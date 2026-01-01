Jellyswarrm is een open-source aggregatieproxy die meerdere Jellyfin-servers combineert achter één eindpunt, waarbij bibliotheken, gebruikers en afspeelmogelijkheden worden gepresenteerd alsof ze van één enkele server afkomstig zijn. Het is gebouwd voor huishoudens en vriendengroepen wiens films, series en muziek op afzonderlijke machines of netwerken staan, maar die één plek willen om alles te doorzoeken en af te spelen.

Omdat het de Jellyfin API native spreekt, blijven bestaande mobiele, tv- en desktopclients werken zonder herconfiguratie. Het zelf hosten van Jellyswarrm op een VPS geeft je een stabiel openbaar toegangspunt dat externe Jellyfin-instanties overbrugt zonder VPN's of SMB-mounts, terwijl transcodering nog steeds plaatsvindt op de upstream-server die de media bezit.