Foxel is een open-source privé cloudopslagplatform dat bestanden van lokale schijven, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox en andere backends verenigt achter één enkele webinterface. De opvallende functie is AI-gestuurde semantische zoekfunctionaliteit, waarmee u foto's, video's en documenten kunt vinden door middel van natuurlijke taalbeschrijvingen in plaats van bestandsnamen.

Door Foxel zelf te hosten, blijven uw persoonlijke mediabibliotheek, werkarchieven en gedeelde team bestanden op infrastructuur die u volledig beheert — geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in en geen derde partij die uw gegevens scant om embeddings te bouwen. Op rollen gebaseerd toegangsbeheer, ondertekende deellinks en protocoltoewijzingen via S3 API en WebDAV maken het geschikt voor zowel individuen als kleine teams.