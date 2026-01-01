Installeer Foxel met één-klik-installatie.
Zelf-gehoste privé cloudopslag met AI-gestuurde semantische zoekfunctie voor foto's, video's en documenten.
Kies een VPS-abonnement voor Foxel
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Foxel kunt bouwen
Foxel is een open-source privé cloudopslagplatform dat bestanden van lokale schijven, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox en andere backends verenigt achter één enkele webinterface. De opvallende functie is AI-gestuurde semantische zoekfunctionaliteit, waarmee u foto's, video's en documenten kunt vinden door middel van natuurlijke taalbeschrijvingen in plaats van bestandsnamen.
Door Foxel zelf te hosten, blijven uw persoonlijke mediabibliotheek, werkarchieven en gedeelde team bestanden op infrastructuur die u volledig beheert — geen kosten per gebruiker, geen vendor lock-in en geen derde partij die uw gegevens scant om embeddings te bouwen. Op rollen gebaseerd toegangsbeheer, ondertekende deellinks en protocoltoewijzingen via S3 API en WebDAV maken het geschikt voor zowel individuen als kleine teams.
Key features van Foxel
Semantische AI-zoekopdracht
Vind foto's en documenten door ze in gewone taal te beschrijven met behulp van configureerbare embedding-modellen en Milvus of Qdrant vector databases.
Eengemaakte opslagbackends
Verbind lokale schijven, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox en meer achter één browse-interface met plugbare adapters.
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer
Definieer aangepaste rollen met padgebaseerde lees-, schrijf-, verwijder- en deelrechten met behulp van wildcards, regex en regels met prioriteitsvolgorde.
Ingebouwde bestandsvoorbeeld
Stream afbeeldingen, video's, PDF's, Office-documenten, tekst en broncode rechtstreeks in de browser zonder het originele bestand te downloaden.
Protocoltoewijzingen
Ontsluit uw opslag via S3-compatibele eindpunten, WebDAV-mounts en ondertekende directe links voor scripts, apps en bestandsbeheerders van het besturingssysteem.
Plug-in en AI-agent
Breid het platform uit met manifest-gebaseerde plug-ins en een geïntegreerde AI-agent die bestandsbewerkingen en automatiseringstaken uitvoert.
Waarom zou je Foxel op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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