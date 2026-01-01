Tot wel 69% korting voor RosarioSIS

Installeer RosarioSIS met één-klik installatie.

Open-source studenteninformatiesysteem voor het beheren van cijfers, roosters, aanwezigheid, facturatie en catering.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Installeer RosarioSIS met één-klik installatie.

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50 GB NVMe-schijfruimte
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2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
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21,99/mnd
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Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met RosarioSIS kunt bouwen

RosarioSIS is een gratis, open-source Student Informatie Systeem gebouwd voor scholen, schooldistricten en opleidingscentra die de volledige studentenlevenscyclus op één plek moeten beheren. Het omvat aanmeldingen, planning, cijferrapportage, aanwezigheid, discipline, facturering, voedselvoorziening en meer dan een dozijn andere modules — allemaal toegankelijk via een responsieve webinterface die werkt op telefoons, tablets en desktops.

Door RosarioSIS zelf te hosten op uw VPS blijven gevoelige studentendossiers, cijfers en financiële gegevens onder uw directe controle, zonder kosten per student of afhankelijkheid van cloudleveranciers. De implementatie omvat PostgreSQL en is vooraf geconfigureerd met Traefik-labels voor automatische HTTPS-routering.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van RosarioSIS

Cijfers en rapporten

Houd opdrachten, gewogen cijferberekeningen en rapportperioden bij, en genereer afdrukbare rapportkaarten en cijferlijsten direct vanuit het systeem.

Aanwezigheidsregistratie

Registreer dagelijkse en per-cursus aanwezigheid met aangepaste codes, genereer vervolgens absentierapporten en informeer ouders automatisch via e-mail.

Planning en rotatie

Stel hoofdroosters op, beheer cursusaanvragen en wijs studenten toe aan secties met conflictdetectie en beperkingen voor lokalen en docenten.

Facturatie en horeca

Beheer collegegeld, facturen, betalingen en kantinemaaltijdplannen met rekeningsaldi per student en afdrukbare overzichten.

Ouder- en studentenportalen

Geef gezinnen hun eigen inloggegevens om cijfers, roosters, aanwezigheid en opdrachten te bekijken zonder de workflows van backofficepersoneel bloot te stellen.

Meertalig en modulair

Beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans en meer, met optionele plug-ins voor online beoordelingen, transcripten en aangepaste rapportbouwers.

Waarom zou je RosarioSIS op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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