Installeer AirTrail met één klik.
Open-source persoonlijk vliegdagboek om uw luchtvaartreizen te loggen, visualiseren en analyseren op een interactieve wereldkaart.
Kies een VPS-abonnement voor AirTrail
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AirTrail kunt bouwen
AirTrail is een open-source persoonlijke webapp voor het volgen van vluchten waarmee je elke vlucht kunt vastleggen, je routes kunt visualiseren op een interactieve wereldkaart en statistieken over je reisgeschiedenis kunt bekijken. Het ondersteunt het importeren van vluchtgegevens van populaire diensten zoals MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt en JetLog, waardoor het eenvoudig is om vanaf dag één een compleet logboek op te bouwen. Dankzij ondersteuning voor meerdere gebruikers kan elk gezinslid een afzonderlijk privé-vluchtlogboek bijhouden op dezelfde instantie.
Door AirTrail zelf te hosten op je eigen VPS blijft je reisgeschiedenis privé en volledig onder jouw controle, zonder abonnementskosten en zonder dat een externe dienst je gegevens bewaart. De eerste gebruiker die zich registreert, krijgt automatisch toegang op eigenaarsniveau.
Key features van AirTrail
Interactieve Wereldkaart
Bekijk elke vlucht uitgezet op een wereldkaart met routelijnen die elke bezochte herkomst en bestemming verbinden.
Vluchtgeschiedenis importeren
Importeer bestaande logboeken van MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog en byAir om uw geschiedenis onmiddellijk te vullen.
Reisstatistieken
Verken totalen en uitsplitsingen van afgelegde afstand, bezochte landen, gebruikte luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en tijd doorgebracht in de lucht.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Deel één AirTrail-instantie met familie of reisgenoten — elke gebruiker beheert zijn eigen privé-vluchtlogboek en statistieken.
Openbaar Vluchtdelen
Genereer een deelbare link zodat anderen door uw interactieve vluchtkaart kunnen bladeren zonder een account nodig te hebben.
Waarom zou je AirTrail op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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