudig receptenboek door intelligent rekening te houden met ingrediëntenvervangers, optionele componenten en ouder-kind ingrediëntrelaties — waardoor het aantal cocktails dat je kunt maken met je huidige voorraad, zonder een tripje naar de winkel, wordt gemaximaliseerd.

Deze template bundelt de Salt Rim webinterface, de Bar Assistant API-server, Meilisearch voor directe full-text zoekopdrachten in je receptencollectie, en Redis voor caching. Zelf-hosten betekent dat je persoonlijke receptnotities, zelfgemaakte cocktailcreaties en ingrediëntenvoorraad op je eigen server blijven staan in plaats van opgesloten te zitten in een app van derden.