Installeer Jellyswarrm met een één-klik-installatie.
Open-source reverse proxy die meerdere Jellyfin servers samenvoegt tot één uniforme mediabibliotheek.
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Wat je met Jellyswarrm kunt bouwen
Jellyswarrm is een open-source aggregatieproxy die meerdere Jellyfin-servers combineert achter één eindpunt, waarbij bibliotheken, gebruikers en afspeelmogelijkheden worden gepresenteerd alsof ze van één enkele server afkomstig zijn. Het is gebouwd voor huishoudens en vriendengroepen wiens films, series en muziek op afzonderlijke machines of netwerken staan, maar die één plek willen om alles te doorzoeken en af te spelen.
Omdat het de Jellyfin API native spreekt, blijven bestaande mobiele, tv- en desktopclients werken zonder herconfiguratie. Het zelf hosten van Jellyswarrm op een VPS geeft je een stabiel openbaar toegangspunt dat externe Jellyfin-instanties overbrugt zonder VPN's of SMB-mounts, terwijl transcodering nog steeds plaatsvindt op de upstream-server die de media bezit.
Key features van Jellyswarrm
Uniforme bibliotheekweergave
Blader door films, series en muziek van elke verbonden Jellyfin-server binnen één bibliotheekraster met samengevoegde rijen 'Volgende' en 'Recent toegevoegd'.
Directe upstream weergave
Streams worden rechtstreeks vanaf de bron Jellyfin-server geleverd, zodat transcodering en bandbreedte op de machine blijven die de media bezit.
Jellyfin API compatibel
Verschijnt aan clients als een reguliere Jellyfin-server, zodat bestaande apps op Android, iOS, Roku, Fire TV en Apple TV zonder wijzigingen blijven werken.
Serveroverschrijdende gebruikerskoppeling
Koppel accounts over meerdere upstream servers zodat elke kijker één keer inlogt en overal de bibliotheken ziet waartoe hij toegang heeft.
Serverfederatie
Automatische gebruikerssynchronisatie tussen verbonden Jellyfin-instanties houdt inloggegevens en toegang op één lijn zonder handmatig accountbeheer.
Persoonlijk gebruikersdashboard
Met de ingebouwde gebruikerspagina kunnen kijkers hun upstream-referenties en verbonden bibliotheken beheren vanuit één webinterface.
Waarom zou je Jellyswarrm op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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