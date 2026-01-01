Installeer Rundeck met één-klik installatie.
Open-source runbook-automatisering die scripts en workflows omzet in selfservice-operaties voor elk team.
Kies een VPS-abonnement voor Rundeck
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Rundeck kunt bouwen
Rundeck is de open-source runbook-automatiseringsengine die wordt onderhouden door PagerDuty. Het transformeert operationele scripts, ad-hoc commando's en complexe procedures met meerdere stappen in versiebeheerde taken die iedereen in het team veilig kan uitvoeren vanuit een web-UI, API of chatintegratie — zonder SSH-sleutels of productiegegevens uit te delen.
Door Rundeck zelf te hosten op uw eigen VPS blijven taakdefinities, uitvoeringsgeschiedenis en node-inventarissen onder uw controle. Operations-, support- en on-call engineers krijgen één gecontroleerde plek om implementaties te activeren, services opnieuw op te starten, sleutels te roteren en incidenten op te lossen — waardoor tribale kennis wordt omgezet in herbruikbare, op permissies gebaseerde automatisering.
Key features van Rundeck
Zelfbedieningstaken
Verpak scripts en shell-opdrachten als geparametriseerde taken, zodat niet-engineers veilig veelvoorkomende operationele taken kunnen uitvoeren via een web-UI.
Op rollen gebaseerde toegang
Granulaire ACL-beleidsregels bepalen wie elke taak, elk project en elke node kan lezen, uitvoeren, bewerken of verwijderen — perfect voor het delegeren van veilige toegang.
Workflow-orkestratie
Schakel stappen aaneen over honderden externe knooppunten met voorwaardelijke logica, foutafhandelaars en parallelle uitvoering vanuit één enkele workflow.
Audit- en uitvoeringsgeschiedenis
Elke jobuitvoering wordt gelogd met volledige uitvoer, parameters en de gebruiker die deze heeft geactiveerd, wat u een compleet operationeel auditspoor oplevert.
API en webhooks
Activeer taken vanuit CI/CD-pijplijnen, monitoringwaarschuwingen of chatops met een volledige REST API, webhook-ontvangers en CLI-client.
Plug-in-ecosysteem
Breid Rundeck uit met ingebouwde en community-plugins voor AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira en tientallen andere integraties.
Waarom zou je Rundeck op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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