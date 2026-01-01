AirTrail is een open-source persoonlijke webapp voor het volgen van vluchten waarmee je elke vlucht kunt vastleggen, je routes kunt visualiseren op een interactieve wereldkaart en statistieken over je reisgeschiedenis kunt bekijken. Het ondersteunt het importeren van vluchtgegevens van populaire diensten zoals MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt en JetLog, waardoor het eenvoudig is om vanaf dag één een compleet logboek op te bouwen. Dankzij ondersteuning voor meerdere gebruikers kan elk gezinslid een afzonderlijk privé-vluchtlogboek bijhouden op dezelfde instantie.

Door AirTrail zelf te hosten op je eigen VPS blijft je reisgeschiedenis privé en volledig onder jouw controle, zonder abonnementskosten en zonder dat een externe dienst je gegevens bewaart. De eerste gebruiker die zich registreert, krijgt automatisch toegang op eigenaarsniveau.