Tot wel 69% korting voor AirTrail

Installeer AirTrail met één klik.

Open-source persoonlijk vliegdagboek om uw luchtvaartreizen te loggen, visualiseren en analyseren op een interactieve wereldkaart.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49  € /mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Installeer AirTrail met één klik.

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69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met AirTrail kunt bouwen

AirTrail is een open-source persoonlijke webapp voor het volgen van vluchten waarmee je elke vlucht kunt vastleggen, je routes kunt visualiseren op een interactieve wereldkaart en statistieken over je reisgeschiedenis kunt bekijken. Het ondersteunt het importeren van vluchtgegevens van populaire diensten zoals MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt en JetLog, waardoor het eenvoudig is om vanaf dag één een compleet logboek op te bouwen. Dankzij ondersteuning voor meerdere gebruikers kan elk gezinslid een afzonderlijk privé-vluchtlogboek bijhouden op dezelfde instantie.

Door AirTrail zelf te hosten op je eigen VPS blijft je reisgeschiedenis privé en volledig onder jouw controle, zonder abonnementskosten en zonder dat een externe dienst je gegevens bewaart. De eerste gebruiker die zich registreert, krijgt automatisch toegang op eigenaarsniveau.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van AirTrail

Interactieve Wereldkaart

Bekijk elke vlucht uitgezet op een wereldkaart met routelijnen die elke bezochte herkomst en bestemming verbinden.

Vluchtgeschiedenis importeren

Importeer bestaande logboeken van MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog en byAir om uw geschiedenis onmiddellijk te vullen.

Reisstatistieken

Verken totalen en uitsplitsingen van afgelegde afstand, bezochte landen, gebruikte luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en tijd doorgebracht in de lucht.

Ondersteuning voor meerdere gebruikers

Deel één AirTrail-instantie met familie of reisgenoten — elke gebruiker beheert zijn eigen privé-vluchtlogboek en statistieken.

Openbaar Vluchtdelen

Genereer een deelbare link zodat anderen door uw interactieve vluchtkaart kunnen bladeren zonder een account nodig te hebben.

Waarom zou je AirTrail op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.

30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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