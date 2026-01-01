Installeer RosarioSIS met één-klik installatie.
Open-source studenteninformatiesysteem voor het beheren van cijfers, roosters, aanwezigheid, facturatie en catering.
Kies een VPS-abonnement voor RosarioSIS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met RosarioSIS kunt bouwen
RosarioSIS is een gratis, open-source Student Informatie Systeem gebouwd voor scholen, schooldistricten en opleidingscentra die de volledige studentenlevenscyclus op één plek moeten beheren. Het omvat aanmeldingen, planning, cijferrapportage, aanwezigheid, discipline, facturering, voedselvoorziening en meer dan een dozijn andere modules — allemaal toegankelijk via een responsieve webinterface die werkt op telefoons, tablets en desktops.
Door RosarioSIS zelf te hosten op uw VPS blijven gevoelige studentendossiers, cijfers en financiële gegevens onder uw directe controle, zonder kosten per student of afhankelijkheid van cloudleveranciers. De implementatie omvat PostgreSQL en is vooraf geconfigureerd met Traefik-labels voor automatische HTTPS-routering.
Key features van RosarioSIS
Cijfers en rapporten
Houd opdrachten, gewogen cijferberekeningen en rapportperioden bij, en genereer afdrukbare rapportkaarten en cijferlijsten direct vanuit het systeem.
Aanwezigheidsregistratie
Registreer dagelijkse en per-cursus aanwezigheid met aangepaste codes, genereer vervolgens absentierapporten en informeer ouders automatisch via e-mail.
Planning en rotatie
Stel hoofdroosters op, beheer cursusaanvragen en wijs studenten toe aan secties met conflictdetectie en beperkingen voor lokalen en docenten.
Facturatie en horeca
Beheer collegegeld, facturen, betalingen en kantinemaaltijdplannen met rekeningsaldi per student en afdrukbare overzichten.
Ouder- en studentenportalen
Geef gezinnen hun eigen inloggegevens om cijfers, roosters, aanwezigheid en opdrachten te bekijken zonder de workflows van backofficepersoneel bloot te stellen.
Meertalig en modulair
Beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans en meer, met optionele plug-ins voor online beoordelingen, transcripten en aangepaste rapportbouwers.
Waarom zou je RosarioSIS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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