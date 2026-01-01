Implementeer ArchivesSpace met één-klik installatie.
Open-source archiefinformatiebeheersysteem voor het beheren van manuscripten, archiefstukken en digitale objecten.
Kies een VPS-abonnement voor ArchivesSpace
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ArchivesSpace kunt bouwen
ArchivesSpace is het toonaangevende open-source archiefinformatiebeheersysteem, gebouwd door archivarissen voor archivarissen. Het combineert acquisitie, ordening, beschrijving en openbare ontdekking in één applicatie die de volledige archieflevenscyclus ondersteunt — van initiële donatie tot online toegang door onderzoekers.
Door ArchivesSpace zelf te hosten op uw eigen VPS blijven inventarissen, acquisitierecords en gebruikersgegevens onder controle van uw instelling, zonder kosten per record of vendor lock-in. De gebundelde personeelsinterface, openbare toegangspoort, REST API en OAI-PMH-eindpunt bieden uw archief een compleet beschrijvings- en ontdekkingsplatform, direct klaar voor gebruik.
Key features van ArchivesSpace
Archiefbeschrijving
Creëer en beheer bronnen, aanwinsten, archiefobjecten en digitale objecten volgens de DACS-, ISAD(G)- en ISAAR(CPF)-standaarden.
Openbaar toegangsportaal
Onderzoekers raadplegen inventarissen, doorzoeken collecties en bekijken digitale objecten via een ingebouwde openbare ontdekkingsinterface.
EAD en MARCXML export
Exporteer bronrecords als EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS of Dublin Core voor integratie met discovery layers en consortiale catalogi.
OAI-PMH-oogst
Stel beschrijvende metadata beschikbaar via OAI-PMH zodat aggregators zoals DPLA of Europeana collecties automatisch kunnen oogsten.
REST API
Een gedocumenteerde JSON REST API maakt integraties mogelijk met digitale conserveringssystemen, ETL-pijplijnen en aangepaste front-ends.
Waarom zou je ArchivesSpace op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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