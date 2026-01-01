Implementeer ClassQuiz met één klik installatie.
Open-source Kahoot-alternatief voor live multiplayer klasquizzen met realtime scores.
Kies een VPS-abonnement voor ClassQuiz
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ClassQuiz kunt bouwen
ClassQuiz is een open-source, zelf-gehost quizplatform ontworpen voor leerkrachten, trainers en onderwijzers die een privacyvriendelijk alternatief willen voor commerciële quizdiensten voor in de klas. Spelers nemen deel aan een spel door een pincode in te voeren op elk apparaat, beantwoorden vragen in realtime en zien live klassementen na elke ronde.
Het zelf hosten van ClassQuiz op je eigen VPS houdt quizinhoud, studentenantwoorden en accountgegevens volledig onder jouw controle, vermijdt licentiekosten per gebruiker en werkt op schoolnetwerken zonder externe afhankelijkheden. De stack omvat de API, achtergrondworker, PostgreSQL, Redis en Meilisearch voor het ontdekken van quizzen.
Key features van ClassQuiz
Realtime multiplayer
Voer live quizsessies uit waarbij spelers deelnemen via een pincode en gesynchroniseerde vragen beantwoorden via een WebSocket-verbinding.
Quizontwikkeling
Maak meerkeuze-, ABCD-, bereik-, stem- en open vragen met afbeeldingen, tijdslimieten en puntentelling per antwoord.
Zoeken in volledige tekst
Ontdek openbare quizzen direct via een ingebouwde Meilisearch-index die resultaten rangschikt op titel, tags en beschrijving.
Zelfgehoste privacy
Bewaar alle quizgegevens, spelersnamen en antwoorden op uw eigen infrastructuur zonder telemetrie of analyses van derden.
Afbeeldingsopslag
Voeg afbeeldingen toe aan vragen met behulp van ingebouwde lokale opslag of sluit een S3-compatibele backend aan voor onbeperkte media.
OAuth en SSO
Koppel Google, GitHub of een aangepaste OpenID Connect-provider, zodat docenten kunnen inloggen met bestaande schoolaccounts.
Waarom zou je ClassQuiz op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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