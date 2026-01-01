ClassQuiz is een open-source, zelf-gehost quizplatform ontworpen voor leerkrachten, trainers en onderwijzers die een privacyvriendelijk alternatief willen voor commerciële quizdiensten voor in de klas. Spelers nemen deel aan een spel door een pincode in te voeren op elk apparaat, beantwoorden vragen in realtime en zien live klassementen na elke ronde.

Het zelf hosten van ClassQuiz op je eigen VPS houdt quizinhoud, studentenantwoorden en accountgegevens volledig onder jouw controle, vermijdt licentiekosten per gebruiker en werkt op schoolnetwerken zonder externe afhankelijkheden. De stack omvat de API, achtergrondworker, PostgreSQL, Redis en Meilisearch voor het ontdekken van quizzen.