RosarioSIS is een gratis, open-source Student Informatie Systeem gebouwd voor scholen, schooldistricten en opleidingscentra die de volledige studentenlevenscyclus op één plek moeten beheren. Het omvat aanmeldingen, planning, cijferrapportage, aanwezigheid, discipline, facturering, voedselvoorziening en meer dan een dozijn andere modules — allemaal toegankelijk via een responsieve webinterface die werkt op telefoons, tablets en desktops.

Door RosarioSIS zelf te hosten op uw VPS blijven gevoelige studentendossiers, cijfers en financiële gegevens onder uw directe controle, zonder kosten per student of afhankelijkheid van cloudleveranciers. De implementatie omvat PostgreSQL en is vooraf geconfigureerd met Traefik-labels voor automatische HTTPS-routering.