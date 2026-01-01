Crafty Controller is een open-source web-GUI voor het beheren van Minecraft Java- en Bedrock-servers vanaf één enkel dashboard. Het vervangt het jongleren met SSH-sessies en schermtabbladen door live consoles per server, een ingebouwde bestandsbeheerder, geplande taken en back-ups met één klik — alles verpakt in een schone webinterface met rolgebaseerde toegang voor meerdere gebruikers.

Door Crafty zelf te hosten op je VPS behoud je het volledige eigendom van je werelden, plug-inconfiguraties en spelersgegevens op hardware die jij beheert. Je kunt nieuwe servers opzetten vanuit populaire jar-types — vanilla, Paper, Spigot, Forge en Bedrock — zonder de browser te verlaten, en gerichte administratie delen met vrienden of moderators met behulp van gedetailleerde machtigingen.