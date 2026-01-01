ArchivesSpace is het toonaangevende open-source archiefinformatiebeheersysteem, gebouwd door archivarissen voor archivarissen. Het combineert acquisitie, ordening, beschrijving en openbare ontdekking in één applicatie die de volledige archieflevenscyclus ondersteunt — van initiële donatie tot online toegang door onderzoekers.

Door ArchivesSpace zelf te hosten op uw eigen VPS blijven inventarissen, acquisitierecords en gebruikersgegevens onder controle van uw instelling, zonder kosten per record of vendor lock-in. De gebundelde personeelsinterface, openbare toegangspoort, REST API en OAI-PMH-eindpunt bieden uw archief een compleet beschrijvings- en ontdekkingsplatform, direct klaar voor gebruik.