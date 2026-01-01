Installeer Crafty Controller met één-klik installatie.
Webgebaseerd controlepaneel voor het aanmaken, configureren en beheren van meerdere Minecraft Java- en Bedrock-servers vanuit één dashboard.
Kies een VPS-abonnement voor Crafty Controller
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Crafty Controller kunt bouwen
Crafty Controller is een open-source web-GUI voor het beheren van Minecraft Java- en Bedrock-servers vanaf één enkel dashboard. Het vervangt het jongleren met SSH-sessies en schermtabbladen door live consoles per server, een ingebouwde bestandsbeheerder, geplande taken en back-ups met één klik — alles verpakt in een schone webinterface met rolgebaseerde toegang voor meerdere gebruikers.
Door Crafty zelf te hosten op je VPS behoud je het volledige eigendom van je werelden, plug-inconfiguraties en spelersgegevens op hardware die jij beheert. Je kunt nieuwe servers opzetten vanuit populaire jar-types — vanilla, Paper, Spigot, Forge en Bedrock — zonder de browser te verlaten, en gerichte administratie delen met vrienden of moderators met behulp van gedetailleerde machtigingen.
Key features van Crafty Controller
Controle over meerdere servers
Start, bewaak en beheer meerdere Minecraft Java- en Bedrock-servers parallel vanaf één dashboard.
Webgebaseerde console
Stream live serverlogs en stuur commando's vanuit de browser, met doorzoekbare geschiedenis en kleurgecodeerde uitvoer per server.
Geplande taken
Automatiseer back-ups, herstarts en commando-uitvoering volgens cron-achtige schema's om servers gezond te houden zonder handmatige tussenkomst.
Op rollen gebaseerde toegang
Definieer gebruikers met beperkte machtigingen, zodat moderators en communityleden kunnen helpen servers te beheren zonder root- of gevoelige inloggegevens.
Bestandsbeheer
Bladeren, bewerken, uploaden en downloaden van serverbestanden — werelden, plugins, configuraties — direct in de browser zonder SSH- of SFTP-clients.
Waarom zou je Crafty Controller op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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